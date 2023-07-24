https://ria.ru/20230724/zhivotnye-1886021872.html

Регионы смогут устанавливать правила обращения с бездомными животными

Регионы смогут устанавливать правила обращения с бездомными животными - РИА Новости, 24.07.2023

Регионы смогут устанавливать правила обращения с бездомными животными

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий регионам самим устанавливать правила обращения с бездомными животными, соответствующий... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T18:00

2023-07-24T18:00

2023-07-24T18:00

владимир путин

общество

бездомные животные

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий регионам самим устанавливать правила обращения с бездомными животными, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Принятие соответствующих решений на территории конкретного региона будет осуществляться высшим должностным лицом, а порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев будет устанавливаться законом субъекта РФ. Кроме того, подобные решения будут приняты с учетом позиции граждан, проживающих в регионе. Сам закон устанавливает нормы, которые являются правом, а не обязанностью органов власти субъектов РФ. Законом устанавливается, что деятельность по обращению с животными без владельцев должна соответствовать требованиям законодательства в области обращения с животными. Кроме того, устанавливается, что власти субъектов будут должны соблюдать все пункты статьи 18 Закона об обращении с животными.

https://ria.ru/20230703/sobaka-1881935792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, общество, бездомные животные