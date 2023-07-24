https://ria.ru/20230724/yaponiya-1885862090.html

Рейтинг японского правительства вновь рухнул ниже критических 30 процентов

Рейтинг японского правительства вновь рухнул ниже критических 30 процентов - РИА Новости, 24.07.2023

Рейтинг японского правительства вновь рухнул ниже критических 30 процентов

Уровень поддержки правительства Японии под руководством премьер-министра Фумио Кисиды рухнул ниже отметки в 30%, что зачастую рассматривается как критическая,... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T03:50

2023-07-24T03:50

2023-07-24T06:13

япония

украина

фумио кисида

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есихидэ суга

в мире

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ТОКИО, 24 июл – РИА Новости. Уровень поддержки правительства Японии под руководством премьер-министра Фумио Кисиды рухнул ниже отметки в 30%, что зачастую рассматривается как критическая, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного газетой "Майнити".По сравнению с опросом в июне рейтинг рухнул на 5 процентных пункта и составил 28%. Ниже показатель был лишь в феврале этого года, когда уровень поддержки правительства Кисиды опустился до 26%, и декабре 2022 года, когда он упал до минимальных 25%. В мае на фоне поездки Кисиды на Украину и серии мероприятий по линии G7, где Япония председательствует в этом году, рейтинг правительства поднялся до 45%. Таким образом, лишь за два месяца Кисида растерял почти 20 процентных пункта.Уровень неодобрения, согласно результатам опроса, поднялся до 65%, что на 7 процентных пунктов выше июньских показателей и на 20 выше майских.Схожая тенденция наблюдается и по результатам опроса общественного мнения, проведенного газетой "Иомиури". Так, уровень поддержки кабмина Японии опустился на 6 процентных пункта — до 35%, а уровень неодобрения вырос на 8 процентных пункта — до 52%.Отметка в 30% в опросах по уровню поддержки правительства часто называется критической, так как часто приводит к отставке кабинета и премьер-министра, а также к выборам в парламенте нового главы правительства. Сам Кисида стал премьером после того, как рейтинг правительства во главе с его предшественником Ёсихидэ Сугой опустился до 29%, что и привело к его отставке.Опросы общественного мнения японскими изданиями проводились по телефону 22 и 23 июля. Точное число респондентов не уточняется.

https://ria.ru/20230724/ispaniya-1885859173.html

https://ria.ru/20230713/oruzhie-1883902723.html

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япония, украина, фумио кисида, g7, есихидэ суга, в мире