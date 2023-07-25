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ВСУ пытались атаковать российский военный корабль в Черном море - РИА Новости, 25.07.2023
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11:00 25.07.2023 (обновлено: 11:46 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/ataka-1886111273.html
ВСУ пытались атаковать российский военный корабль в Черном море
ВСУ пытались атаковать российский военный корабль в Черном море - РИА Новости, 25.07.2023
ВСУ пытались атаковать российский военный корабль в Черном море
Украинские военные в Черном море минувшей ночью попытались атаковать беспилотными катерами патрульный корабль ВМФ России "Сергей Котов", сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T11:00
2023-07-25T11:46
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Украинские военные в Черном море минувшей ночью попытались атаковать беспилотными катерами патрульный корабль ВМФ России "Сергей Котов", сообщило Минобороны.&quot;В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции тысяча и 800 метров&quot;, — добавили в ведомстве.В результате инцидента никто не пострадал."Сергей Котов" контролирует судоходство в юго-западной части Черного моря. После отражения атаки корвет продолжает выполнять поставленные задачи, заключили в Минобороны.Это уже не первое нападение киевского режима с использованием морских дронов. В середине июля два надводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате взрыва погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ пытались атаковать российский военный корабль в Черном море

ВСУ пытались атаковать двумя дронами патрульный корабль "Сергей Котов" в Черном море

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПатрульный корабль "Сергей Котов"
Патрульный корабль Сергей Котов - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Патрульный корабль "Сергей Котов" . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Украинские военные в Черном море минувшей ночью попытались атаковать беспилотными катерами патрульный корабль ВМФ России "Сергей Котов", сообщило Минобороны.
«

"В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции тысяча и 800 метров", — добавили в ведомстве.

В результате инцидента никто не пострадал.
"Сергей Котов" контролирует судоходство в юго-западной части Черного моря. После отражения атаки корвет продолжает выполнять поставленные задачи, заключили в Минобороны.
Это уже не первое нападение киевского режима с использованием морских дронов. В середине июля два надводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате взрыва погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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