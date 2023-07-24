https://ria.ru/20230724/zelenskiy-1886050180.html

Медведчук заявил, что Зеленский становится все менее прибыльным проектом

Медведчук заявил, что Зеленский становится все менее прибыльным проектом - РИА Новости, 24.07.2023

Медведчук заявил, что Зеленский становится все менее прибыльным проектом

Владимир Зеленский становится все менее прибыльным проектом, поэтому он желает переквалифицироваться в "международного производителя наркотиков", а Украину... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T20:41

2023-07-24T20:41

2023-07-24T20:48

украина

россия

владимир зеленский

виктор медведчук

верховная рада украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883681809_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_62c90ea749737d4b9b5855d5158a095b.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский становится все менее прибыльным проектом, поэтому он желает переквалифицироваться в "международного производителя наркотиков", а Украину сделать страной-производительницей каннабиса, написал в колонке для проекта "Другая Украина" украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук. "Зеленский, который ездит по миру и торгует призрачным поражением России, кажется все менее прибыльным, а то и вовсе убыточным проектом. И тогда в воспаленном мозгу украинского президента зреет план, что раз военного стратега из него не вышло, то пора переквалифицироваться в международного производителя наркотиков", - написал Медведчук". Политик приводит слова Зеленского в обращении к Верховной раде: "мы должны, наконец, честно легализовать лекарства на основе каннабиса, соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство для всех, кто в этом нуждается". Украинский политик в своей статье также заявил, что этот бизнес лоббируется "на самом высоком уровне" и "стратегическое решение" по нему принято на высоком уровне. "У Зеленского не получилось стать президентом мира для Украины, не получилось принести военную победу НАТО, остается, как пел Владимир Высоцкий, "уколоться и забыться". Сегодня он примеряет на себя корону короля наркотиков", - заключил Медведчук. Ранее представитель Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила о планах Украины заняться выращиванием медицинского каннабиса в отдельных районах крымского региона. Ранее Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект о легализации в стране лекарств на основе марихуаны, далее законопроект будет рассматриваться во втором чтении.

https://ria.ru/20230724/odessa-1886036084.html

https://ria.ru/20230724/polsha-1885981744.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, владимир зеленский, виктор медведчук, верховная рада украины, нато