https://ria.ru/20230725/arest-1886244677.html

Суд отправил обслуживавшего ТЦ "Времена года" инженера под домашний арест

Суд отправил обслуживавшего ТЦ "Времена года" инженера под домашний арест - РИА Новости, 25.07.2023

Суд отправил обслуживавшего ТЦ "Времена года" инженера под домашний арест

Пресненский районный суд Москвы отправил под домашний арест главного инженера компании, обслуживающей ТЦ "Времена года", где из-за прорыва трубы погибли люди,... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T18:51

2023-07-25T18:51

2023-07-25T21:33

происшествия

прорыв трубы в тц "времена года" в москве

москва

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пресненский районный суд Москвы отправил под домашний арест главного инженера компании, обслуживающей ТЦ "Времена года", где из-за прорыва трубы погибли люди, передает корреспондент РИА Новости."В удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении Евгения Боткина меры пресечения в виде заключения под стражу отказать, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста", — огласила решение судья.Подозреваемый будет находиться в квартире брата в Московской области как минимум до 22 сентября.При этом следователь настаивал на аресте подсудимого. По его информации, у Боткина есть доступ к документам, сведения о свидетелях и данные неустановленных соучастников, которые пока остаются на свободе.Защита, в свою очередь, утверждает, что СК якобы не проверил ни одной версии произошедшего, кроме виновности инженера. При этом теплосистему ТЦ регулярно проверяли профильные ведомства, указали адвокаты.Сам Боткин заявил, что не согласен с предъявленным обвинением. По его словам, в момент трагедии он был в Чувашии, но сразу после ЧП начал координировать работу по устранению разлива воды, а затем сам приехал в Москву и пришел к следователю. "Никакие действия сотрудников организации, обслуживавших теплосистему, не могли привести к скачку давления в трубе. Я уверен, что в дальнейшем это подтвердит экспертиза", — сказал он.В минувшую субботу в торговом центре "Времена года" прорвало трубу с горячей водой. При этом погибли четыре женщины, десять человек госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

https://ria.ru/20230725/zaschita-1886228799.html

https://ria.ru/20230722/avarii-1885725516.html

москва

московская область (подмосковье)

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происшествия, прорыв трубы в тц "времена года" в москве, москва, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)