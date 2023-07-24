https://ria.ru/20230724/vzryvchatka-1885933883.html

Песков прокомментировал обнаружение следов взрывчатки на украинском судне

Песков прокомментировал обнаружение следов взрывчатки на украинском судне - РИА Новости, 24.07.2023

Песков прокомментировал обнаружение следов взрывчатки на украинском судне

Обнаруженные следы взрывчатки на украинском судне с зерном говорят о том, что опасность для Крымского моста существует, это требует постоянной бдительности,... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T12:29

2023-07-24T12:29

2023-07-24T12:42

дмитрий песков

турция

украина

в мире

крымский мост

керченский пролив

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Обнаруженные следы взрывчатки на украинском судне с зерном говорят о том, что опасность для Крымского моста существует, это требует постоянной бдительности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что на борту сухогруза, который шел из Турции в Россию через Керченский пролив, выявили следы взрывчатки. В ЦОС ФСБ отметили, что указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины."Конечно же, обеспечение безопасности Крымского моста требует самых тщательных мер, проверочных мероприятий, которые выполняет наш соответствующий орган. Действительно, обнаруженные следы взрывчатки говорят о том, что опасность есть. Это требует постоянного уровня повышенной бдительности", - заявил он.

https://ria.ru/20230722/shok-1885659495.html

турция

украина

керченский пролив

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дмитрий песков, турция, украина, в мире, крымский мост, керченский пролив