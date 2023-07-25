https://ria.ru/20230725/afrika-1886084348.html

В МИД заявили об отсутствии ВС России в Африке

В МИД заявили об отсутствии ВС России в Африке - РИА Новости, 25.07.2023

В МИД заявили об отсутствии ВС России в Африке

Военного присутствия России на африканском континенте нет, обращения ряда стран к России касаются помощи в обеспечении безопасности, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T08:28

2023-07-25T08:28

2023-07-25T09:22

россия

сша

африка

олег озеров

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876457625_0:176:3016:1873_1920x0_80_0_0_19dbe7d01ae0ca58072836e923d1c406.jpg

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Военного присутствия России на африканском континенте нет, обращения ряда стран к России касаются помощи в обеспечении безопасности, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров. "У нас и нет там военного присутствия. Есть обращения к российской стороне за помощью в обеспечении безопасности. Это не военное присутствие. Военное присутствие – это когда войска направляют. Мы не направляем. Мы направляем инструкторов по просьбе самих африканских государств. Не раскрою большого "секрета Полишинеля", что африканские страны закупают у нас продукцию военного назначения. Но все это - не военное присутствие. Военное присутствие – это базы США на африканском континенте, их разведывательные центры, военно-биологические лаборатории, о чем недавно говорило наше министерство обороны", - сказал Озеров. При этом он отметил, что проблема терроризма как в Африке, так и во всем остальном мире, носит трансграничный характер. "Действительно для африканского континента – это серьезная проблема, она существует во многих странах – в Сомали, странах Сахаро-Сахельского региона, где большую активность проявляют террористические организации типа ИГИЛ*, Аль-Каида* и другие. Эту проблему не обойти стороной и в ходе саммита РФ-Африка", - добавил он. Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. *Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте полный текст интервью Олега Озерова >>

https://ria.ru/20230724/sammit-1885940167.html

россия

сша

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, африка, олег озеров, в мире