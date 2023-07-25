Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит просьбу об аресте инженера торгового центра "Времена года" - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/arest-1886175274.html
Суд рассмотрит просьбу об аресте инженера торгового центра "Времена года"
Суд рассмотрит просьбу об аресте инженера торгового центра "Времена года" - РИА Новости, 25.07.2023
Суд рассмотрит просьбу об аресте инженера торгового центра "Времена года"
Пресненский суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство следствия об аресте главного инженера компании, обслуживающей ТЦ "Времена года", где четыре человека... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T14:40
2023-07-25T14:40
россия
москва
происшествия
кутузовский проспект
сергей собянин
следственный комитет россии (ск рф)
прорыв трубы в тц "времена года" в москве
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство следствия об аресте главного инженера компании, обслуживающей ТЦ "Времена года", где четыре человека погибли от прорыва трубы с кипятком, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Евгения Боткина меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Там добавили, что фигуранту уже предъявлено официальное обвинение В субботу в торговом центре "Времена года" на Кутузовском проспекте произошел прорыв трубы с горячей водой. Как информировал мэр Москвы Сергей Собянин, четыре человека погибли; по данным прокуратуры, все погибшие - женщины. По сведениям столичного главка СК РФ, еще 10 человек пострадали. Боткину вменяется часть 3 статьи 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
https://realty.ria.ru/20230725/zakryto-1886118888.html
россия
москва
кутузовский проспект
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, происшествия, кутузовский проспект, сергей собянин, следственный комитет россии (ск рф), прорыв трубы в тц "времена года" в москве
Россия, Москва, Происшествия, Кутузовский проспект, Сергей Собянин, Следственный комитет России (СК РФ), Прорыв трубы в ТЦ "Времена года" в Москве
Суд рассмотрит просьбу об аресте инженера торгового центра "Времена года"

Суд рассмотрит просьбу об аресте инженера по делу о гибели людей в ТЦ "Времена года"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство следствия об аресте главного инженера компании, обслуживающей ТЦ "Времена года", где четыре человека погибли от прорыва трубы с кипятком, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Евгения Боткина меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Там добавили, что фигуранту уже предъявлено официальное обвинение
В субботу в торговом центре "Времена года" на Кутузовском проспекте произошел прорыв трубы с горячей водой. Как информировал мэр Москвы Сергей Собянин, четыре человека погибли; по данным прокуратуры, все погибшие - женщины. По сведениям столичного главка СК РФ, еще 10 человек пострадали.
Боткину вменяется часть 3 статьи 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Люди около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
ТЦ "Времена года" в Москве закрыт третий день после гибели людей
11:35
 
РоссияМоскваПроисшествияКутузовский проспектСергей СобянинСледственный комитет России (СК РФ)Прорыв трубы в ТЦ "Времена года" в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала