https://ria.ru/20230725/arest-1886160652.html

Суд арестовал топ-менеджеров пермского телефонного завода

Суд арестовал топ-менеджеров пермского телефонного завода - РИА Новости, 25.07.2023

Суд арестовал топ-менеджеров пермского телефонного завода

Суд арестовал гендиректора, главбуха и бывшего руководителя "Пермского телефонного завода "Телта" по делу о мошенничестве, следует из информации на сайте... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T13:53

2023-07-25T13:53

2023-07-25T13:53

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ПЕРМЬ, 25 июл - РИА Новости. Суд арестовал гендиректора, главбуха и бывшего руководителя "Пермского телефонного завода "Телта" по делу о мошенничестве, следует из информации на сайте Хамовнического районного суда Москвы. Как указано в электронной картотеке, решение об аресте генерального директора компании Алексея Высокова, главного бухгалтера Елены Гришиной и экс-руководителя предприятия Игоря Морозова вступило в силу 25 июля. Всем вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В пермском следственном управлении ситуацию с уголовным делом и избранием меры пресечения комментировать не стали. "Пермский телефонный завод "Телта" является крупнейшим производителем телефонной аппаратуры в России. Предприятие запустили в Перми в 1941 году специалисты эвакуированного из Ленинграда электромеханического завода, сообщается на сайте завода. Уточняется, что генеральным директором сейчас является Алексей Высоков, главным бухгалтером — Елена Гришина. Ранее на сайте предприятия демонстрировались контакты другого руководителя — Игоря Морозова. В качестве юридического адреса значится офис в здании под номером 21/5 на улице Кузнецкий мост в Москве, корпус на улице Окулова в Перми обозначен в качестве филиала. Как писал "Коммерсант" со ссылкой на источники, правоохранителей могло заинтересовать либо хищение денег через завышение цен, либо обнаружение китайских комплектующих в продукции завода, получавшего федеральные средства на модернизацию спецсвязи в рамках импортозамещения.

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, пермь, происшествия