https://ria.ru/20230724/zaplyv-1885962259.html

В Нижнем Новгороде пара на гидроцикле проехала сквозь участников заплыва

В Нижнем Новгороде пара на гидроцикле проехала сквозь участников заплыва - РИА Новости, 24.07.2023

В Нижнем Новгороде пара на гидроцикле проехала сквозь участников заплыва

Лихач на гидроцикле пронесся сквозь участников заплыва через Волгу в Нижнем Новгороде, его разыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T14:32

2023-07-24T14:32

2023-07-24T14:32

происшествия

нижний новгород

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Лихач на гидроцикле пронесся сквозь участников заплыва через Волгу в Нижнем Новгороде, его разыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу. Соревнования X-Waters Volga 2023 состоялись в минувшее воскресенье, в заплыве через Волгу приняли участие более 2 тысяч человек. "Двадцать третьего июля двое граждан на гидроцикле проехали среди спортсменов, участвующих в заплыве на реке Волге. Затем нарушители на большой скорости покинули место происшествия и направились в сторону Дзержинска. Пострадавших в результате инцидента нет", - заявили в пресс-службе ведомства. Собеседница агентства добавила, что сотрудники Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте устанавливают личности нарушителей и все обстоятельства происшествия. Ранее в местных Telegram-каналах были опубликованы фотографии с заплыва, на которых гидроскутер, на котором едут мужчина и женщина, проезжает прямо сквозь группу плывущих людей, несмотря на то, что спортсменов сопровождали лодки с организаторами заплыва.

https://ria.ru/20230723/rebenok-1885798546.html

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происшествия, нижний новгород, россия