https://ria.ru/20230724/zhivotnye-1886021872.html
Регионы смогут устанавливать правила обращения с бездомными животными
Регионы смогут устанавливать правила обращения с бездомными животными - РИА Новости, 24.07.2023
Регионы смогут устанавливать правила обращения с бездомными животными
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий регионам самим устанавливать правила обращения с бездомными животными, соответствующий... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T18:00
2023-07-24T18:00
2023-07-24T18:00
владимир путин
общество
бездомные животные
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий регионам самим устанавливать правила обращения с бездомными животными, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Принятие соответствующих решений на территории конкретного региона будет осуществляться высшим должностным лицом, а порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев будет устанавливаться законом субъекта РФ. Кроме того, подобные решения будут приняты с учетом позиции граждан, проживающих в регионе. Сам закон устанавливает нормы, которые являются правом, а не обязанностью органов власти субъектов РФ. Законом устанавливается, что деятельность по обращению с животными без владельцев должна соответствовать требованиям законодательства в области обращения с животными. Кроме того, устанавливается, что власти субъектов будут должны соблюдать все пункты статьи 18 Закона об обращении с животными.
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владимир путин, общество, бездомные животные
Владимир Путин, Общество, бездомные животные
Регионы смогут устанавливать правила обращения с бездомными животными
Регионы смогут сами устанавливать правила обращения с бездомными животными
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий регионам самим устанавливать правила обращения с бездомными животными, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Принятие соответствующих решений на территории конкретного региона будет осуществляться высшим должностным лицом, а порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев будет устанавливаться законом субъекта РФ. Кроме того, подобные решения будут приняты с учетом позиции граждан, проживающих в регионе. Сам закон устанавливает нормы, которые являются правом, а не обязанностью органов власти субъектов РФ.
Законом устанавливается, что деятельность по обращению с животными без владельцев должна соответствовать требованиям законодательства в области обращения с животными. Кроме того, устанавливается, что власти субъектов будут должны соблюдать все пункты статьи 18 Закона об обращении с животными.
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