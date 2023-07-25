https://ria.ru/20230725/arest-1886244677.html
Суд отправил обслуживавшего ТЦ "Времена года" инженера под домашний арест
Суд отправил обслуживавшего ТЦ "Времена года" инженера под домашний арест - РИА Новости, 25.07.2023
Суд отправил обслуживавшего ТЦ "Времена года" инженера под домашний арест
Пресненский районный суд Москвы отправил под домашний арест главного инженера компании, обслуживающей ТЦ "Времена года", где из-за прорыва трубы погибли люди,... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T18:51
2023-07-25T18:51
2023-07-25T21:33
происшествия
прорыв трубы в тц "времена года" в москве
москва
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пресненский районный суд Москвы отправил под домашний арест главного инженера компании, обслуживающей ТЦ "Времена года", где из-за прорыва трубы погибли люди, передает корреспондент РИА Новости."В удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении Евгения Боткина меры пресечения в виде заключения под стражу отказать, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста", — огласила решение судья.Подозреваемый будет находиться в квартире брата в Московской области как минимум до 22 сентября.При этом следователь настаивал на аресте подсудимого. По его информации, у Боткина есть доступ к документам, сведения о свидетелях и данные неустановленных соучастников, которые пока остаются на свободе.Защита, в свою очередь, утверждает, что СК якобы не проверил ни одной версии произошедшего, кроме виновности инженера. При этом теплосистему ТЦ регулярно проверяли профильные ведомства, указали адвокаты.Сам Боткин заявил, что не согласен с предъявленным обвинением. По его словам, в момент трагедии он был в Чувашии, но сразу после ЧП начал координировать работу по устранению разлива воды, а затем сам приехал в Москву и пришел к следователю. "Никакие действия сотрудников организации, обслуживавших теплосистему, не могли привести к скачку давления в трубе. Я уверен, что в дальнейшем это подтвердит экспертиза", — сказал он.В минувшую субботу в торговом центре "Времена года" прорвало трубу с горячей водой. При этом погибли четыре женщины, десять человек госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
https://ria.ru/20230725/zaschita-1886228799.html
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7 495 645-6601
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происшествия, прорыв трубы в тц "времена года" в москве, москва, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Прорыв трубы в ТЦ "Времена года" в Москве, Москва, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
Суд отправил обслуживавшего ТЦ "Времена года" инженера под домашний арест
Суд отправил под домашний арест обслуживавшего ТЦ "Времена года" главного инженера Боткина
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пресненский районный суд Москвы отправил под домашний арест главного инженера компании, обслуживающей ТЦ "Времена года", где из-за прорыва трубы погибли люди, передает корреспондент РИА Новости.
"В удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении Евгения Боткина меры пресечения в виде заключения под стражу отказать, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста", — огласила решение судья.
Авария в ТЦ "Времена года" в Москве
В результате трагедии погибли четыре человека, есть пострадавшие, у некоторых из них тяжелые ожоги.
1 из 9
Все четверо погибших — женщины.
2 из 9
На месте ЧП работают пожарные, полиция и аварийная служба, дежурят машины скорой помощи.
3 из 9
Городские службы Москвы устраняют последствия крупной аварии.
4 из 9
Как рассказала сотрудница торгового центра, во время ЧП не сработала сигнализация.
5 из 9
По словам сотрудницы ТЦ, работников и покупателей начали эвакуировать не сразу, еще некоторое время работали эскалаторы на втором и третьем этажах.
6 из 9
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей.
7 из 9
Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин инцидента в торговом центре.
8 из 9
Съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ "Времена года" закрыли на время спасательных работ.
9 из 9
В результате трагедии погибли четыре человека, есть пострадавшие, у некоторых из них тяжелые ожоги.
1 из 9
Все четверо погибших — женщины.
2 из 9
На месте ЧП работают пожарные, полиция и аварийная служба, дежурят машины скорой помощи.
3 из 9
Городские службы Москвы устраняют последствия крупной аварии.
4 из 9
Как рассказала сотрудница торгового центра, во время ЧП не сработала сигнализация.
5 из 9
По словам сотрудницы ТЦ, работников и покупателей начали эвакуировать не сразу, еще некоторое время работали эскалаторы на втором и третьем этажах.
6 из 9
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей.
7 из 9
Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин инцидента в торговом центре.
8 из 9
Съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ "Времена года" закрыли на время спасательных работ.
9 из 9
Подозреваемый будет находиться в квартире брата в Московской области
как минимум до 22 сентября.
При этом следователь настаивал на аресте подсудимого. По его информации, у Боткина есть доступ к документам, сведения о свидетелях и данные неустановленных соучастников, которые пока остаются на свободе.
Защита, в свою очередь, утверждает, что СК
якобы не проверил ни одной версии произошедшего, кроме виновности инженера. При этом теплосистему ТЦ регулярно проверяли профильные ведомства, указали адвокаты.
Защита инженера ТЦ "Времена года" предложила свои версии ЧП
Сам Боткин заявил, что не согласен с предъявленным обвинением. По его словам, в момент трагедии он был в Чувашии, но сразу после ЧП начал координировать работу по устранению разлива воды, а затем сам приехал в Москву и пришел к следователю.
"Никакие действия сотрудников организации, обслуживавших теплосистему, не могли привести к скачку давления в трубе. Я уверен, что в дальнейшем это подтвердит экспертиза", — сказал он.
В минувшую субботу в торговом центре "Времена года" прорвало трубу с горячей водой. При этом погибли четыре женщины, десять человек госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Крупные аварии и ЧП в торговых центрах в России в 2022-2023 годах