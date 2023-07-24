https://ria.ru/20230724/zhara-1885923877.html

Китайский эксперт назвал причину экстремальной жары в мире

Китайский эксперт назвал причину экстремальной жары в мире - РИА Новости, 24.07.2023

Китайский эксперт назвал причину экстремальной жары в мире

Причиной экстремальной жары в Китае и во всем мире в этом году стало развитие процессов глобального потепления, объяснил РИА Новости младший научный сотрудник... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T11:56

2023-07-24T11:56

2023-07-24T11:56

китай

синьцзян-уйгурский автономный район

внутренняя монголия

в мире

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ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Причиной экстремальной жары в Китае и во всем мире в этом году стало развитие процессов глобального потепления, объяснил РИА Новости младший научный сотрудник Института физики атмосферы Китайской академии наук (КАН) Вэй Кэ. Рекордно высокие температуры фиксируются этим летом во многих странах, в ряде регионов ограничивают использование воды, из-за работы кондиционеров выросло потребление электричества. Ранее Метеорологическое управление Китая сообщило, что рекордно высокая за все время метеорологических наблюдений в Китае июльская температура была зафиксирована в Синьцзян-Уйгурском автономном районе: 52,2 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд, от 2017 года, побит сразу на 1,6 градуса. "Возникновение экстремально высоких температур в Синьцзяне связано не только с краткосрочной синоптической обстановкой, но и с долгосрочным процессом потепления климата", - сказал Вэй Кэ. Ученый отметил, что если взглянуть на краткосрочную погодную ситуацию, то можно увидеть, что, начиная с 14 июля, средний и верхний слои атмосферы в районе Синьцзяна находятся под контролем теплых воздушных масс, также сильное воздействие на регион оказал сильный континентальный антициклон. При этом атмосферные вихри с низким давлением, господствующие в восточной части Внутренней Монголии и Нинся-Хуэйского автономного района в определенной степени сформировали низкое атмосферное давление, что препятствовало продвижению теплых воздушных масс на восток. "Поэтому жара в Синьцзяне сохранялась так долго", - пояснил Вэй Кэ. "Если посмотреть в долгосрочной перспективе, то процессы глобального потепления продолжают развиваться, повышение температуры во внутриконтинентальных районах превышает средние показатели по миру, что привело к увеличению частоты и интенсивности экстремально высоких температур, а также является основной причиной частых экстремально высоких температурных явлений в Китае и во всем мире в этом году", - сказал он. Научный сотрудник Института физики атмосферы Китайской академии наук (КАН) Чжан Тяньи, говоря о влиянии высоких температур на сельское хозяйство, отметил, что хлопок, одним из крупнейших производителей которого является китайский Синьцзян, в июле находится в периоде роста, и температура выше 32 градуса может нанести ущерб хлопководству. Одновременно с этим, отметил он, желтуха растений будет более протекать в бессимптомном состоянии, что снизит влияние этой болезни на производство растений. Так что в целом, "если сравнивать эти диаметрально противоположные явления", ущерб, который наносит растением жара, компенсируется снижением их заболеваемости. В то же время, отметил эксперт, в июле в пору созревания в Синьцзяне вступают пшеница и кукуруза, в этот период они очень чувствительны к высоким температурам, что "может оказать определенное влияние на снижение конечного урожая". "Рекомендуется увеличить количество полива, осуществлять аэрацию с помощью химических средств, тем самым понизить температуру растений, способствовать преодоления ущерба для сельского хозяйства от высоких температур", - сказал Чжан Тяньи.

https://ria.ru/20230722/zhara-1885644869.html

https://ria.ru/20230722/gretsiya-1885644671.html

https://ria.ru/20230722/zhara-1885602953.html

китай

синьцзян-уйгурский автономный район

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китай, синьцзян-уйгурский автономный район, внутренняя монголия, в мире