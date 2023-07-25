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В МИД назвали причину ослабления позиций Франции в Африке - РИА Новости, 25.07.2023
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08:32 25.07.2023 (обновлено: 09:21 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/afrika-1886084703.html
В МИД назвали причину ослабления позиций Франции в Африке
В МИД назвали причину ослабления позиций Франции в Африке - РИА Новости, 25.07.2023
В МИД назвали причину ослабления позиций Франции в Африке
Обвинения в адрес России в том, что она якобы ведет в Африке антифранцузскую политику, смешны, позиции Парижа на континенте ослабли только из-за его собственных РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T08:32
2023-07-25T09:21
в мире
россия
франция
африка
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Обвинения в адрес России в том, что она якобы ведет в Африке антифранцузскую политику, смешны, позиции Парижа на континенте ослабли только из-за его собственных действий, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров."Запад пытается повернуть все таким образом, что Россия ведет антифранцузскую политику. Это слышать смешно. Якобы Россия содействовала ослаблению позиций Франции в Африке. Это не соответствует действительности. Это Франция потеряла свои позиции в Африке из-за своей собственной политики, основанной на колониальных методах, принципах, так называемой системе "Françafrique", которая сейчас разваливается на глазах, не работает и не отвечает национальным интересам африканских государств", - сказал Озеров.Он подчеркнул, что африканские страны отвергают французскую политику "не потому, что Россия проводит политику по замещению Франции собой, а потому что Франция потеряла авторитет, влияние в этих странах, политические и экономические позиции"."Это, естественно, приводит к тому, что африканские страны ищут партнеров, которые были более надежными, состоятельными не только в политическом, но и в военном отношении, которые могли бы содействовать в решении проблем безопасности, борьбе с терроризмом", - сказал российский дипломат."Почему не хотят Францию видеть в том же Мали или других странах? Не потому, что Франция сама по себе такая страна, а потому что те декларации, которые она делала, когда она вводила свой военный контингент в Сахаро-Сахельский регион, не были реализованы и не подтверждены делами. С проблемами безопасности, с борьбой с терроризмом Франция справиться не смогла. И в этом главная причина. А не в том, что пришли русские и с помощью своих "нарративов", как любят говорить на Западе, нанесли ущерб французским интересам", - добавил он.По его словам, западным странам нужно "снять шоры с глаз и увидеть формирование новой системы международных отношений", хотя пока им этого сделать не удается."Мы абсолютно этому не рады, потому что неправильное, оторванное от действительности восприятие того, что происходит в международных отношениях, ведет к совершенно неправильным выводам. Это мы видим на примере Украины, когда говорят: чтобы идти к миру, нужно, чтобы было как можно больше войны. Это искаженное восприятие действительности и в том числе и на африканском континенте. Если на Западе наступит отрезвление и понимание реалий, в России будут этому только рады. Пока, к сожалению, этого не видим. А видим ожесточенную и все более бесплодную борьбу против укрепления российско-африканских отношений", - заключил Озеров.Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.Читайте полный текст интервью Олега Озерова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230725/sammit-1886084194.html
https://ria.ru/20230725/afrika-1886084348.html
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в мире, россия, франция, африка, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Франция, Африка, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД назвали причину ослабления позиций Франции в Африке

В МИД назвали обвинения в адрес России в антифранцузской политике в Африке смешными

© AP Photo / Jerome DelayФранцузский контингент операции "Бархан" на военной базе Гао в Мали
Французский контингент операции Бархан на военной базе Гао в Мали - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Jerome Delay
Французский контингент операции "Бархан" на военной базе Гао в Мали. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Обвинения в адрес России в том, что она якобы ведет в Африке антифранцузскую политику, смешны, позиции Парижа на континенте ослабли только из-за его собственных действий, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.
«
"Запад пытается повернуть все таким образом, что Россия ведет антифранцузскую политику. Это слышать смешно. Якобы Россия содействовала ослаблению позиций Франции в Африке. Это не соответствует действительности. Это Франция потеряла свои позиции в Африке из-за своей собственной политики, основанной на колониальных методах, принципах, так называемой системе "Françafrique", которая сейчас разваливается на глазах, не работает и не отвечает национальным интересам африканских государств", - сказал Озеров.
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Он подчеркнул, что африканские страны отвергают французскую политику "не потому, что Россия проводит политику по замещению Франции собой, а потому что Франция потеряла авторитет, влияние в этих странах, политические и экономические позиции".
"Это, естественно, приводит к тому, что африканские страны ищут партнеров, которые были более надежными, состоятельными не только в политическом, но и в военном отношении, которые могли бы содействовать в решении проблем безопасности, борьбе с терроризмом", - сказал российский дипломат.
«
"Почему не хотят Францию видеть в том же Мали или других странах? Не потому, что Франция сама по себе такая страна, а потому что те декларации, которые она делала, когда она вводила свой военный контингент в Сахаро-Сахельский регион, не были реализованы и не подтверждены делами. С проблемами безопасности, с борьбой с терроризмом Франция справиться не смогла. И в этом главная причина. А не в том, что пришли русские и с помощью своих "нарративов", как любят говорить на Западе, нанесли ущерб французским интересам", - добавил он.
По его словам, западным странам нужно "снять шоры с глаз и увидеть формирование новой системы международных отношений", хотя пока им этого сделать не удается.
«
"Мы абсолютно этому не рады, потому что неправильное, оторванное от действительности восприятие того, что происходит в международных отношениях, ведет к совершенно неправильным выводам. Это мы видим на примере Украины, когда говорят: чтобы идти к миру, нужно, чтобы было как можно больше войны. Это искаженное восприятие действительности и в том числе и на африканском континенте. Если на Западе наступит отрезвление и понимание реалий, в России будут этому только рады. Пока, к сожалению, этого не видим. А видим ожесточенную и все более бесплодную борьбу против укрепления российско-африканских отношений", - заключил Озеров.
Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Читайте полный текст интервью Олега Озерова >>
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В миреРоссияФранцияАфрикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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