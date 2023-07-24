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В Москве задержали инженера компании ТЦ "Времена года", где произошло ЧП

В Москве задержали инженера компании ТЦ "Времена года", где произошло ЧП - РИА Новости, 24.07.2023

В Москве задержали инженера компании ТЦ "Времена года", где произошло ЧП

В Москве задержали главного инженера компании, работавшей по договору в торговом центре на Кутузовском проспекте, где произошло ЧП, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T08:55

2023-07-24T08:55

2023-07-24T09:39

москва

кутузовский проспект

прорыв трубы в тц "времена года" в москве

происшествия

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Москве задержали главного инженера компании, работавшей по договору в торговом центре на Кутузовском проспекте, где произошло ЧП, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 Уголовного кодекса (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), задержан главный инженер частной компании, осуществляющий трудовые функции по договору в ТЦ на Кутузовском проспекте", — говорится в релизе.В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании 39-летнему мужчине меры пресечения, добавили в прокуратуре.Днем 22 июля в торговом центре "Времена года" прорвало трубу с горячей водой. При этом погибли четыре женщины, десять человек госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.ТЦ "Времена года" площадью свыше 60 тысяч квадратных метров открыли в 2007 году. В шестиэтажном здании находятся более 150 бутиков и магазинов, представляющих такие известные бренды, как Chanel, Hermes, Dior, Louis Vuitton, Gucci и другие.

https://ria.ru/20230722/ammiak-1885749525.html

москва

кутузовский проспект

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, кутузовский проспект, прорыв трубы в тц "времена года" в москве, происшествия