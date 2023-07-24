https://ria.ru/20230724/voenkory-1885896450.html

МИД КНР прокомментировал обстрел российских военкоров в Запорожской области

МИД КНР прокомментировал обстрел российских военкоров в Запорожской области - РИА Новости, 24.07.2023

МИД КНР прокомментировал обстрел российских военкоров в Запорожской области

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя обстрел украинскими войсками российских военкоров в Запорожской области, заявила, что Китай призывает к... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T10:26

2023-07-24T10:26

2023-07-24T10:55

обстрел группы журналистов в зоне сво

в мире

запорожская область

мид кнр

китай

украина

вооруженные силы украины

умер военкор ростислав журавлев

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ПЕКИН, 24 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя обстрел украинскими войсками российских военкоров в Запорожской области, заявила, что Китай призывает к соблюдению норм международного гуманитарного права для защиты безопасности гражданских лиц, включая журналистов."Ранее, когда США объявили о поставке кассетных боеприпасов Украине, Китай уже заявлял о том, что что безответственные поставки и использование боеприпасов могут легко вызвать гуманитарные проблемы. Мы призываем все соответствующие стороны эффективно соблюдать нормы международного гуманитарного права для защиты безопасности гражданских лиц, включая журналистов", - сказала Мао Нин.Она также напомнила, что Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным возможным способом урегулирования украинского кризиса.Вооруженные формирования Украины 22 июля в районе села Пятихатки Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов, работавших в том районе. В результате обстрела погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Ростислава Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Пентагон 13 июля подтвердил, что переданные Украине кассетные боеприпасы уже прибыли туда, добавив, что в распоряжении Киева также находятся аналогичные снаряды, поставленные другими странами. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, ранее уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка.Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, пытающихся вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно из-за позиции Киева, который на законодательном уровне ввел запрет на переговоры. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230723/ataki-1885776643.html

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