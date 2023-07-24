https://ria.ru/20230724/zakon-1886028130.html

Путин подписал закон о работе студентов педколледжей в детсадах

Путин подписал закон о работе студентов педколледжей в детсадах - РИА Новости, 24.07.2023

Путин подписал закон о работе студентов педколледжей в детсадах

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому студенты последних курсов педагогических колледжей смогут работать по специальности в системе... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T18:41

2023-07-24T18:41

2023-07-24T18:41

общество

россия

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому студенты последних курсов педагогических колледжей смогут работать по специальности в системе дошкольного образования и начальной школе. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон вносит изменения в закон об образовании и предоставляет возможность студентам педколледжей, обучающимся по специальностям группы "Образование и педагогические науки", достигшим совершеннолетия, освоившим образовательные программы среднего общего образования и успешно прошедшим промежуточную аттестацию не менее чем за два предшествующих года обучения, в последний год обучения быть допущенными к занятию педагогической деятельностью в начальной школе и детских садах. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания думы отмечал, что это решение поможет восполнить кадровый дефицит в школах, что особенно важно для сельской местности, где учителей не хватает.

https://ria.ru/20230724/zakon-1886024149.html

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общество, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф