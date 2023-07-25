https://ria.ru/20230725/altay-1886166922.html

На Алтае сообщили о состоянии попавших в ДТП туристов

На Алтае сообщили о состоянии попавших в ДТП туристов - РИА Новости, 25.07.2023

На Алтае сообщили о состоянии попавших в ДТП туристов

Один из пострадавших при опрокидывании грузовика по дороге на Каракольские озера в Республике Алтай туристов находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил РИА... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T14:18

2023-07-25T14:18

2023-07-25T14:18

туризм

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туризм

туристы

республика алтай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАРНАУЛ, 25 июл - РИА Новости. Один из пострадавших при опрокидывании грузовика по дороге на Каракольские озера в Республике Алтай туристов находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. "Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, его сейчас доставляют в больницу", - сказал собеседник. Он добавил, что местность труднодоступная, эвакуировать пострадавших непросто. Ранее региональный главк МЧС сообщил, что утром грузовой автомобиль ГАЗ-66, в кузове которого находились 15 неорганизованных туристов, следовавших по маршруту село Каракол - Каракольские озера, опрокинулся. Погиб один человек, еще 11, в их числе шесть детей, пострадали. "Погибший на месте происшествия - женщина", - уточнил источник. По данным МЧС, туристическая группа приехала из Екатеринбурга.

https://ria.ru/20230725/avariya-1886082037.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, республика алтай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)