https://ria.ru/20230725/aeroport-1886036697.html
Эксперты назвали самые загруженные аэропорты мира
Эксперты назвали самые загруженные аэропорты мира - РИА Новости, 25.07.2023
Эксперты назвали самые загруженные аэропорты мира
Определен самый загруженный аэропорт мира, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T00:53
2023-07-25T00:53
2023-07-25T00:53
туризм
новости - туризм
даллас
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денвер
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Определен самый загруженный аэропорт мира, сообщает АТОР. Международный совет аэропортов (ACI) составил рейтинг воздушных гаваней на основе последних данных о трафике свыше 2,6 тысяч объектов в 180 государствах. Загрузка российских транспортных узлов не рассматривалась.Больше всего пассажиров в 2022 году обслужил аэропорт Атланты. Через него прошли 93,7 миллиона туристов, что на 23,8 процента больше, чем годом ранее.На втором месте – Даллас/Форт-Уэрт, который принял 73,4 миллиона путешественников. За год их число выросло на 17,5 процента.Третья в списке – воздушная гавань Денвера. Ею воспользовались 69 миллионов пассажиров, что на 17,8 процента больше, чем годом ранее.Далее в рейтинге – аэропорты Чикаго (68 миллионов туристов), Дубая (66,1 миллиона), Лос-Анджелиса (65 миллионов), Стамбула (64 миллиона), Дели (61 миллион), Лондона (59 миллионов) и Парижа (57 миллионов.
https://ria.ru/20230724/aeroport-1885979703.html
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новости - туризм, даллас, форт-уэрт, денвер, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Даллас, Форт-Уэрт, Денвер, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Эксперты назвали самые загруженные аэропорты мира
АТОР: аэропорт Атланты признан самым загруженным в мире