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МИД КНР прокомментировал обстрел российских военкоров в Запорожской области - РИА Новости, 24.07.2023
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10:26 24.07.2023 (обновлено: 10:55 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/voenkory-1885896450.html
МИД КНР прокомментировал обстрел российских военкоров в Запорожской области
МИД КНР прокомментировал обстрел российских военкоров в Запорожской области - РИА Новости, 24.07.2023
МИД КНР прокомментировал обстрел российских военкоров в Запорожской области
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя обстрел украинскими войсками российских военкоров в Запорожской области, заявила, что Китай призывает к... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T10:26
2023-07-24T10:55
обстрел группы журналистов в зоне сво
в мире
запорожская область
мид кнр
китай
украина
вооруженные силы украины
умер военкор ростислав журавлев
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ПЕКИН, 24 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя обстрел украинскими войсками российских военкоров в Запорожской области, заявила, что Китай призывает к соблюдению норм международного гуманитарного права для защиты безопасности гражданских лиц, включая журналистов."Ранее, когда США объявили о поставке кассетных боеприпасов Украине, Китай уже заявлял о том, что что безответственные поставки и использование боеприпасов могут легко вызвать гуманитарные проблемы. Мы призываем все соответствующие стороны эффективно соблюдать нормы международного гуманитарного права для защиты безопасности гражданских лиц, включая журналистов", - сказала Мао Нин.Она также напомнила, что Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным возможным способом урегулирования украинского кризиса.Вооруженные формирования Украины 22 июля в районе села Пятихатки Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов, работавших в том районе. В результате обстрела погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Ростислава Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Пентагон 13 июля подтвердил, что переданные Украине кассетные боеприпасы уже прибыли туда, добавив, что в распоряжении Киева также находятся аналогичные снаряды, поставленные другими странами. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, ранее уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка.Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, пытающихся вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно из-за позиции Киева, который на законодательном уровне ввел запрет на переговоры. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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обстрел группы журналистов в зоне сво, в мире, запорожская область, мид кнр, китай, украина, вооруженные силы украины, умер военкор ростислав журавлев, ростислав журавлев, оон, россия, мао нин
Обстрел группы журналистов в зоне СВО, В мире, Запорожская область, МИД КНР, Китай, Украина, Вооруженные силы Украины, Умер военкор Ростислав Журавлев, Ростислав Журавлев, ООН, Россия, Мао Нин
МИД КНР прокомментировал обстрел российских военкоров в Запорожской области

В МИД Китая призвали к соблюдению гуманитарного права после обстрела российских военкоров

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя обстрел украинскими войсками российских военкоров в Запорожской области, заявила, что Китай призывает к соблюдению норм международного гуманитарного права для защиты безопасности гражданских лиц, включая журналистов.
"Ранее, когда США объявили о поставке кассетных боеприпасов Украине, Китай уже заявлял о том, что что безответственные поставки и использование боеприпасов могут легко вызвать гуманитарные проблемы. Мы призываем все соответствующие стороны эффективно соблюдать нормы международного гуманитарного права для защиты безопасности гражданских лиц, включая журналистов", - сказала Мао Нин.
Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева и цветы перед зданием международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
Киев начал вторую волну атак против российских военкоров, заявил дипломат
23 июля, 10:47
Она также напомнила, что Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным возможным способом урегулирования украинского кризиса.
Вооруженные формирования Украины 22 июля в районе села Пятихатки Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов, работавших в том районе. В результате обстрела погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Ростислава Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Пентагон 13 июля подтвердил, что переданные Украине кассетные боеприпасы уже прибыли туда, добавив, что в распоряжении Киева также находятся аналогичные снаряды, поставленные другими странами. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, ранее уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка.
Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, пытающихся вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно из-за позиции Киева, который на законодательном уровне ввел запрет на переговоры. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
"Опытнейший профессионал". Погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
© Фото : Нежурка/Telegram

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб во время удара ВСУ в зоне спецоперации.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб во время удара ВСУ в зоне спецоперации.

© Фото : Нежурка/Telegram
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© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Украинские военные обстреляли гражданскую машину в Запорожской области, сообщил врио главы региона Балицкий.

Военный корреспондент медиагруппы Россия сегодня Ростислав Журавлев (слева) разбирает присланные письма для бойцов на передовой, участвующих в боевых действиях на Запорожском направлении

Украинские военные обстреляли гражданскую машину в Запорожской области, сообщил врио главы региона Балицкий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© Фото : Нежурка/Telegram

Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.

© Фото : Нежурка/Telegram
3 из 12
© Фото : Нежурка/Telegram

Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно доставили в полевые медучреждения.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно доставили в полевые медучреждения.

© Фото : Нежурка/Telegram
4 из 12
© Фото : из архива Ростислава Журавлева

По словам гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев (слева)

По словам гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.

© Фото : из архива Ростислава Журавлева
5 из 12
© Фото : Нежурка/Telegram

Киселев назвал погибшего военкора опытнейшим профессионалом, который был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Киселев назвал погибшего военкора опытнейшим профессионалом, который был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию.

© Фото : Нежурка/Telegram
6 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Смерть Журавлева также прокомментировала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян: "Мы всех помним и все запомним".

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Смерть Журавлева также прокомментировала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян: "Мы всех помним и все запомним".

© РИА Новости
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7 из 12
© РИА Новости

Глава СЖР Сергей Соловьев также выразил соболезнования родственникам погибшего, отметив опасность работы военкора.

Фотография военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева на экране в здании МИА Россия сегодня

Глава СЖР Сергей Соловьев также выразил соболезнования родственникам погибшего, отметив опасность работы военкора.

© РИА Новости
8 из 12
© РИА Новости / Telegram

Член ОП Александр Малькевич предложил присвоить Журавлеву орден Мужества, назвав его одним из ведущих военкоров России.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Член ОП Александр Малькевич предложил присвоить Журавлеву орден Мужества, назвав его одним из ведущих военкоров России.

© РИА Новости / Telegram
9 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал гибель журналиста чудовищной новостью и заявил, что ответственность за обстрел журналистов лежит также на США.

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев (слева)

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал гибель журналиста чудовищной новостью и заявил, что ответственность за обстрел журналистов лежит также на США.

© РИА Новости
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10 из 12
© РИА Новости / Telegram

Ростиславу Журавлеву было 34 года.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Ростиславу Журавлеву было 34 года.

© РИА Новости / Telegram
11 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В память о погибшем военкоре люди несут цветы к зданию международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве.

Девушка возлагает цветы у здания международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве в память о погибшем военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве

В память о погибшем военкоре люди несут цветы к зданию международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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12 из 12

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб во время удара ВСУ в зоне спецоперации.

© Фото : Нежурка/Telegram
1 из 12

Украинские военные обстреляли гражданскую машину в Запорожской области, сообщил врио главы региона Балицкий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 12

Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.

© Фото : Нежурка/Telegram
3 из 12

Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно доставили в полевые медучреждения.

© Фото : Нежурка/Telegram
4 из 12

По словам гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.

© Фото : из архива Ростислава Журавлева
5 из 12

Киселев назвал погибшего военкора опытнейшим профессионалом, который был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию.

© Фото : Нежурка/Telegram
6 из 12

Смерть Журавлева также прокомментировала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян: "Мы всех помним и все запомним".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12

Глава СЖР Сергей Соловьев также выразил соболезнования родственникам погибшего, отметив опасность работы военкора.

© РИА Новости
8 из 12

Член ОП Александр Малькевич предложил присвоить Журавлеву орден Мужества, назвав его одним из ведущих военкоров России.

© РИА Новости / Telegram
9 из 12

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал гибель журналиста чудовищной новостью и заявил, что ответственность за обстрел журналистов лежит также на США.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 12

Ростиславу Журавлеву было 34 года.

© РИА Новости / Telegram
11 из 12

В память о погибшем военкоре люди несут цветы к зданию международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
Обстрел группы журналистов в зоне СВОВ миреЗапорожская областьМИД КНРКитайУкраинаВооруженные силы УкраиныУмер военкор Ростислав ЖуравлевРостислав ЖуравлевООНРоссияМао Нин
 
 
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