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Суд арестовал топ-менеджеров пермского телефонного завода - РИА Новости, 25.07.2023
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13:53 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/arest-1886160652.html
Суд арестовал топ-менеджеров пермского телефонного завода
Суд арестовал топ-менеджеров пермского телефонного завода - РИА Новости, 25.07.2023
Суд арестовал топ-менеджеров пермского телефонного завода
Суд арестовал гендиректора, главбуха и бывшего руководителя "Пермского телефонного завода "Телта" по делу о мошенничестве, следует из информации на сайте... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T13:53
2023-07-25T13:53
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пермь
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ПЕРМЬ, 25 июл - РИА Новости. Суд арестовал гендиректора, главбуха и бывшего руководителя "Пермского телефонного завода "Телта" по делу о мошенничестве, следует из информации на сайте Хамовнического районного суда Москвы. Как указано в электронной картотеке, решение об аресте генерального директора компании Алексея Высокова, главного бухгалтера Елены Гришиной и экс-руководителя предприятия Игоря Морозова вступило в силу 25 июля. Всем вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В пермском следственном управлении ситуацию с уголовным делом и избранием меры пресечения комментировать не стали. "Пермский телефонный завод "Телта" является крупнейшим производителем телефонной аппаратуры в России. Предприятие запустили в Перми в 1941 году специалисты эвакуированного из Ленинграда электромеханического завода, сообщается на сайте завода. Уточняется, что генеральным директором сейчас является Алексей Высоков, главным бухгалтером — Елена Гришина. Ранее на сайте предприятия демонстрировались контакты другого руководителя — Игоря Морозова. В качестве юридического адреса значится офис в здании под номером 21/5 на улице Кузнецкий мост в Москве, корпус на улице Окулова в Перми обозначен в качестве филиала. Как писал "Коммерсант" со ссылкой на источники, правоохранителей могло заинтересовать либо хищение денег через завышение цен, либо обнаружение китайских комплектующих в продукции завода, получавшего федеральные средства на модернизацию спецсвязи в рамках импортозамещения.
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москва, россия, пермь, происшествия
Москва, Россия, Пермь, Происшествия
Суд арестовал топ-менеджеров пермского телефонного завода

Суд арестовал директора и главбуха пермского телефонного завода "Телта" за мошенничество

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕРМЬ, 25 июл - РИА Новости. Суд арестовал гендиректора, главбуха и бывшего руководителя "Пермского телефонного завода "Телта" по делу о мошенничестве, следует из информации на сайте Хамовнического районного суда Москвы.
Как указано в электронной картотеке, решение об аресте генерального директора компании Алексея Высокова, главного бухгалтера Елены Гришиной и экс-руководителя предприятия Игоря Морозова вступило в силу 25 июля. Всем вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В пермском следственном управлении ситуацию с уголовным делом и избранием меры пресечения комментировать не стали.
"Пермский телефонный завод "Телта" является крупнейшим производителем телефонной аппаратуры в России. Предприятие запустили в Перми в 1941 году специалисты эвакуированного из Ленинграда электромеханического завода, сообщается на сайте завода. Уточняется, что генеральным директором сейчас является Алексей Высоков, главным бухгалтером — Елена Гришина. Ранее на сайте предприятия демонстрировались контакты другого руководителя — Игоря Морозова. В качестве юридического адреса значится офис в здании под номером 21/5 на улице Кузнецкий мост в Москве, корпус на улице Окулова в Перми обозначен в качестве филиала.
Как писал "Коммерсант" со ссылкой на источники, правоохранителей могло заинтересовать либо хищение денег через завышение цен, либо обнаружение китайских комплектующих в продукции завода, получавшего федеральные средства на модернизацию спецсвязи в рамках импортозамещения.
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