https://ria.ru/20230724/zakon-1886028130.html
Путин подписал закон о работе студентов педколледжей в детсадах
Путин подписал закон о работе студентов педколледжей в детсадах - РИА Новости, 24.07.2023
Путин подписал закон о работе студентов педколледжей в детсадах
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому студенты последних курсов педагогических колледжей смогут работать по специальности в системе... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T18:41
2023-07-24T18:41
2023-07-24T18:41
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому студенты последних курсов педагогических колледжей смогут работать по специальности в системе дошкольного образования и начальной школе. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон вносит изменения в закон об образовании и предоставляет возможность студентам педколледжей, обучающимся по специальностям группы "Образование и педагогические науки", достигшим совершеннолетия, освоившим образовательные программы среднего общего образования и успешно прошедшим промежуточную аттестацию не менее чем за два предшествующих года обучения, в последний год обучения быть допущенными к занятию педагогической деятельностью в начальной школе и детских садах. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания думы отмечал, что это решение поможет восполнить кадровый дефицит в школах, что особенно важно для сельской местности, где учителей не хватает.
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общество, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Путин подписал закон о работе студентов педколледжей в детсадах
Путин подписал закон о работе студентов педколледжей в детсадах и начальной школе
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому студенты последних курсов педагогических колледжей смогут работать по специальности в системе дошкольного образования и начальной школе.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон вносит изменения в закон об образовании и предоставляет возможность студентам педколледжей, обучающимся по специальностям группы "Образование и педагогические науки", достигшим совершеннолетия, освоившим образовательные программы среднего общего образования и успешно прошедшим промежуточную аттестацию не менее чем за два предшествующих года обучения, в последний год обучения быть допущенными к занятию педагогической деятельностью в начальной школе и детских садах.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин
в ходе пленарного заседания думы отмечал, что это решение поможет восполнить кадровый дефицит в школах, что особенно важно для сельской местности, где учителей не хватает.
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