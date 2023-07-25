https://ria.ru/20230725/aeroport-1886036697.html

Эксперты назвали самые загруженные аэропорты мира

Эксперты назвали самые загруженные аэропорты мира - РИА Новости, 25.07.2023

Эксперты назвали самые загруженные аэропорты мира

Определен самый загруженный аэропорт мира, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T00:53

2023-07-25T00:53

2023-07-25T00:53

туризм

новости - туризм

даллас

форт-уэрт

денвер

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Определен самый загруженный аэропорт мира, сообщает АТОР. Международный совет аэропортов (ACI) составил рейтинг воздушных гаваней на основе последних данных о трафике свыше 2,6 тысяч объектов в 180 государствах. Загрузка российских транспортных узлов не рассматривалась.Больше всего пассажиров в 2022 году обслужил аэропорт Атланты. Через него прошли 93,7 миллиона туристов, что на 23,8 процента больше, чем годом ранее.На втором месте – Даллас/Форт-Уэрт, который принял 73,4 миллиона путешественников. За год их число выросло на 17,5 процента.Третья в списке – воздушная гавань Денвера. Ею воспользовались 69 миллионов пассажиров, что на 17,8 процента больше, чем годом ранее.Далее в рейтинге – аэропорты Чикаго (68 миллионов туристов), Дубая (66,1 миллиона), Лос-Анджелиса (65 миллионов), Стамбула (64 миллиона), Дели (61 миллион), Лондона (59 миллионов) и Парижа (57 миллионов.

https://ria.ru/20230724/aeroport-1885979703.html

даллас

форт-уэрт

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новости - туризм, даллас, форт-уэрт, денвер, ассоциация туроператоров россии (атор)