https://ria.ru/20230725/avtomobili-1886129537.html

В Кузбассе увеличат количество электрозарядных станций для автомобилей

В Кузбассе увеличат количество электрозарядных станций для автомобилей - РИА Новости, 25.07.2023

В Кузбассе увеличат количество электрозарядных станций для автомобилей

Количество электрозарядных станций для автомобилей увеличат в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на подписанное соглашение между... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T12:18

2023-07-25T12:18

2023-07-25T12:18

кемеровская область

кемерово

россети

кузбассэнерго

сергей цивилев

таштагол

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КЕМЕРОВО, 25 июл – РИА Новости. Количество электрозарядных станций для автомобилей увеличат в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на подписанное соглашение между правительством Кузбасса, ПАО "Россети Сибирь" и филиалом ПАО "Россети Сибирь" — "Кузбассэнерго — РЭС". "Стороны договорились о развитии в Кузбассе зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта. "Быстрые" заправочные станции мощностью более 150 кВт позволяют полностью заряжать автомобиль менее чем за 30 минут... На сегодняшний день в Кузбассе работают 20 таких зарядных станций. До конца 2023 года ПАО "Россети" планирует установить еще девять — в Кемерове, Таштаголе, пгт Шерегеш, а также на трассах в Топкинском, Чебулинском, Тяжинском, Промышленновском и Кемеровском округах", – говорится в сообщении. Отмечается, что приоритет при выборе площадок отдан участкам трасс федерального значения и местам повышенного трафика автомобилей. "Развитие электротранспорта способствует сокращению вредных выбросов в атмосферу и уменьшает расходы на эксплуатацию машин. Правительство Кузбасса готово оказать необходимое содействие в расширении сети электрозарядных станций. Это одно из ключевых направлений улучшения экологической ситуации в нашем регионе", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Дополнительно правительством Кузбасса совместно с ПАО "Россети" прорабатывается вопрос размещения еще 10 ЭЗС в регионе в 2024 году.

https://ria.ru/20230724/kuzbass-1886029024.html

кемеровская область

кемерово

таштагол

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кемеровская область, кемерово, россети, кузбассэнерго, сергей цивилев, таштагол