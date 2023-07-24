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В Одесской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Одесской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.07.2023
В Одесской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Одесской области, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщил украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T02:42
2023-07-24T02:42
2023-07-24T03:21
специальная военная операция на украине
одесская область
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одесской области, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщил украинский телеканал ТСН."В Одесской области раздались взрывы",- говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога.На этой неделе вооруженные силы нанесли целую серию ударов по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, с помощью которых ВСУ планировали теракты против России.Мэр Одессы Геннадий Труханов назвал эти удары самыми масштабными с начала спецоперации.Действия российских военных стали ударами возмездия после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту 17 июля. При атаке переправы двумя надводными беспилотниками погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. На автомобильной части моста разрушен пролет в сторону Керчи. Восстановить двустороннее движение на этом участке планируется в сентябре.
https://ria.ru/20230722/odessa-1885724761.html
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одесская область, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, В мире, Вооруженные силы РФ
В Одесской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
ТСН: в Одесской области прогремел ряд взрывов после объявления воздушной тревоги