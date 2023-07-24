https://ria.ru/20230724/zerno-1885851950.html

Россия способна заместить поставки украинского зерна, заявил Путин

Россия способна заместить поставки украинского зерна, заявил Путин - РИА Новости, 24.07.2023

Россия способна заместить поставки украинского зерна, заявил Путин

Россия способна заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, заявил президент Владимир Путин в статье "Россия и Африка:... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T00:06

2023-07-24T00:06

2023-07-24T07:36

зерновая сделка

экономика

россия

владимир путин

африка

украина

оон

евросоюз

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия способна заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, заявил президент Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего"."Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай", - написал он.Глава государства отметил, что с учетом всех факторов продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения "зерновой сделки" потеряло смысл. За год действия соглашения с Украины было экспортировано 32,8 миллиона тонн грузов, из них 70% ушло в страны, где население обладает хорошими доходами, в то время как на долю беднейших стран пришлось менее 3% от общего объема поставок – меньше одного миллиона тонн.Президент напомнил, что "зерновая сделка" изначально была нацелена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки. Однако по факту она была использована лишь для обогащения западных бизнесменов, перепродававших украинское зерно.При этом ни одно из условий зерновой сделки, касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было, указал президент.Москва, заверил глава государства, продолжит энергично работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия, удобрений.Путин в преддверии саммита "Россия - Африка", который пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге, также высоко оценил развитие экономических связей с этим континентом — как с отдельными государствами, так и с региональными интеграционными объединениями, включая Африканский союз.Россия ранее объявила о прекращении с 18 июля зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности.Вторая часть — меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, — предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания.

https://ria.ru/20230722/alternativa-1885706284.html

https://ria.ru/20230723/sdelka-1885822950.html

https://ria.ru/20230722/eksport-1885637339.html

россия

африка

украина

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зерновая сделка, экономика, россия, владимир путин, африка, украина, оон, евросоюз, африканский союз