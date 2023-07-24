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Россия способна заместить поставки украинского зерна, заявил Путин - РИА Новости, 24.07.2023
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00:06 24.07.2023 (обновлено: 07:36 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/zerno-1885851950.html
Россия способна заместить поставки украинского зерна, заявил Путин
Россия способна заместить поставки украинского зерна, заявил Путин - РИА Новости, 24.07.2023
Россия способна заместить поставки украинского зерна, заявил Путин
Россия способна заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, заявил президент Владимир Путин в статье "Россия и Африка:... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T00:06
2023-07-24T07:36
зерновая сделка
экономика
россия
владимир путин
африка
украина
оон
евросоюз
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия способна заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, заявил президент Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего".&quot;Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай&quot;, - написал он.Глава государства отметил, что с учетом всех факторов продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения "зерновой сделки" потеряло смысл. За год действия соглашения с Украины было экспортировано 32,8 миллиона тонн грузов, из них 70% ушло в страны, где население обладает хорошими доходами, в то время как на долю беднейших стран пришлось менее 3% от общего объема поставок – меньше одного миллиона тонн.Президент напомнил, что "зерновая сделка" изначально была нацелена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки. Однако по факту она была использована лишь для обогащения западных бизнесменов, перепродававших украинское зерно.При этом ни одно из условий зерновой сделки, касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было, указал президент.Москва, заверил глава государства, продолжит энергично работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия, удобрений.Путин в преддверии саммита "Россия - Африка", который пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге, также высоко оценил развитие экономических связей с этим континентом — как с отдельными государствами, так и с региональными интеграционными объединениями, включая Африканский союз.Россия ранее объявила о прекращении с 18 июля зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности.Вторая часть — меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, — предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания.
https://ria.ru/20230722/alternativa-1885706284.html
https://ria.ru/20230723/sdelka-1885822950.html
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зерновая сделка, экономика, россия, владимир путин, африка, украина, оон, евросоюз, африканский союз
Зерновая сделка, Экономика, Россия, Владимир Путин, Африка, Украина, ООН, Евросоюз, Африканский союз
Россия способна заместить поставки украинского зерна, заявил Путин

Путин: Россия может заместить украинское зерно на коммерческой и на безвозмездной основе

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия способна заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, заявил президент Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего".
«

"Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай", - написал он.

Глава государства отметил, что с учетом всех факторов продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения "зерновой сделки" потеряло смысл. За год действия соглашения с Украины было экспортировано 32,8 миллиона тонн грузов, из них 70% ушло в страны, где население обладает хорошими доходами, в то время как на долю беднейших стран пришлось менее 3% от общего объема поставок – меньше одного миллиона тонн.
Президент напомнил, что "зерновая сделка" изначально была нацелена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки. Однако по факту она была использована лишь для обогащения западных бизнесменов, перепродававших украинское зерно.
Алексей Мартынов, директор Института новейших государств - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
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22 июля, 17:12
При этом ни одно из условий зерновой сделки, касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было, указал президент.
Москва, заверил глава государства, продолжит энергично работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия, удобрений.
Путин в преддверии саммита "Россия - Африка", который пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге, также высоко оценил развитие экономических связей с этим континентом — как с отдельными государствами, так и с региональными интеграционными объединениями, включая Африканский союз.
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Вчера, 18:06
Россия ранее объявила о прекращении с 18 июля зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности.
Вторая часть — меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, — предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания.
Движение поездов на железнодорожном участке Яндыки-Оля (Астраханская область) - часть международного транспортного коридора Север-Юг - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
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Зерновая сделкаЭкономикаРоссияВладимир ПутинАфрикаУкраинаООНЕвросоюзАфриканский союз
 
 
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