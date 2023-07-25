https://ria.ru/20230725/altay-1886166922.html
На Алтае сообщили о состоянии попавших в ДТП туристов
На Алтае сообщили о состоянии попавших в ДТП туристов - РИА Новости, 25.07.2023
На Алтае сообщили о состоянии попавших в ДТП туристов
Один из пострадавших при опрокидывании грузовика по дороге на Каракольские озера в Республике Алтай туристов находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил РИА... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T14:18
2023-07-25T14:18
2023-07-25T14:18
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
республика алтай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg
БАРНАУЛ, 25 июл - РИА Новости. Один из пострадавших при опрокидывании грузовика по дороге на Каракольские озера в Республике Алтай туристов находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. "Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, его сейчас доставляют в больницу", - сказал собеседник. Он добавил, что местность труднодоступная, эвакуировать пострадавших непросто. Ранее региональный главк МЧС сообщил, что утром грузовой автомобиль ГАЗ-66, в кузове которого находились 15 неорганизованных туристов, следовавших по маршруту село Каракол - Каракольские озера, опрокинулся. Погиб один человек, еще 11, в их числе шесть детей, пострадали. "Погибший на месте происшествия - женщина", - уточнил источник. По данным МЧС, туристическая группа приехала из Екатеринбурга.
https://ria.ru/20230725/avariya-1886082037.html
республика алтай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d9306904530f590a075b57d53c506314.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, республика алтай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Республика Алтай, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Алтае сообщили о состоянии попавших в ДТП туристов
Один из пострадавших в ДТП на Алтае туристов - в крайне тяжелом состоянии
БАРНАУЛ, 25 июл - РИА Новости. Один из пострадавших при опрокидывании грузовика по дороге на Каракольские озера в Республике Алтай туристов находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, его сейчас доставляют в больницу", - сказал собеседник.
Он добавил, что местность труднодоступная, эвакуировать пострадавших непросто.
Ранее региональный главк МЧС сообщил, что утром грузовой автомобиль ГАЗ-66, в кузове которого находились 15 неорганизованных туристов, следовавших по маршруту село Каракол - Каракольские озера, опрокинулся. Погиб один человек, еще 11, в их числе шесть детей, пострадали.
"Погибший на месте происшествия - женщина", - уточнил источник.
По данным МЧС, туристическая группа приехала из Екатеринбурга.
В Горном Алтае на дороге перевернулся грузовик с туристами, есть жертвы