https://ria.ru/20230725/afrika-1886084348.html
В МИД заявили об отсутствии ВС России в Африке
В МИД заявили об отсутствии ВС России в Африке - РИА Новости, 25.07.2023
В МИД заявили об отсутствии ВС России в Африке
Военного присутствия России на африканском континенте нет, обращения ряда стран к России касаются помощи в обеспечении безопасности, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T08:28
2023-07-25T08:28
2023-07-25T09:22
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Военного присутствия России на африканском континенте нет, обращения ряда стран к России касаются помощи в обеспечении безопасности, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров. "У нас и нет там военного присутствия. Есть обращения к российской стороне за помощью в обеспечении безопасности. Это не военное присутствие. Военное присутствие – это когда войска направляют. Мы не направляем. Мы направляем инструкторов по просьбе самих африканских государств. Не раскрою большого "секрета Полишинеля", что африканские страны закупают у нас продукцию военного назначения. Но все это - не военное присутствие. Военное присутствие – это базы США на африканском континенте, их разведывательные центры, военно-биологические лаборатории, о чем недавно говорило наше министерство обороны", - сказал Озеров. При этом он отметил, что проблема терроризма как в Африке, так и во всем остальном мире, носит трансграничный характер. "Действительно для африканского континента – это серьезная проблема, она существует во многих странах – в Сомали, странах Сахаро-Сахельского региона, где большую активность проявляют террористические организации типа ИГИЛ*, Аль-Каида* и другие. Эту проблему не обойти стороной и в ходе саммита РФ-Африка", - добавил он. Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. *Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте полный текст интервью Олега Озерова >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, африка, олег озеров, в мире
Россия, США, Африка, Олег Озеров, В мире
В МИД заявили об отсутствии ВС России в Африке
Посол по особым поручениям Озеров: Россия не направляет в Африку силы регулярной армии
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Военного присутствия России на африканском континенте нет, обращения ряда стран к России касаются помощи в обеспечении безопасности, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров.
«
"У нас и нет там военного присутствия. Есть обращения к российской стороне за помощью в обеспечении безопасности. Это не военное присутствие. Военное присутствие – это когда войска направляют. Мы не направляем. Мы направляем инструкторов по просьбе самих африканских государств. Не раскрою большого "секрета Полишинеля", что африканские страны закупают у нас продукцию военного назначения. Но все это - не военное присутствие. Военное присутствие – это базы США на африканском континенте, их разведывательные центры, военно-биологические лаборатории, о чем недавно говорило наше министерство обороны", - сказал Озеров.
При этом он отметил, что проблема терроризма как в Африке, так и во всем остальном мире, носит трансграничный характер.
«
"Действительно для африканского континента – это серьезная проблема, она существует во многих странах – в Сомали, странах Сахаро-Сахельского региона, где большую активность проявляют террористические организации типа ИГИЛ*, Аль-Каида* и другие. Эту проблему не обойти стороной и в ходе саммита РФ-Африка", - добавил он.
Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
*Запрещенная в России террористическая организация
В офисе президента ЮАР рассказали о планах на саммит Россия-Африка