https://ria.ru/20230724/yandeks-1886026920.html

Работу "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" восстановили

Работу "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" восстановили - РИА Новости, 24.07.2023

Работу "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" восстановили

Работа "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" восстановлена, сервисы работают штатно, а списанные средства были возвращены пользователям, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T18:28

2023-07-24T18:28

2023-07-24T18:28

delivery club

яндекс

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Работа "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" восстановлена, сервисы работают штатно, а списанные средства были возвращены пользователям, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери". Ранее, как убедился корреспондент РИА Новости, ряд пользователей столкнулись с трудностями с оплатой заказов. "Некоторые пользователи могли столкнуться со сложностями при совершении заказа, мы уже исправили эту проблему. Все списанные средства уже вернулись пользователям, сервисы работают штатно. Мы приносим извинения за вызванные неудобства", - сообщили там. В сентябре 2022 года VK и "Яндекс" объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил сервис доставки еды Delivery Club, а VK - контентные платформы "Дзен" и "Новости". Позже стало известно и о ребрендинге Delivery Club - сервис получил новое название ("Маркет Деливери") и сконцентрировался на развитии экспресс-доставки разных товаров, в том числе электроники, но сохранив при этом и доставку еды из ресторанов.

https://ria.ru/20221204/dostavka-1836177039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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delivery club, яндекс