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ВСУ пытались атаковать российский военный корабль в Черном море
ВСУ пытались атаковать российский военный корабль в Черном море - РИА Новости, 25.07.2023
ВСУ пытались атаковать российский военный корабль в Черном море
Украинские военные в Черном море минувшей ночью попытались атаковать беспилотными катерами патрульный корабль ВМФ России "Сергей Котов", сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T11:00
2023-07-25T11:00
2023-07-25T11:46
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Украинские военные в Черном море минувшей ночью попытались атаковать беспилотными катерами патрульный корабль ВМФ России "Сергей Котов", сообщило Минобороны."В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции тысяча и 800 метров", — добавили в ведомстве.В результате инцидента никто не пострадал."Сергей Котов" контролирует судоходство в юго-западной части Черного моря. После отражения атаки корвет продолжает выполнять поставленные задачи, заключили в Минобороны.Это уже не первое нападение киевского режима с использованием морских дронов. В середине июля два надводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате взрыва погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ пытались атаковать российский военный корабль в Черном море
ВСУ пытались атаковать двумя дронами патрульный корабль "Сергей Котов" в Черном море