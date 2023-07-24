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Сотрудницу магазина уволили за попытку остановить воров - РИА Новости, 24.07.2023
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04:41 24.07.2023
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Сотрудницу магазина уволили за попытку остановить воров
Сотрудницу магазина уволили за попытку остановить воров - РИА Новости, 24.07.2023
Сотрудницу магазина уволили за попытку остановить воров
В американском штате Джорджия сотрудницу магазина сети Lowe’s уволили за попытку остановить воров, сообщил местный телеканал WSB-TV. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T04:41
2023-07-24T04:41
в мире
сша
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. В американском штате Джорджия сотрудницу магазина сети Lowe’s уволили за попытку остановить воров, сообщил местный телеканал WSB-TV.По данным полиции, три злоумышленника набрали с полок товаров на более чем две тысячи долларов, когда они попытались покинуть магазин без оплаты, 68-летняя сотрудница Донна Хансбро попыталась их остановить.Один из воров трижды ударил женщину по лицу, поставив ей синяк. Двое из трех преступников находятся в розыске.При этом Хансбро, которая проработала в магазине 13 лет, уволили за "нарушение правил" сети.
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в мире, сша, джорджия
В мире, США, Джорджия
Сотрудницу магазина уволили за попытку остановить воров

WSB-TV: в Джорджии сотрудницу магазина уволили за попытку остановить воров

© AP Photo / Charlie RiedelНа выходе из магазина
На выходе из магазина - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / Charlie Riedel
На выходе из магазина. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. В американском штате Джорджия сотрудницу магазина сети Lowe’s уволили за попытку остановить воров, сообщил местный телеканал WSB-TV.
По данным полиции, три злоумышленника набрали с полок товаров на более чем две тысячи долларов, когда они попытались покинуть магазин без оплаты, 68-летняя сотрудница Донна Хансбро попыталась их остановить.
Один из воров трижды ударил женщину по лицу, поставив ей синяк. Двое из трех преступников находятся в розыске.
При этом Хансбро, которая проработала в магазине 13 лет, уволили за "нарушение правил" сети.
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В миреСШАДжорджия
 
 
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