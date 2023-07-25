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Суд рассмотрит просьбу об аресте инженера торгового центра "Времена года"

Суд рассмотрит просьбу об аресте инженера торгового центра "Времена года" - РИА Новости, 25.07.2023

Суд рассмотрит просьбу об аресте инженера торгового центра "Времена года"

Пресненский суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство следствия об аресте главного инженера компании, обслуживающей ТЦ "Времена года", где четыре человека... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T14:40

2023-07-25T14:40

2023-07-25T14:40

россия

москва

происшествия

кутузовский проспект

сергей собянин

следственный комитет россии (ск рф)

прорыв трубы в тц "времена года" в москве

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство следствия об аресте главного инженера компании, обслуживающей ТЦ "Времена года", где четыре человека погибли от прорыва трубы с кипятком, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Евгения Боткина меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Там добавили, что фигуранту уже предъявлено официальное обвинение В субботу в торговом центре "Времена года" на Кутузовском проспекте произошел прорыв трубы с горячей водой. Как информировал мэр Москвы Сергей Собянин, четыре человека погибли; по данным прокуратуры, все погибшие - женщины. По сведениям столичного главка СК РФ, еще 10 человек пострадали. Боткину вменяется часть 3 статьи 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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россия

москва

кутузовский проспект

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, происшествия, кутузовский проспект, сергей собянин, следственный комитет россии (ск рф), прорыв трубы в тц "времена года" в москве