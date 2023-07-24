https://ria.ru/20230724/verbovka-1885916664.html

В Совфеде напомнили о вербовке Киевом детей для совершения диверсий

В Совфеде напомнили о вербовке Киевом детей для совершения диверсий - РИА Новости, 24.07.2023

В Совфеде напомнили о вербовке Киевом детей для совершения диверсий

Киевский режим неоднократно вербовал детей для того, чтобы они совершали диверсии и противоправные действия, заявила сенатор от ДНР, член парламентской комиссии РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T11:36

2023-07-24T11:36

2023-07-24T11:36

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

совет федерации рф

наталья никонорова

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Киевский режим неоднократно вербовал детей для того, чтобы они совершали диверсии и противоправные действия, заявила сенатор от ДНР, член парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против несовершеннолетних Наталья Никонорова. "Не менее важное направление работы – вербовка (Киевом – ред.) детей для совершения противоправных действий, различного рода диверсий. Это напрямую запрещено статьей 38 "Конвенция о правах ребенка" и "Парижскими принципами" по борьбе с принудительной вербовкой детей в солдаты. Нам давно известно о подобных преступлениях киевского режима", - сказала она в ходе заседания комиссии. Сенатор отметила, что эта проблема поднималась ещё во время минского переговорного процесса, но была проигнорирована – вместо ответов было получено требование "вернуть детей как незаконно удерживаемых". "В 2016 году Глава республики помиловал троих несовершеннолетних диверсантов. Все трое остались на территории Российской Федерации. То есть это очень важные факты и обстоятельства, указывающие на то, что дети реально были обмануты, обманным путём завербованы, потому что это дети – они ещё не до конца осознают характер своих действий и то, что им рассказывают взрослые, они принимают за чистую монету. …Некоторые достигшие совершеннолетия, то есть взрослые уже на тот момент, отбывают свое наказание и по сей день", - рассказала Никонорова. Парламентарий также напомнила о случаях, когда детей вывозили без подтверждающих документов и свидетельств – "сегодня мы не имеем данных об их судьбе и местоположении". В этой связи она предложила подключить к работе парламентской комиссии правоохранительные органы, в частности, Следственный комитет РФ. "Уверенно констатирую, что все задействованные ведомства и институты готовы сотрудничать с комиссией, готовы делиться материалами, готовы делиться информацией и оказывать всестороннюю поддержку нашей работе", - добавила сенатор. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала вице-спикер Галина Карелова. Первое заседание комиссии прошло 30 июня. Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая будет заниматься сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализу и оценке. Вторая группа будет заниматься вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа - по совершенствованию мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.

https://ria.ru/20230630/lnr-1881455238.html

https://ria.ru/20230108/deti-1843535716.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, совет федерации рф, наталья никонорова, украина