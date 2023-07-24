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Медведчук заявил, что Зеленский становится все менее прибыльным проектом - РИА Новости, 24.07.2023
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20:41 24.07.2023 (обновлено: 20:48 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/zelenskiy-1886050180.html
Медведчук заявил, что Зеленский становится все менее прибыльным проектом
Медведчук заявил, что Зеленский становится все менее прибыльным проектом - РИА Новости, 24.07.2023
Медведчук заявил, что Зеленский становится все менее прибыльным проектом
Владимир Зеленский становится все менее прибыльным проектом, поэтому он желает переквалифицироваться в "международного производителя наркотиков", а Украину... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T20:41
2023-07-24T20:48
украина
россия
владимир зеленский
виктор медведчук
верховная рада украины
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский становится все менее прибыльным проектом, поэтому он желает переквалифицироваться в "международного производителя наркотиков", а Украину сделать страной-производительницей каннабиса, написал в колонке для проекта "Другая Украина" украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук. "Зеленский, который ездит по миру и торгует призрачным поражением России, кажется все менее прибыльным, а то и вовсе убыточным проектом. И тогда в воспаленном мозгу украинского президента зреет план, что раз военного стратега из него не вышло, то пора переквалифицироваться в международного производителя наркотиков", - написал Медведчук". Политик приводит слова Зеленского в обращении к Верховной раде: "мы должны, наконец, честно легализовать лекарства на основе каннабиса, соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство для всех, кто в этом нуждается". Украинский политик в своей статье также заявил, что этот бизнес лоббируется "на самом высоком уровне" и "стратегическое решение" по нему принято на высоком уровне. "У Зеленского не получилось стать президентом мира для Украины, не получилось принести военную победу НАТО, остается, как пел Владимир Высоцкий, "уколоться и забыться". Сегодня он примеряет на себя корону короля наркотиков", - заключил Медведчук. Ранее представитель Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила о планах Украины заняться выращиванием медицинского каннабиса в отдельных районах крымского региона. Ранее Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект о легализации в стране лекарств на основе марихуаны, далее законопроект будет рассматриваться во втором чтении.
https://ria.ru/20230724/odessa-1886036084.html
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украина, россия, владимир зеленский, виктор медведчук, верховная рада украины, нато
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Верховная Рада Украины, НАТО
Медведчук заявил, что Зеленский становится все менее прибыльным проектом

Медведчук: торгующий призрачным поражением России Зеленский становится убыточным проектом

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский становится все менее прибыльным проектом, поэтому он желает переквалифицироваться в "международного производителя наркотиков", а Украину сделать страной-производительницей каннабиса, написал в колонке для проекта "Другая Украина" украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.
"Зеленский, который ездит по миру и торгует призрачным поражением России, кажется все менее прибыльным, а то и вовсе убыточным проектом. И тогда в воспаленном мозгу украинского президента зреет план, что раз военного стратега из него не вышло, то пора переквалифицироваться в международного производителя наркотиков", - написал Медведчук".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
В Киеве набросились на Зеленского, устроившего истерику из-за Одессы
Вчера, 19:22
Политик приводит слова Зеленского в обращении к Верховной раде: "мы должны, наконец, честно легализовать лекарства на основе каннабиса, соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство для всех, кто в этом нуждается".
Украинский политик в своей статье также заявил, что этот бизнес лоббируется "на самом высоком уровне" и "стратегическое решение" по нему принято на высоком уровне.
"У Зеленского не получилось стать президентом мира для Украины, не получилось принести военную победу НАТО, остается, как пел Владимир Высоцкий, "уколоться и забыться". Сегодня он примеряет на себя корону короля наркотиков", - заключил Медведчук.
Ранее представитель Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила о планах Украины заняться выращиванием медицинского каннабиса в отдельных районах крымского региона. Ранее Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект о легализации в стране лекарств на основе марихуаны, далее законопроект будет рассматриваться во втором чтении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Сотрут границу. В США забили тревогу из-за тайной операции Зеленского
Вчера, 16:06
 
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