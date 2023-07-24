https://ria.ru/20230724/zelenskiy-1885899558.html
Немцы пришли в шок от новых угроз Зеленского в адрес России
Немцы пришли в шок от новых угроз Зеленского в адрес России - РИА Новости, 24.07.2023
Немцы пришли в шок от новых угроз Зеленского в адрес России
Читатели Die Welt раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о "возмездии" за удары по Одессе. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T10:37
2023-07-24T10:37
2023-07-24T11:41
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Читатели Die Welt раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о "возмездии" за удары по Одессе."А Украина должна быть привлечена к международной ответственности и подвергнута санкциям за использование кассетных бомб", — написал комментатор."Зеленский объявил о возмездии за обстрел Одессы". Разве обстрел Одессы не был реакцией России на подрыв Керченского моста?" — задался вопросом второй."Ты говоришь об этом уже больше 500 дней", — напомнил третий."Тогда он сам должен пойти на фронт", — заявил читатель."Москва объявила, что будет, если Украина продолжит бомбить жителей Донбасса. <…> Путин выдвинул ультиматум, и все засмеялись. Никто больше не смеется", — резюмировали в дискуссии.За эту неделю российские военные нанесли серию ударов по Одессе, Ильичевску и Николаеву, которые в Минобороны назвали "ударами возмездия" после украинской атаки Крымского моста надводными беспилотниками. Во вторник мэр Одессы Геннадий Труханов назвал эти удары самыми масштабными с начала военной операции.При атаке Крымского моста 17 июля погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. На автомобильной части моста разрушен пролет в сторону Керчи.
https://ria.ru/20230724/putin-1885889621.html
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в мире, украина, россия, одесса, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Одесса, Владимир Зеленский
Немцы пришли в шок от новых угроз Зеленского в адрес России
Читатели Die Welt осудили слова Зеленского о возмездии за удары по Одессе
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости.
Читатели Die Welt
раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о "возмездии" за удары по Одессе.
"А Украина должна быть привлечена к международной ответственности и подвергнута санкциям за использование кассетных бомб", — написал комментатор.
"Зеленский объявил о возмездии за обстрел Одессы". Разве обстрел Одессы не был реакцией России на подрыв Керченского моста?" — задался вопросом второй.
"Ты говоришь об этом уже больше 500 дней", — напомнил третий.
В Китае отметили изменение в поведении Зеленского после заявления Путина
"Тогда он сам должен пойти на фронт", — заявил читатель.
"Москва объявила, что будет, если Украина продолжит бомбить жителей Донбасса. <…> Путин выдвинул ультиматум, и все засмеялись. Никто больше не смеется", — резюмировали в дискуссии.
За эту неделю российские военные нанесли серию ударов по Одессе
, Ильичевску
и Николаеву, которые в Минобороны назвали "ударами возмездия" после украинской атаки Крымского моста надводными беспилотниками. Во вторник мэр Одессы Геннадий Труханов назвал эти удары самыми масштабными с начала военной операции.
При атаке Крымского моста 17 июля погибла семейная пара из Белгородской области
, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. На автомобильной части моста разрушен пролет в сторону Керчи.
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