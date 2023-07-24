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Минтруд предложил выплату семьям с детьми, получившим ранение с начала СВО - РИА Новости, 25.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:50 24.07.2023 (обновлено: 01:11 25.07.2023)
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Минтруд предложил выплату семьям с детьми, получившим ранение с начала СВО
Минтруд предложил выплату семьям с детьми, получившим ранение с начала СВО - РИА Новости, 25.07.2023
Минтруд предложил выплату семьям с детьми, получившим ранение с начала СВО
Министерство труда и социальной защиты предложило выплатить сто тысяч рублей семьям, проживающим в новых российских регионах, чьи дети получили травму или... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-24T21:50
2023-07-25T01:11
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
общество
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты предложило выплатить сто тысяч рублей семьям, проживающим в новых российских регионах, чьи дети получили травму или ранение после начала спецоперации, следует из проекта постановления на портале проектов нормативных правовых актов. "Помощь получат семьи детей, получивших ранение или травму в период с 24 февраля 2022 года, проживающие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в регионах, прилегающих к зоне спецоперации: Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Республике Крым", — говорится в документе.Размер выплаты составит сто тысяч рублей, порядок ее предоставления определит правительство.Как уточнили в ведомстве, проект также предлагает предусмотреть для пострадавших детей ежегодный отдых, при необходимости — санаторно-курортное лечение.
https://ria.ru/20230714/ukaz-1884181226.html
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россия, донецкая народная республика, общество, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Общество, Луганская Народная Республика
Минтруд предложил выплату семьям с детьми, получившим ранение с начала СВО

Минтруд РФ подготовил проект о единовременных выплатах родителям детей, пострадавших в СВО

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрохожие на мосту
Прохожие на мосту - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты предложило выплатить сто тысяч рублей семьям, проживающим в новых российских регионах, чьи дети получили травму или ранение после начала спецоперации, следует из проекта постановления на портале проектов нормативных правовых актов.
"Помощь получат семьи детей, получивших ранение или травму в период с 24 февраля 2022 года, проживающие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в регионах, прилегающих к зоне спецоперации: Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Республике Крым", — говорится в документе.
Размер выплаты составит сто тысяч рублей, порядок ее предоставления определит правительство.
Как уточнили в ведомстве, проект также предлагает предусмотреть для пострадавших детей ежегодный отдых, при необходимости — санаторно-курортное лечение.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаОбществоЛуганская Народная Республика
 
 
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