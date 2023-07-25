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Суд отправил обслуживавшего ТЦ "Времена года" инженера под домашний арест - РИА Новости, 25.07.2023
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18:51 25.07.2023 (обновлено: 21:33 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/arest-1886244677.html
Суд отправил обслуживавшего ТЦ "Времена года" инженера под домашний арест
Суд отправил обслуживавшего ТЦ "Времена года" инженера под домашний арест - РИА Новости, 25.07.2023
Суд отправил обслуживавшего ТЦ "Времена года" инженера под домашний арест
Пресненский районный суд Москвы отправил под домашний арест главного инженера компании, обслуживающей ТЦ "Времена года", где из-за прорыва трубы погибли люди,... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T18:51
2023-07-25T21:33
происшествия
прорыв трубы в тц "времена года" в москве
москва
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пресненский районный суд Москвы отправил под домашний арест главного инженера компании, обслуживающей ТЦ "Времена года", где из-за прорыва трубы погибли люди, передает корреспондент РИА Новости."В удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении Евгения Боткина меры пресечения в виде заключения под стражу отказать, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста", — огласила решение судья.Подозреваемый будет находиться в квартире брата в Московской области как минимум до 22 сентября.При этом следователь настаивал на аресте подсудимого. По его информации, у Боткина есть доступ к документам, сведения о свидетелях и данные неустановленных соучастников, которые пока остаются на свободе.Защита, в свою очередь, утверждает, что СК якобы не проверил ни одной версии произошедшего, кроме виновности инженера. При этом теплосистему ТЦ регулярно проверяли профильные ведомства, указали адвокаты.Сам Боткин заявил, что не согласен с предъявленным обвинением. По его словам, в момент трагедии он был в Чувашии, но сразу после ЧП начал координировать работу по устранению разлива воды, а затем сам приехал в Москву и пришел к следователю. "Никакие действия сотрудников организации, обслуживавших теплосистему, не могли привести к скачку давления в трубе. Я уверен, что в дальнейшем это подтвердит экспертиза", — сказал он.В минувшую субботу в торговом центре "Времена года" прорвало трубу с горячей водой. При этом погибли четыре женщины, десять человек госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
https://ria.ru/20230725/zaschita-1886228799.html
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происшествия, прорыв трубы в тц "времена года" в москве, москва, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Прорыв трубы в ТЦ "Времена года" в Москве, Москва, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
Суд отправил обслуживавшего ТЦ "Времена года" инженера под домашний арест

Суд отправил под домашний арест обслуживавшего ТЦ "Времена года" главного инженера Боткина

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГлавный инженер ТЦ "Времена года" Евгений Боткин в Пресненском районном суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об избрании меры пресечения
Главный инженер ТЦ Времена года Евгений Боткин в Пресненском районном суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об избрании меры пресечения - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Главный инженер ТЦ "Времена года" Евгений Боткин в Пресненском районном суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об избрании меры пресечения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пресненский районный суд Москвы отправил под домашний арест главного инженера компании, обслуживающей ТЦ "Времена года", где из-за прорыва трубы погибли люди, передает корреспондент РИА Новости.
"В удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении Евгения Боткина меры пресечения в виде заключения под стражу отказать, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста", — огласила решение судья.
Авария в ТЦ "Времена года" в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В результате трагедии погибли четыре человека, есть пострадавшие, у некоторых из них тяжелые ожоги.

Автомобили экстренных служб около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой

В результате трагедии погибли четыре человека, есть пострадавшие, у некоторых из них тяжелые ожоги.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Все четверо погибших — женщины.

Сотрудники экстренных служб и скорой медицинской помощи во время госпитализации женщины из ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой

Все четверо погибших — женщины.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На месте ЧП работают пожарные, полиция и аварийная служба, дежурят машины скорой помощи.

Сотрудники экстренных служб около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте

На месте ЧП работают пожарные, полиция и аварийная служба, дежурят машины скорой помощи.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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3 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Городские службы Москвы устраняют последствия крупной аварии.

Люди около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой

Городские службы Москвы устраняют последствия крупной аварии.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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4 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Как рассказала сотрудница торгового центра, во время ЧП не сработала сигнализация.

Сотрудники экстренных служб во время госпитализации женщины из ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой

Как рассказала сотрудница торгового центра, во время ЧП не сработала сигнализация.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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5 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

По словам сотрудницы ТЦ, работников и покупателей начали эвакуировать не сразу, еще некоторое время работали эскалаторы на втором и третьем этажах.

Машины скорой медицинской помощи около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой

По словам сотрудницы ТЦ, работников и покупателей начали эвакуировать не сразу, еще некоторое время работали эскалаторы на втором и третьем этажах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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6 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей.

Последствия прорыва трубы с горячей водой в ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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7 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин инцидента в торговом центре.

Сотрудники экстренных служб около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы

Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин инцидента в торговом центре.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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8 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ "Времена года" закрыли на время спасательных работ.

Сотрудник экстренной службы около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой

Съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ "Времена года" закрыли на время спасательных работ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 9

В результате трагедии погибли четыре человека, есть пострадавшие, у некоторых из них тяжелые ожоги.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Все четверо погибших — женщины.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 9

На месте ЧП работают пожарные, полиция и аварийная служба, дежурят машины скорой помощи.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 9

Городские службы Москвы устраняют последствия крупной аварии.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Как рассказала сотрудница торгового центра, во время ЧП не сработала сигнализация.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 9

По словам сотрудницы ТЦ, работников и покупателей начали эвакуировать не сразу, еще некоторое время работали эскалаторы на втором и третьем этажах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 9

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 9

Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин инцидента в торговом центре.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 9

Съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ "Времена года" закрыли на время спасательных работ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 9
Подозреваемый будет находиться в квартире брата в Московской области как минимум до 22 сентября.
При этом следователь настаивал на аресте подсудимого. По его информации, у Боткина есть доступ к документам, сведения о свидетелях и данные неустановленных соучастников, которые пока остаются на свободе.
Защита, в свою очередь, утверждает, что СК якобы не проверил ни одной версии произошедшего, кроме виновности инженера. При этом теплосистему ТЦ регулярно проверяли профильные ведомства, указали адвокаты.
Главный инженер ТЦ Времена года Евгений Боткин у Пресненского суда Москвы, где будет рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Защита инженера ТЦ "Времена года" предложила свои версии ЧП
Вчера, 17:58
Сам Боткин заявил, что не согласен с предъявленным обвинением. По его словам, в момент трагедии он был в Чувашии, но сразу после ЧП начал координировать работу по устранению разлива воды, а затем сам приехал в Москву и пришел к следователю.
"Никакие действия сотрудников организации, обслуживавших теплосистему, не могли привести к скачку давления в трубе. Я уверен, что в дальнейшем это подтвердит экспертиза", — сказал он.
В минувшую субботу в торговом центре "Времена года" прорвало трубу с горячей водой. При этом погибли четыре женщины, десять человек госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Последствия прорыва трубы с горячей водой в ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Крупные аварии и ЧП в торговых центрах в России в 2022-2023 годах
22 июля, 19:46
 
ПроисшествияПрорыв трубы в ТЦ "Времена года" в МосквеМоскваМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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