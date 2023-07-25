Рейтинг@Mail.ru
В Калининградской области водитель сбил двух девочек и скрылся - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:47 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/avariya-1886263025.html
В Калининградской области водитель сбил двух девочек и скрылся
В Калининградской области водитель сбил двух девочек и скрылся - РИА Новости, 25.07.2023
В Калининградской области водитель сбил двух девочек и скрылся
Полиция ищет водителя, который во вторник вечером сбил двух девочек в городе Гусев Калининградской области и скрылся, сообщило региональное управление МВД РФ. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T20:47
2023-07-25T20:47
происшествия
калининградская область
авто
гусев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля – РИА Новости. Полиция ищет водителя, который во вторник вечером сбил двух девочек в городе Гусев Калининградской области и скрылся, сообщило региональное управление МВД РФ. "Двадцать пятого июля около 18.00 в городе Гусеве Калининградской области водитель неустановленного автомобиля сбил двоих девочек в возрасте 10 и 11 лет. Пострадавшие были экстренно госпитализированы", - информирует ведомство на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Состояние пострадавших пока не уточняется. Как отмечается, водитель скрылся с места ДТП, его ищет полиция. Правоохранители просят возможных свидетелей аварии сообщить им о ее обстоятельствах.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
калининградская область
гусев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калининградская область, авто, гусев, россия
Происшествия, Калининградская область, Авто, Гусев, Россия
В Калининградской области водитель сбил двух девочек и скрылся

В Калининградской области полиция ищет водителя, который сбил двух девочек и скрылся

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля – РИА Новости. Полиция ищет водителя, который во вторник вечером сбил двух девочек в городе Гусев Калининградской области и скрылся, сообщило региональное управление МВД РФ.
"Двадцать пятого июля около 18.00 в городе Гусеве Калининградской области водитель неустановленного автомобиля сбил двоих девочек в возрасте 10 и 11 лет. Пострадавшие были экстренно госпитализированы", - информирует ведомство на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Состояние пострадавших пока не уточняется.
Как отмечается, водитель скрылся с места ДТП, его ищет полиция. Правоохранители просят возможных свидетелей аварии сообщить им о ее обстоятельствах.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Крупные ДТП в России в 2023 году
3 июня, 11:43
 
ПроисшествияКалининградская областьАвтоГусевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала