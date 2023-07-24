https://ria.ru/20230724/vizy-1885896974.html

Эксперты назвали страны, где ждут запуска электронной визы в Россию

Эксперты назвали страны, где ждут запуска электронной визы в Россию - РИА Новости, 24.07.2023

Эксперты назвали страны, где ждут запуска электронной визы в Россию

Туроператоры надеются, что система электронных виз в России для иностранных туристов заработает с 1 августа, сообщает RTN. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T14:44

2023-07-24T14:44

2023-07-24T14:44

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Туроператоры надеются, что система электронных виз в России для иностранных туристов заработает с 1 августа, сообщает RTN."Запросы идут еще с зимы, прежде всего, из стран Юго-Восточной Азии. Рассчитываем на рост интереса со стороны арабских туристов. Есть большой отложенный спрос в Индии. Мы приняли индийского туриста, который давно мечтал приехать в России, он посмотрел Москву, побывал на Камчатке", – сказала RTN директор компании "Тари-Тур" Марина Левченко. По ее словам, группы тоже "прорываются", но с трудом – сейчас визовая процедура долгая и дорогая.Левченко уточнила, что упрощения въезда в Россию ждут во многих странах. "Например, в Турции. Там немало людей, готовых к нам приехать. "Но, хотя мы сами ездим в Турцию без виз, турки визу оформляют и платят за нее 160 долларов. Для семьи чувствительная сумма", – пояснила эксперт.По словам руководителя отдела по связям с общественностью компании "Интурист" Дарьи Домостроевой, электронная виза – безусловно, важная мера, однако возникают вопросы по процедуре ее оформления. "Санкции блокируют международные платежи. А если оплата будет совершаться через сайт МИД, то могут быть проблемы. Сейчас канал оплаты не обозначен, и это вызывает опасения", – уточнила эксперт.С 1 августа 2023 года, согласно распоряжению правительства РФ, визу смогут оформить в том числе граждане стран Европы, Японии, Турции, Китая, КНДР, Индии, Индонезии, Филиппин, Бахрейна, Ирана, Кувейта, Малайзии, Саудовской Аравии и Сингапура. Срок оформления составит до шести календарных дней со дня подачи заявления. В ближайшее время в перечень будут дополнительно включены Вьетнам, Камбоджа и Мьянма. Всего право оформить электронную визу в Россию получат граждане 55 стран.По словам экспертов, важно, что принято политическое решение сохранить в перечне все страны-члены Европейского союза. Речь идет именно о рядовых европейцах. Владельцам дипломатических и служебных паспортов недружественных иностранных государств единая электронная виза оформляться не будет.Как сказал директор консульского департамента министерства Алексей Климов, пока на визы, выдаваемые на вклеиваемых в паспорта бланках, сохраняется крайне низкий спрос по сравнению с 2019 годом. В некоторых странах Запада количество выдаваемых виз упало в десятки раз. "Запуск электронной визы – это, скорее, мера, которая будет иметь ощутимый эффект в плане увеличения въездного потока в Россию лишь в перспективе, по мере решения других имеющихся проблем. Очевидно, что развитию въездного туризма сейчас препятствуют, прежде всего, сложная транспортная логистика, дороговизна билетов, отсутствие возможности оплаты иностранцами товаров и услуг на территории России в безналичной форме", – сказал он.

https://ria.ru/20230720/inturisty-1885353168.html

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2023

Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, интурист, визы