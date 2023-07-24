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Проплывшего сквозь участников заплыва лихача на гидроцикле задержали
Проплывшего сквозь участников заплыва лихача на гидроцикле задержали - РИА Новости, 24.07.2023
Проплывшего сквозь участников заплыва лихача на гидроцикле задержали
Сотрудники полиции задержали лихача, который на гидроцикле пронесся среди участников заплыва через Волгу в Нижнем Новгороде, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T18:28
2023-07-24T18:28
2023-07-24T18:28
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали лихача, который на гидроцикле пронесся среди участников заплыва через Волгу в Нижнем Новгороде, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Задержан житель Дзержинска, который проехал на гидроцикле среди плывущих по Волге спортсменов", - заявил собеседник агентства. Ранее в управлении на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу агентству сообщили, что полиция разыскивает управлявшего гидроциклом мужчину, промчавшегося прямо среди пловцов и скрывшегося на большой скорости в сторону Дзержинска. Инцидент произошел на соревнованиях в минувшее воскресенье, пострадавших нет. Ранее в местных Telegram-каналах были опубликованы фотографии с заплыва X-Waters Volga, на которых видно, как гидроскутер, на котором едут мужчина и женщина, проезжает прямо сквозь группу плывущих людей, несмотря на то, что спортсменов сопровождали лодки с организаторами. Всего в заплыве через Волгу приняли участие более 2 тысяч человек.
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происшествия, нижний новгород
Происшествия, Нижний Новгород
Проплывшего сквозь участников заплыва лихача на гидроцикле задержали
Проплывшего сквозь участников заплыва через Волгу лихача на гидроцикле задержали
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали лихача, который на гидроцикле пронесся среди участников заплыва через Волгу в Нижнем Новгороде, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Задержан житель Дзержинска, который проехал на гидроцикле среди плывущих по Волге спортсменов", - заявил собеседник агентства.
Ранее в управлении на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу агентству сообщили, что полиция разыскивает управлявшего гидроциклом мужчину, промчавшегося прямо среди пловцов и скрывшегося на большой скорости в сторону Дзержинска. Инцидент произошел на соревнованиях в минувшее воскресенье, пострадавших нет.
Ранее в местных Telegram-каналах были опубликованы фотографии с заплыва X-Waters Volga, на которых видно, как гидроскутер, на котором едут мужчина и женщина, проезжает прямо сквозь группу плывущих людей, несмотря на то, что спортсменов сопровождали лодки с организаторами. Всего в заплыве через Волгу приняли участие более 2 тысяч человек.
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