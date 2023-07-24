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Путин подписал закон о проверке денежных переводов физлиц на мошенничество - РИА Новости, 24.07.2023
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16:42 24.07.2023 (обновлено: 16:51 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/zakon-1885995051.html
Путин подписал закон о проверке денежных переводов физлиц на мошенничество
Путин подписал закон о проверке денежных переводов физлиц на мошенничество - РИА Новости, 24.07.2023
Путин подписал закон о проверке денежных переводов физлиц на мошенничество
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки проверять все денежные переводы физлиц и приостанавливать подозрительные операции на два дня,... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T16:42
2023-07-24T16:51
экономика
россия
владимир путин
анатолий аксаков
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки проверять все денежные переводы физлиц и приостанавливать подозрительные операции на два дня, а также полностью возмещать средства, переведенные без согласия клиентов на счета злоумышленников, находящиеся в базе ЦБ РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон направлен на совершенствование механизма противодействия хищению средств с банковских счетов (антифрода) и увеличение суммы возврата банками уже похищенных средств.Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее обращал внимание на рост мошенничеств с использованием социальной инженерии, когда граждане добровольно передают сведения злоумышленникам, которые используют их в том числе для несанкционированных переводов.В связи с этим закон обязывает банки до списания средств проверять все денежные переводы на наличие признаков мошенничества, включая сверку с базой данных Банка России о случаях и попытках несанкционированных переводов. Если деньги переводятся на сомнительные счета, или сомнения вызывает сама операция, банк может приостановить такие переводы или операции на два дня.Кроме того, банки должны будут отключать дистанционное обслуживание мошенника при наличии информации от МВД о возбужденном уголовном деле либо записи в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях.Одновременно уточняется механизм возврата похищенных средств. В настоящее время ФинЦЕРТ Банка России распространяет информацию о счетах, которые используются злоумышленниками и уже попали в базу данных ЦБ. Если банк, получив такую информацию и видя, что средства переводятся на счет, который используется злоумышленниками, все же осуществит перевод, то будет обязан возместить эти средства в полном объеме. Средства должны быть возмещены в течение 30 дней после получения заявления клиента, а при трансграничном переводе - в течение 60 дней.Закон вступает в силу через год после официального опубликования.
https://ria.ru/20230724/rubl-1885964895.html
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экономика, россия, владимир путин, анатолий аксаков, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Путин подписал закон о проверке денежных переводов физлиц на мошенничество

Путин подписал закон, обязывающий банки проверять все переводы физлиц на мошенничество

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки проверять все денежные переводы физлиц и приостанавливать подозрительные операции на два дня, а также полностью возмещать средства, переведенные без согласия клиентов на счета злоумышленников, находящиеся в базе ЦБ РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон направлен на совершенствование механизма противодействия хищению средств с банковских счетов (антифрода) и увеличение суммы возврата банками уже похищенных средств.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Путин подписал закон о цифровом рубле
Вчера, 14:47
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее обращал внимание на рост мошенничеств с использованием социальной инженерии, когда граждане добровольно передают сведения злоумышленникам, которые используют их в том числе для несанкционированных переводов.
В связи с этим закон обязывает банки до списания средств проверять все денежные переводы на наличие признаков мошенничества, включая сверку с базой данных Банка России о случаях и попытках несанкционированных переводов. Если деньги переводятся на сомнительные счета, или сомнения вызывает сама операция, банк может приостановить такие переводы или операции на два дня.
Кроме того, банки должны будут отключать дистанционное обслуживание мошенника при наличии информации от МВД о возбужденном уголовном деле либо записи в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях.
Одновременно уточняется механизм возврата похищенных средств. В настоящее время ФинЦЕРТ Банка России распространяет информацию о счетах, которые используются злоумышленниками и уже попали в базу данных ЦБ. Если банк, получив такую информацию и видя, что средства переводятся на счет, который используется злоумышленниками, все же осуществит перевод, то будет обязан возместить эти средства в полном объеме. Средства должны быть возмещены в течение 30 дней после получения заявления клиента, а при трансграничном переводе - в течение 60 дней.
Закон вступает в силу через год после официального опубликования.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Сбер предупредил россиян о новой схеме мошенничества
12 июля, 13:51
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАнатолий АксаковГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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