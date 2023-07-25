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В Калининградской области водитель сбил двух девочек и скрылся
В Калининградской области водитель сбил двух девочек и скрылся - РИА Новости, 25.07.2023
В Калининградской области водитель сбил двух девочек и скрылся
Полиция ищет водителя, который во вторник вечером сбил двух девочек в городе Гусев Калининградской области и скрылся, сообщило региональное управление МВД РФ. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T20:47
2023-07-25T20:47
2023-07-25T20:47
происшествия
калининградская область
авто
гусев
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля – РИА Новости. Полиция ищет водителя, который во вторник вечером сбил двух девочек в городе Гусев Калининградской области и скрылся, сообщило региональное управление МВД РФ. "Двадцать пятого июля около 18.00 в городе Гусеве Калининградской области водитель неустановленного автомобиля сбил двоих девочек в возрасте 10 и 11 лет. Пострадавшие были экстренно госпитализированы", - информирует ведомство на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Состояние пострадавших пока не уточняется. Как отмечается, водитель скрылся с места ДТП, его ищет полиция. Правоохранители просят возможных свидетелей аварии сообщить им о ее обстоятельствах.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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происшествия, калининградская область, авто, гусев, россия
Происшествия, Калининградская область, Авто, Гусев, Россия
В Калининградской области водитель сбил двух девочек и скрылся
В Калининградской области полиция ищет водителя, который сбил двух девочек и скрылся