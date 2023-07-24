https://ria.ru/20230724/urgant-1885964212.html
Иван Ургант намекнул на участие в популярном ТВ-шоу
Иван Ургант намекнул на участие в популярном ТВ-шоу - РИА Новости, 24.07.2023
Иван Ургант намекнул на участие в популярном ТВ-шоу
Актер и ведущий Иван Ургант разместил на своей странице в соцсети фото со студии "Мосфильма", где снялся на фоне указателя к месту съемок телевизионного проекта РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T16:23
2023-07-24T16:23
2023-07-24T16:23
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Актер и ведущий Иван Ургант разместил на своей странице в соцсети фото со студии "Мосфильма", где снялся на фоне указателя к месту съемок телевизионного проекта комика Павла Воли. Свой снимок Ургант иронично подписал: "Нашел!", намекая на то, что оказался на Мосфильме ради посещения "Шоу Воли". Правда, в недавнем выпуске передачи знаменитый телеведущий так и не появился. После начала спецоперации Иван Ургант неоднозначно высказывался о ее проведении, после чего пропал из публичного пространства, а его шоу "Вечерний Ургант" исчезло из эфирной сетки Первого канала. Сообщалось, что актер уехал в Израиль. Как позже он сам признавался, это был творческий отпуск. Сейчас ведущий не появляется на российских телеэкранах и сценических площадках, однако посещает светские мероприятия. Например, этой весной он посетил премьеру фильма "Вызов" с Юлией Пересильд. Там шоумен сказал корреспонденту РИА Новости, что в ближайшее время вернется в "Вечерний Ургант". На Первом канале слова коллеги отказались комментировать, а передача пока так и не вышла.
https://ria.ru/20230622/urgant-1879758791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван ургант, павел воля, россия, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Иван Ургант, Павел Воля, Россия, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Знаменитости
Иван Ургант намекнул на участие в популярном ТВ-шоу
Телеведущий Иван Ургант разместил селфи возле указателя "Шоу Воли"
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Актер и ведущий Иван Ургант разместил на своей странице в соцсети фото со студии "Мосфильма", где снялся на фоне указателя к месту съемок телевизионного проекта комика Павла Воли.
Свой снимок Ургант иронично подписал: "Нашел!", намекая на то, что оказался на Мосфильме ради посещения "Шоу Воли".
Правда, в недавнем выпуске передачи знаменитый телеведущий так и не появился.
После начала спецоперации Иван Ургант неоднозначно высказывался о ее проведении, после чего пропал из публичного пространства, а его шоу "Вечерний Ургант" исчезло из эфирной сетки Первого канала.
Сообщалось, что актер уехал в Израиль. Как позже он сам признавался, это был творческий отпуск.
Сейчас ведущий не появляется на российских телеэкранах и сценических площадках, однако посещает светские мероприятия.
Например, этой весной он посетил премьеру фильма "Вызов" с Юлией Пересильд
. Там шоумен сказал корреспонденту РИА Новости, что в ближайшее время вернется в "Вечерний Ургант".
На Первом канале слова коллеги отказались комментировать, а передача пока так и не вышла.
Блогер Пучков объяснил, как Ургант может вернуться на ТВ