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Путин повысил предельный возраст для пребывания в запасе на пять лет - РИА Новости, 24.07.2023
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11:29 24.07.2023 (обновлено: 19:41 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/zapas-1885915421.html
Путин повысил предельный возраст для пребывания в запасе на пять лет
Путин повысил предельный возраст для пребывания в запасе на пять лет - РИА Новости, 24.07.2023
Путин повысил предельный возраст для пребывания в запасе на пять лет
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе некоторых категорий обладателей воинских званий, РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T11:29
2023-07-24T19:41
владимир путин
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе некоторых категорий обладателей воинских званий, следует из документа на портале правовой информации.Поправки внесли в закон "О воинской обязанности и военной службе", они вступят в силу 1 января 2024 года. Речь идет о солдатах, матросах, сержантах, старшинах, прапорщиках или мичманах. Для тех из них, кто относится к первому разряду, предельный возраст повышается с 35 до 40 лет, ко второму — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет.Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве граждан, находящихся в запасе, также увеличивается. Для старших офицеров он составит 65 лет, для младших офицеров — 60 лет, для имеющих иные звания — 55 лет. Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров запаса сохраняется на уровне 70 лет.Предусматривается переходный период до 1 января 2028 года для поэтапного перевода в отставку. Те, кому 50 лет исполнится в 2024 году, будут пребывать в запасе до 51 года, а граждане, достигшие 50-летнего возраста в 2027 году — до 54 лет соответственно.С 1 января 2028 года рядовые, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы будут находиться в запасе и мобилизационном резерве до 55 лет.Также закон устанавливает, что россияне, находясь на срочной службе или в запасе, могут поступить на контракт для участия в операциях за пределами страны.Первый контракт о пребывании в резерве могут заключать граждане России, не имеющие иностранного гражданства или вида на жительство, находящиеся в запасе, проходившие военную службу или завершившие обучение по программам военной подготовки.Если граждане имеют воинские звания старших офицеров, они смогут заключить такой контракт до 62 лет (сегодня до 57 лет). Младший офицерский состав сможет заключить первый контракт о пребывании в резерве до 57 лет (сегодня до 47 лет), граждане, имеющие иные воинские звания, — до 52 лет (сегодня до 42 лет).Закон устанавливает случаи приостановления пребывания гражданина в резерве. Это возможно в случае призыва по мобилизации, заключения контракта для участия в деятельности по восстановлению международного мира или пресечению международной террористической деятельности за пределами России, а также если гражданин заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на армию.
https://ria.ru/20230401/prizyv-1862106182.html
https://ria.ru/20230415/minoborony-1865511887.html
https://ria.ru/20230620/sluzhba-1879353424.html
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владимир путин
Владимир Путин
Путин повысил предельный возраст для пребывания в запасе на пять лет

Путин подписал закон о повышении на пять лет возраста пребывания части военных в запасе

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе некоторых категорий обладателей воинских званий, следует из документа на портале правовой информации.
Поправки внесли в закон "О воинской обязанности и военной службе", они вступят в силу 1 января 2024 года. Речь идет о солдатах, матросах, сержантах, старшинах, прапорщиках или мичманах. Для тех из них, кто относится к первому разряду, предельный возраст повышается с 35 до 40 лет, ко второму — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет.
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Призыв на военную службу в России
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Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве граждан, находящихся в запасе, также увеличивается. Для старших офицеров он составит 65 лет, для младших офицеров — 60 лет, для имеющих иные звания — 55 лет. Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров запаса сохраняется на уровне 70 лет.
Предусматривается переходный период до 1 января 2028 года для поэтапного перевода в отставку. Те, кому 50 лет исполнится в 2024 году, будут пребывать в запасе до 51 года, а граждане, достигшие 50-летнего возраста в 2027 году — до 54 лет соответственно.
С 1 января 2028 года рядовые, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы будут находиться в запасе и мобилизационном резерве до 55 лет.
Также закон устанавливает, что россияне, находясь на срочной службе или в запасе, могут поступить на контракт для участия в операциях за пределами страны.
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15 апреля, 10:36
Первый контракт о пребывании в резерве могут заключать граждане России, не имеющие иностранного гражданства или вида на жительство, находящиеся в запасе, проходившие военную службу или завершившие обучение по программам военной подготовки.
Если граждане имеют воинские звания старших офицеров, они смогут заключить такой контракт до 62 лет (сегодня до 57 лет). Младший офицерский состав сможет заключить первый контракт о пребывании в резерве до 57 лет (сегодня до 47 лет), граждане, имеющие иные воинские звания, — до 52 лет (сегодня до 42 лет).
Закон устанавливает случаи приостановления пребывания гражданина в резерве. Это возможно в случае призыва по мобилизации, заключения контракта для участия в деятельности по восстановлению международного мира или пресечению международной террористической деятельности за пределами России, а также если гражданин заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на армию.
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