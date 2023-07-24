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Работу "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" восстановили - РИА Новости, 24.07.2023
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18:28 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/yandeks-1886026920.html
Работу "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" восстановили
Работу "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" восстановили - РИА Новости, 24.07.2023
Работу "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" восстановили
Работа "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" восстановлена, сервисы работают штатно, а списанные средства были возвращены пользователям, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T18:28
2023-07-24T18:28
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Работа "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" восстановлена, сервисы работают штатно, а списанные средства были возвращены пользователям, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери". Ранее, как убедился корреспондент РИА Новости, ряд пользователей столкнулись с трудностями с оплатой заказов. "Некоторые пользователи могли столкнуться со сложностями при совершении заказа, мы уже исправили эту проблему. Все списанные средства уже вернулись пользователям, сервисы работают штатно. Мы приносим извинения за вызванные неудобства", - сообщили там. В сентябре 2022 года VK и "Яндекс" объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил сервис доставки еды Delivery Club, а VK - контентные платформы "Дзен" и "Новости". Позже стало известно и о ребрендинге Delivery Club - сервис получил новое название ("Маркет Деливери") и сконцентрировался на развитии экспресс-доставки разных товаров, в том числе электроники, но сохранив при этом и доставку еды из ресторанов.
https://ria.ru/20221204/dostavka-1836177039.html
РИА Новости
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Новости
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delivery club, яндекс
Delivery Club, Яндекс
Работу "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" восстановили

Сервисы "Яндекс Еда" и "Маркет Деливери" снова работают штатно

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМопед курьера службы доставки сервиса "Яндекс.Еда"
Мопед курьера службы доставки сервиса Яндекс.Еда - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Мопед курьера службы доставки сервиса "Яндекс.Еда". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Работа "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" восстановлена, сервисы работают штатно, а списанные средства были возвращены пользователям, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери".
Ранее, как убедился корреспондент РИА Новости, ряд пользователей столкнулись с трудностями с оплатой заказов.
"Некоторые пользователи могли столкнуться со сложностями при совершении заказа, мы уже исправили эту проблему. Все списанные средства уже вернулись пользователям, сервисы работают штатно. Мы приносим извинения за вызванные неудобства", - сообщили там.
В сентябре 2022 года VK и "Яндекс" объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил сервис доставки еды Delivery Club, а VK - контентные платформы "Дзен" и "Новости". Позже стало известно и о ребрендинге Delivery Club - сервис получил новое название ("Маркет Деливери") и сконцентрировался на развитии экспресс-доставки разных товаров, в том числе электроники, но сохранив при этом и доставку еды из ресторанов.
Курьер службы доставки сервиса Яндекс.Еда - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
Россияне за год стали почти в 13 раз чаще пользоваться онлайн-доставкой
4 декабря 2022, 09:09
 
Delivery ClubЯндекс
 
 
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