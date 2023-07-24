Рейтинг японского правительства вновь рухнул ниже критических 30 процентов
"Майнити": рейтинг кабмина Японии во главе с Кисидой рухнул ниже критических 30 процентов
Флаги Японии на улице Токио . Архивное фото
ТОКИО, 24 июл – РИА Новости. Уровень поддержки правительства Японии под руководством премьер-министра Фумио Кисиды рухнул ниже отметки в 30%, что зачастую рассматривается как критическая, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного газетой "Майнити".
По сравнению с опросом в июне рейтинг рухнул на 5 процентных пункта и составил 28%. Ниже показатель был лишь в феврале этого года, когда уровень поддержки правительства Кисиды опустился до 26%, и декабре 2022 года, когда он упал до минимальных 25%. В мае на фоне поездки Кисиды на Украину и серии мероприятий по линии G7, где Япония председательствует в этом году, рейтинг правительства поднялся до 45%. Таким образом, лишь за два месяца Кисида растерял почти 20 процентных пункта.
Уровень неодобрения, согласно результатам опроса, поднялся до 65%, что на 7 процентных пунктов выше июньских показателей и на 20 выше майских.
Схожая тенденция наблюдается и по результатам опроса общественного мнения, проведенного газетой "Иомиури". Так, уровень поддержки кабмина Японии опустился на 6 процентных пункта — до 35%, а уровень неодобрения вырос на 8 процентных пункта — до 52%.
Отметка в 30% в опросах по уровню поддержки правительства часто называется критической, так как часто приводит к отставке кабинета и премьер-министра, а также к выборам в парламенте нового главы правительства. Сам Кисида стал премьером после того, как рейтинг правительства во главе с его предшественником Ёсихидэ Сугой опустился до 29%, что и привело к его отставке.
Опросы общественного мнения японскими изданиями проводились по телефону 22 и 23 июля. Точное число респондентов не уточняется.