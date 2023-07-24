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В Москве задержали инженера компании ТЦ "Времена года", где произошло ЧП - РИА Новости, 24.07.2023
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08:55 24.07.2023 (обновлено: 09:39 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/zaderzhanie-1885878775.html
В Москве задержали инженера компании ТЦ "Времена года", где произошло ЧП
В Москве задержали инженера компании ТЦ "Времена года", где произошло ЧП - РИА Новости, 24.07.2023
В Москве задержали инженера компании ТЦ "Времена года", где произошло ЧП
В Москве задержали главного инженера компании, работавшей по договору в торговом центре на Кутузовском проспекте, где произошло ЧП, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T08:55
2023-07-24T09:39
москва
кутузовский проспект
прорыв трубы в тц "времена года" в москве
происшествия
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Москве задержали главного инженера компании, работавшей по договору в торговом центре на Кутузовском проспекте, где произошло ЧП, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 Уголовного кодекса (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), задержан главный инженер частной компании, осуществляющий трудовые функции по договору в ТЦ на Кутузовском проспекте", — говорится в релизе.В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании 39-летнему мужчине меры пресечения, добавили в прокуратуре.Днем 22 июля в торговом центре "Времена года" прорвало трубу с горячей водой. При этом погибли четыре женщины, десять человек госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.ТЦ "Времена года" площадью свыше 60 тысяч квадратных метров открыли в 2007 году. В шестиэтажном здании находятся более 150 бутиков и магазинов, представляющих такие известные бренды, как Chanel, Hermes, Dior, Louis Vuitton, Gucci и другие.
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москва
кутузовский проспект
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москва, кутузовский проспект, прорыв трубы в тц "времена года" в москве, происшествия
Москва, Кутузовский проспект, Прорыв трубы в ТЦ "Времена года" в Москве, Происшествия
В Москве задержали инженера компании ТЦ "Времена года", где произошло ЧП

По делу о гибели четырех людей в московском ТЦ "Времена года" задержали главного инженера

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Москве задержали главного инженера компании, работавшей по договору в торговом центре на Кутузовском проспекте, где произошло ЧП, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
«
"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 Уголовного кодекса (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), задержан главный инженер частной компании, осуществляющий трудовые функции по договору в ТЦ на Кутузовском проспекте", — говорится в релизе.
В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании 39-летнему мужчине меры пресечения, добавили в прокуратуре.
Днем 22 июля в торговом центре "Времена года" прорвало трубу с горячей водой. При этом погибли четыре женщины, десять человек госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
ТЦ "Времена года" площадью свыше 60 тысяч квадратных метров открыли в 2007 году. В шестиэтажном здании находятся более 150 бутиков и магазинов, представляющих такие известные бренды, как Chanel, Hermes, Dior, Louis Vuitton, Gucci и другие.
Сотрудники экстренных служб около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
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МоскваКутузовский проспектПрорыв трубы в ТЦ "Времена года" в МосквеПроисшествия
 
 
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