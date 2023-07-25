https://ria.ru/20230725/ataka-1886111273.html

ВСУ пытались атаковать российский военный корабль в Черном море

ВСУ пытались атаковать российский военный корабль в Черном море - РИА Новости, 25.07.2023

ВСУ пытались атаковать российский военный корабль в Черном море

Украинские военные в Черном море минувшей ночью попытались атаковать беспилотными катерами патрульный корабль ВМФ России "Сергей Котов", сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T11:00

2023-07-25T11:00

2023-07-25T11:46

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Украинские военные в Черном море минувшей ночью попытались атаковать беспилотными катерами патрульный корабль ВМФ России "Сергей Котов", сообщило Минобороны."В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции тысяча и 800 метров", — добавили в ведомстве.В результате инцидента никто не пострадал."Сергей Котов" контролирует судоходство в юго-западной части Черного моря. После отражения атаки корвет продолжает выполнять поставленные задачи, заключили в Минобороны.Это уже не первое нападение киевского режима с использованием морских дронов. В середине июля два надводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате взрыва погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".

https://ria.ru/20230721/rls-1885393546.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)