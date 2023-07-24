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Песков прокомментировал обнаружение следов взрывчатки на украинском судне
Песков прокомментировал обнаружение следов взрывчатки на украинском судне - РИА Новости, 24.07.2023
Песков прокомментировал обнаружение следов взрывчатки на украинском судне
Обнаруженные следы взрывчатки на украинском судне с зерном говорят о том, что опасность для Крымского моста существует, это требует постоянной бдительности,... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T12:29
2023-07-24T12:29
2023-07-24T12:42
дмитрий песков
турция
украина
в мире
крымский мост
керченский пролив
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Обнаруженные следы взрывчатки на украинском судне с зерном говорят о том, что опасность для Крымского моста существует, это требует постоянной бдительности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что на борту сухогруза, который шел из Турции в Россию через Керченский пролив, выявили следы взрывчатки. В ЦОС ФСБ отметили, что указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины."Конечно же, обеспечение безопасности Крымского моста требует самых тщательных мер, проверочных мероприятий, которые выполняет наш соответствующий орган. Действительно, обнаруженные следы взрывчатки говорят о том, что опасность есть. Это требует постоянного уровня повышенной бдительности", - заявил он.
https://ria.ru/20230722/shok-1885659495.html
турция
украина
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дмитрий песков, турция, украина, в мире, крымский мост, керченский пролив
Дмитрий Песков, Турция, Украина, В мире, Крымский мост, Керченский пролив
Песков прокомментировал обнаружение следов взрывчатки на украинском судне
Песков заявил об опасности для Крымского моста из-за следов взрывчатки на украинском судне