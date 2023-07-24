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Главная проблема. В ВСУ назвали самое страшное российское оружие - РИА Новости, 24.07.2023
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16:40 24.07.2023 (обновлено: 20:56 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/vsu-1885993937.html
Главная проблема. В ВСУ назвали самое страшное российское оружие
Главная проблема. В ВСУ назвали самое страшное российское оружие - РИА Новости, 24.07.2023
Главная проблема. В ВСУ назвали самое страшное российское оружие
Российские дроны "Ланцет" стали настоящей головной болью для солдат ВСУ, пишет газета The New York Times. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T16:40
2023-07-24T20:56
в мире
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вооруженные силы украины
россия
gps
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российские дроны "Ланцет" стали настоящей головной болью для солдат ВСУ, пишет газета The New York Times."Для нас это очень большая проблема", — рассказал изданию один из украинских военнослужащих.По его словам, эти дроны трудно сбивать, поскольку они больше похожи на управляемые бомбы, чем на беспилотники.Как указал другой боец ВСУ, они могут засечь эти БПЛА только на короткий период времени, обычно на 15 секунд.Автор материала, в свою очередь, отметил, что российские войска многократно превосходят украинские в плане оснащенности современной радиоэлектроникой. В частности, они могут ловить сигналы мобильных телефонов, глушить GPS и радиочастоты.
https://ria.ru/20230719/spetsoperatsiya-1884976888.html
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в мире, технологии, вооруженные силы украины, россия, gps
В мире, Технологии, Вооруженные силы Украины, Россия, GPS
Главная проблема. В ВСУ назвали самое страшное российское оружие

NYT: солдаты ВСУ пожаловались на неспособность противостоять российским дронам "Ланцет"

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российские дроны "Ланцет" стали настоящей головной болью для солдат ВСУ, пишет газета The New York Times.
"Для нас это очень большая проблема", — рассказал изданию один из украинских военнослужащих.
Уничтожение Ланцетами пункта управления ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
"Ланцеты" поразили пункт управления и две гаубицы ВСУ у Артемовска
19 июля, 06:19
По его словам, эти дроны трудно сбивать, поскольку они больше похожи на управляемые бомбы, чем на беспилотники.
Как указал другой боец ВСУ, они могут засечь эти БПЛА только на короткий период времени, обычно на 15 секунд.
Автор материала, в свою очередь, отметил, что российские войска многократно превосходят украинские в плане оснащенности современной радиоэлектроникой. В частности, они могут ловить сигналы мобильных телефонов, глушить GPS и радиочастоты.
БПЛА-камикадзе ZALA Ланцет-3 - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
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16 июля, 20:39
 
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