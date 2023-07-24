https://ria.ru/20230724/yandeks-1886026920.html
Работу "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" восстановили
Работу "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" восстановили - РИА Новости, 24.07.2023
Работу "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" восстановили
Работа "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" восстановлена, сервисы работают штатно, а списанные средства были возвращены пользователям, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T18:28
2023-07-24T18:28
2023-07-24T18:28
delivery club
яндекс
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Работа "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" восстановлена, сервисы работают штатно, а списанные средства были возвращены пользователям, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери". Ранее, как убедился корреспондент РИА Новости, ряд пользователей столкнулись с трудностями с оплатой заказов. "Некоторые пользователи могли столкнуться со сложностями при совершении заказа, мы уже исправили эту проблему. Все списанные средства уже вернулись пользователям, сервисы работают штатно. Мы приносим извинения за вызванные неудобства", - сообщили там. В сентябре 2022 года VK и "Яндекс" объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил сервис доставки еды Delivery Club, а VK - контентные платформы "Дзен" и "Новости". Позже стало известно и о ребрендинге Delivery Club - сервис получил новое название ("Маркет Деливери") и сконцентрировался на развитии экспресс-доставки разных товаров, в том числе электроники, но сохранив при этом и доставку еды из ресторанов.
https://ria.ru/20221204/dostavka-1836177039.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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delivery club, яндекс
Работу "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" восстановили
Сервисы "Яндекс Еда" и "Маркет Деливери" снова работают штатно
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Работа "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" восстановлена, сервисы работают штатно, а списанные средства были возвращены пользователям, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери".
Ранее, как убедился корреспондент РИА Новости, ряд пользователей столкнулись с трудностями с оплатой заказов.
"Некоторые пользователи могли столкнуться со сложностями при совершении заказа, мы уже исправили эту проблему. Все списанные средства уже вернулись пользователям, сервисы работают штатно. Мы приносим извинения за вызванные неудобства", - сообщили там.
В сентябре 2022 года VK и "Яндекс
" объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил сервис доставки еды Delivery Club
, а VK - контентные платформы "Дзен" и "Новости". Позже стало известно и о ребрендинге Delivery Club - сервис получил новое название ("Маркет Деливери") и сконцентрировался на развитии экспресс-доставки разных товаров, в том числе электроники, но сохранив при этом и доставку еды из ресторанов.
Россияне за год стали почти в 13 раз чаще пользоваться онлайн-доставкой