Рейтинг@Mail.ru
Эксперты назвали страны, где ждут запуска электронной визы в Россию - РИА Новости, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:44 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/vizy-1885896974.html
Эксперты назвали страны, где ждут запуска электронной визы в Россию
Эксперты назвали страны, где ждут запуска электронной визы в Россию - РИА Новости, 24.07.2023
Эксперты назвали страны, где ждут запуска электронной визы в Россию
Туроператоры надеются, что система электронных виз в России для иностранных туристов заработает с 1 августа, сообщает RTN. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T14:44
2023-07-24T14:44
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
интурист
визы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817170094_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c099b7fc0fd472196849d4608d398ca.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Туроператоры надеются, что система электронных виз в России для иностранных туристов заработает с 1 августа, сообщает RTN."Запросы идут еще с зимы, прежде всего, из стран Юго-Восточной Азии. Рассчитываем на рост интереса со стороны арабских туристов. Есть большой отложенный спрос в Индии. Мы приняли индийского туриста, который давно мечтал приехать в России, он посмотрел Москву, побывал на Камчатке", – сказала RTN директор компании "Тари-Тур" Марина Левченко. По ее словам, группы тоже "прорываются", но с трудом – сейчас визовая процедура долгая и дорогая.Левченко уточнила, что упрощения въезда в Россию ждут во многих странах. "Например, в Турции. Там немало людей, готовых к нам приехать. "Но, хотя мы сами ездим в Турцию без виз, турки визу оформляют и платят за нее 160 долларов. Для семьи чувствительная сумма", – пояснила эксперт.По словам руководителя отдела по связям с общественностью компании "Интурист" Дарьи Домостроевой, электронная виза – безусловно, важная мера, однако возникают вопросы по процедуре ее оформления. "Санкции блокируют международные платежи. А если оплата будет совершаться через сайт МИД, то могут быть проблемы. Сейчас канал оплаты не обозначен, и это вызывает опасения", – уточнила эксперт.С 1 августа 2023 года, согласно распоряжению правительства РФ, визу смогут оформить в том числе граждане стран Европы, Японии, Турции, Китая, КНДР, Индии, Индонезии, Филиппин, Бахрейна, Ирана, Кувейта, Малайзии, Саудовской Аравии и Сингапура. Срок оформления составит до шести календарных дней со дня подачи заявления. В ближайшее время в перечень будут дополнительно включены Вьетнам, Камбоджа и Мьянма. Всего право оформить электронную визу в Россию получат граждане 55 стран.По словам экспертов, важно, что принято политическое решение сохранить в перечне все страны-члены Европейского союза. Речь идет именно о рядовых европейцах. Владельцам дипломатических и служебных паспортов недружественных иностранных государств единая электронная виза оформляться не будет.Как сказал директор консульского департамента министерства Алексей Климов, пока на визы, выдаваемые на вклеиваемых в паспорта бланках, сохраняется крайне низкий спрос по сравнению с 2019 годом. В некоторых странах Запада количество выдаваемых виз упало в десятки раз. "Запуск электронной визы – это, скорее, мера, которая будет иметь ощутимый эффект в плане увеличения въездного потока в Россию лишь в перспективе, по мере решения других имеющихся проблем. Очевидно, что развитию въездного туризма сейчас препятствуют, прежде всего, сложная транспортная логистика, дороговизна билетов, отсутствие возможности оплаты иностранцами товаров и услуг на территории России в безналичной форме", – сказал он.
https://ria.ru/20230720/inturisty-1885353168.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817170094_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d418ce4a151a416861739a2848833fec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, интурист, визы
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Интурист, Визы
Эксперты назвали страны, где ждут запуска электронной визы в Россию

Туроператоры рассказали, откуда в Россию поедут иностранцы после введения электронных виз

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкИностранный турист на закрытии фестиваля "Золотая осень" на Красной площади
Иностранный турист на закрытии фестиваля Золотая осень на Красной площади - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Туроператоры надеются, что система электронных виз в России для иностранных туристов заработает с 1 августа, сообщает RTN.
"Запросы идут еще с зимы, прежде всего, из стран Юго-Восточной Азии. Рассчитываем на рост интереса со стороны арабских туристов. Есть большой отложенный спрос в Индии. Мы приняли индийского туриста, который давно мечтал приехать в России, он посмотрел Москву, побывал на Камчатке", – сказала RTN директор компании "Тари-Тур" Марина Левченко. По ее словам, группы тоже "прорываются", но с трудом – сейчас визовая процедура долгая и дорогая.
Левченко уточнила, что упрощения въезда в Россию ждут во многих странах. "Например, в Турции. Там немало людей, готовых к нам приехать. "Но, хотя мы сами ездим в Турцию без виз, турки визу оформляют и платят за нее 160 долларов. Для семьи чувствительная сумма", – пояснила эксперт.
По словам руководителя отдела по связям с общественностью компании "Интурист" Дарьи Домостроевой, электронная виза – безусловно, важная мера, однако возникают вопросы по процедуре ее оформления. "Санкции блокируют международные платежи. А если оплата будет совершаться через сайт МИД, то могут быть проблемы. Сейчас канал оплаты не обозначен, и это вызывает опасения", – уточнила эксперт.
С 1 августа 2023 года, согласно распоряжению правительства РФ, визу смогут оформить в том числе граждане стран Европы, Японии, Турции, Китая, КНДР, Индии, Индонезии, Филиппин, Бахрейна, Ирана, Кувейта, Малайзии, Саудовской Аравии и Сингапура. Срок оформления составит до шести календарных дней со дня подачи заявления. В ближайшее время в перечень будут дополнительно включены Вьетнам, Камбоджа и Мьянма. Всего право оформить электронную визу в Россию получат граждане 55 стран.
По словам экспертов, важно, что принято политическое решение сохранить в перечне все страны-члены Европейского союза. Речь идет именно о рядовых европейцах. Владельцам дипломатических и служебных паспортов недружественных иностранных государств единая электронная виза оформляться не будет.
Как сказал директор консульского департамента министерства Алексей Климов, пока на визы, выдаваемые на вклеиваемых в паспорта бланках, сохраняется крайне низкий спрос по сравнению с 2019 годом. В некоторых странах Запада количество выдаваемых виз упало в десятки раз.
"Запуск электронной визы – это, скорее, мера, которая будет иметь ощутимый эффект в плане увеличения въездного потока в Россию лишь в перспективе, по мере решения других имеющихся проблем. Очевидно, что развитию въездного туризма сейчас препятствуют, прежде всего, сложная транспортная логистика, дороговизна билетов, отсутствие возможности оплаты иностранцами товаров и услуг на территории России в безналичной форме", – сказал он.
Иностранный турист на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Эксперт рассказал, что мешает восстановлению въездного туризма в России
20 июля, 18:59
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыИнтуристВизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала