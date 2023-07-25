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Генконсульство России в Анталье рассказало о ситуации с пожарами на курорте - РИА Новости, 25.07.2023
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Туризм
 
12:29 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/antalya-1886135516.html
Генконсульство России в Анталье рассказало о ситуации с пожарами на курорте
Генконсульство России в Анталье рассказало о ситуации с пожарами на курорте - РИА Новости, 25.07.2023
Генконсульство России в Анталье рассказало о ситуации с пожарами на курорте
Обращения от российских граждан в связи с пожарами на юге Турции носят единичный характер, туристам рекомендуется следовать указаниям местных властей, сообщили... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T12:29
2023-07-25T12:29
туризм
новости - туризм
анталья (провинция)
кемер
лесные пожары в турции
туризм
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СТАМБУЛ, 25 июл – РИА Новости. Обращения от российских граждан в связи с пожарами на юге Турции носят единичный характер, туристам рекомендуется следовать указаниям местных властей, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье. "На текущий момент, по заверениям властей, огонь не угрожает местам, где расположены отели и объекты массового туризма", – сообщили в дипмиссии. Дипломаты подчеркнули, что генконсульство внимательно отслеживает ситуацию, находится в контакте с местными властями и туроператорами. Обращения от россиян, находящихся в консульском округе временно или постоянно, носят единичный характер. Контакт с ними ГК поддерживает по линии экстренной телефонной связи, консультирует по актуальным вопросам. "В связи с сохраняющимися в отдельных труднодоступных горных местах очагами возгорания призываем наших граждан быть предельно внимательными, следить за обстановкой и новостями. Во время стихийных бедствий, по возможности, не покидать территорию отелей и воздерживаться от индивидуальных прогулок в горной и лесной местности", – рассказали в генконсульстве. Турецкие власти сообщили в ночь на вторник, что предпринимают усилия по тушению лесных пожаров в трех районах провинции Анталья и еще двух провинциях страны. По состоянию на 12.00 вторника пожар в Кемере тушат 11 самолетов и 22 вертолета, сообщил министр лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы. Пожары на турецком курорте Кемер не представляют угрозы для отелей, туристы продолжают отдыхать, заверил ранее РИА Новости глава регионального представительства Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Мехмет Акбаба.
https://ria.ru/20230725/gretsiya-1886097755.html
анталья (провинция)
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новости - туризм, анталья (провинция), кемер, лесные пожары в турции, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Анталья (провинция), Кемер, Лесные пожары в Турции, Туризм
Генконсульство России в Анталье рассказало о ситуации с пожарами на курорте

Генконсульство России в Анталье: обращения от туристов по поводу пожаров в Турции единичны

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкДевушка у бассейна одного из отелей в Антальи
Девушка у бассейна одного из отелей в Антальи - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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СТАМБУЛ, 25 июл – РИА Новости. Обращения от российских граждан в связи с пожарами на юге Турции носят единичный характер, туристам рекомендуется следовать указаниям местных властей, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье.
"На текущий момент, по заверениям властей, огонь не угрожает местам, где расположены отели и объекты массового туризма", – сообщили в дипмиссии.
Дипломаты подчеркнули, что генконсульство внимательно отслеживает ситуацию, находится в контакте с местными властями и туроператорами. Обращения от россиян, находящихся в консульском округе временно или постоянно, носят единичный характер. Контакт с ними ГК поддерживает по линии экстренной телефонной связи, консультирует по актуальным вопросам.
"В связи с сохраняющимися в отдельных труднодоступных горных местах очагами возгорания призываем наших граждан быть предельно внимательными, следить за обстановкой и новостями. Во время стихийных бедствий, по возможности, не покидать территорию отелей и воздерживаться от индивидуальных прогулок в горной и лесной местности", – рассказали в генконсульстве.
Турецкие власти сообщили в ночь на вторник, что предпринимают усилия по тушению лесных пожаров в трех районах провинции Анталья и еще двух провинциях страны. По состоянию на 12.00 вторника пожар в Кемере тушат 11 самолетов и 22 вертолета, сообщил министр лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы. Пожары на турецком курорте Кемер не представляют угрозы для отелей, туристы продолжают отдыхать, заверил ранее РИА Новости глава регионального представительства Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Мехмет Акбаба.
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ТуризмНовости - ТуризмАнталья (провинция)КемерЛесные пожары в ТурцииТуризм
 
 
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