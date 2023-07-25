https://ria.ru/20230725/afrika-1886083286.html

Россия предложит африканским странам решения проблем с продовольствием

Россия предложит африканским странам решения проблем с продовольствием - РИА Новости, 25.07.2023

Россия предложит африканским странам решения проблем с продовольствием

Россия на саммите в Санкт-Петербурге предложит африканским странам решения проблем с продовольствием на фоне прекращения действия зерновой сделки, заявил в... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T08:17

2023-07-25T08:17

2023-07-25T09:22

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россия на саммите в Санкт-Петербурге предложит африканским странам решения проблем с продовольствием на фоне прекращения действия зерновой сделки, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, глава секретариата форума партнерства "Россия-Африка" Олег Озеров.Отвечая на вопрос о возможности РФ обеспечить Африку зерном после прекращения зерновой сделки, посол МИД отметил, что в рамках саммита "Россия-Африка" планируется дискуссия по вопросам международной продовольственной безопасности и стабильности рынка удобрений."Естественно, это будет не только обсуждение, но обсуждение с предложением решения для африканских государств с тем, чтобы они уехали из Санкт-Петербурга с ясным пониманием того, как будут решаться эти проблемы", – сказал Озеров.Дипломат напомнил, что Россия уже оказывала помощь странам Африки, направив несколько партий удобрений, например, в Малави и Кению."Думаю, у нас всегда есть возможность с нашими африканскими друзьями договориться по этим вопросам", – подчеркнул Озеров.Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.Читайте полный текст интервью Олега Озерова >>

https://ria.ru/20230725/diplomatiya-1886077960.html

https://ria.ru/20230725/diplomatiya-1886073345.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика