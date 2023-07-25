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Львова-Белова рассказала о создании артели развития "Страна для детей"
Львова-Белова рассказала о создании артели развития "Страна для детей" - РИА Новости, 25.07.2023
Львова-Белова рассказала о создании артели развития "Страна для детей"
Уполномоченный при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила о создании артели развития "Страна для детей", в рамках которой будут проводиться подростковые... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T20:14
2023-07-25T20:14
2023-07-25T20:14
общество
россия
смоленская область
мария львова-белова
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила о создании артели развития "Страна для детей", в рамках которой будут проводиться подростковые смены. "Сегодня было принято решение о создании артели развития "Страна для детей". Это такая большая мастерская, в которой мы будем продолжать проводить наши подростковые смены, где будем обучать специалистов для работы с детьми, куда будут приезжать дети, чьи родители являются участниками специальной военной операции", - рассказала Львова-Белова в ходе посещения Смоленской области, ее слова приводит пресс-служба омбудсмена. Кроме того, она сообщила, что площадка будет также использована для работы Федерального детского общественного совета, для проведения разных мастер-классов, интересных программ как для детей, так и для специалистов разного профиля. "Мы очень надеемся, что это поможет в дальнейшей нашей работе и привнесет новые интересные креативные идеи в сфере детства", - добавила она.
https://ria.ru/20230724/deti-1886000229.html
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общество, россия, смоленская область, мария львова-белова
Общество, Россия, Смоленская область, Мария Львова-Белова
Львова-Белова рассказала о создании артели развития "Страна для детей"
Детский омбудсмен Львова-Белова рассказала о создании артели развития "Страна для детей"