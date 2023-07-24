https://ria.ru/20230724/uvolnenie-1885863408.html

Сотрудницу магазина уволили за попытку остановить воров

Сотрудницу магазина уволили за попытку остановить воров - РИА Новости, 24.07.2023

Сотрудницу магазина уволили за попытку остановить воров

В американском штате Джорджия сотрудницу магазина сети Lowe’s уволили за попытку остановить воров, сообщил местный телеканал WSB-TV. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T04:41

2023-07-24T04:41

2023-07-24T04:41

в мире

сша

джорджия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769447741_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a5248828786e5e00c996938481e6fbf5.jpg

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. В американском штате Джорджия сотрудницу магазина сети Lowe’s уволили за попытку остановить воров, сообщил местный телеканал WSB-TV.По данным полиции, три злоумышленника набрали с полок товаров на более чем две тысячи долларов, когда они попытались покинуть магазин без оплаты, 68-летняя сотрудница Донна Хансбро попыталась их остановить.Один из воров трижды ударил женщину по лицу, поставив ей синяк. Двое из трех преступников находятся в розыске.При этом Хансбро, которая проработала в магазине 13 лет, уволили за "нарушение правил" сети.

https://ria.ru/20230719/okhranniki-1885015456.html

сша

джорджия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джорджия