https://ria.ru/20230724/zelenskiy-1885899558.html

Немцы пришли в шок от новых угроз Зеленского в адрес России

Немцы пришли в шок от новых угроз Зеленского в адрес России - РИА Новости, 24.07.2023

Немцы пришли в шок от новых угроз Зеленского в адрес России

Читатели Die Welt раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о "возмездии" за удары по Одессе. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T10:37

2023-07-24T10:37

2023-07-24T11:41

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украина

россия

одесса

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Читатели Die Welt раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о "возмездии" за удары по Одессе."А Украина должна быть привлечена к международной ответственности и подвергнута санкциям за использование кассетных бомб", — написал комментатор."Зеленский объявил о возмездии за обстрел Одессы". Разве обстрел Одессы не был реакцией России на подрыв Керченского моста?" — задался вопросом второй."Ты говоришь об этом уже больше 500 дней", — напомнил третий."Тогда он сам должен пойти на фронт", — заявил читатель."Москва объявила, что будет, если Украина продолжит бомбить жителей Донбасса. <…> Путин выдвинул ультиматум, и все засмеялись. Никто больше не смеется", — резюмировали в дискуссии.За эту неделю российские военные нанесли серию ударов по Одессе, Ильичевску и Николаеву, которые в Минобороны назвали "ударами возмездия" после украинской атаки Крымского моста надводными беспилотниками. Во вторник мэр Одессы Геннадий Труханов назвал эти удары самыми масштабными с начала военной операции.При атаке Крымского моста 17 июля погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. На автомобильной части моста разрушен пролет в сторону Керчи.

https://ria.ru/20230724/putin-1885889621.html

https://ria.ru/20230724/terakt-1885866523.html

украина

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в мире, украина, россия, одесса, владимир зеленский