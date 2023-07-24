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В какие страны россияне могут поехать без визы - РИА Новости, 24.07.2023
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12:15 24.07.2023 (обновлено: 12:48 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/vizy-1885606432.html
В какие страны россияне могут поехать без визы
В какие страны россияне могут поехать без визы - РИА Новости, 24.07.2023
В какие страны россияне могут поехать без визы
Почти сотня стран готова открыть границы для российских путешественников, не требуя виз. Большинство разрешают находиться на своей территории примерно три... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T12:15
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Почти сотня стран готова открыть границы для российских путешественников, не требуя виз. Большинство разрешают находиться на своей территории примерно три месяца. Еще более десятка государств предлагают оформить визы по приезде. Где можно организовать длинные или спонтанные каникулы, имея на руках только действующий загранпаспорт, – в инфографике РИА Новости.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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туризм, отдых, отпуск, визы, путешествия, общество, новости - туризм, инфографика, куда поехать, куда можно лететь, актуальное - туризм
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Инфографика

В какие страны россияне могут поехать без визы

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Почти сотня стран готова открыть границы для российских путешественников, не требуя виз. Большинство разрешают находиться на своей территории примерно три месяца. Еще более десятка государств предлагают оформить визы по приезде. Где можно организовать длинные или спонтанные каникулы, имея на руках только действующий загранпаспорт, – в инфографике РИА Новости.
В какие страны россияне могут поехать без визыВ какие страны россияне могут поехать без визы
 
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