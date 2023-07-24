https://ria.ru/20230724/urgant-1885964212.html

Иван Ургант намекнул на участие в популярном ТВ-шоу

Иван Ургант намекнул на участие в популярном ТВ-шоу - РИА Новости, 24.07.2023

Иван Ургант намекнул на участие в популярном ТВ-шоу

Актер и ведущий Иван Ургант разместил на своей странице в соцсети фото со студии "Мосфильма", где снялся на фоне указателя к месту съемок телевизионного проекта РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T16:23

2023-07-24T16:23

2023-07-24T16:23

шоубиз

иван ургант

павел воля

россия

новости шоу-бизнеса

шоу-бизнес

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858664641_0:243:2851:1847_1920x0_80_0_0_834c1bf8f9a5970e7504a571befc9849.jpg

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Актер и ведущий Иван Ургант разместил на своей странице в соцсети фото со студии "Мосфильма", где снялся на фоне указателя к месту съемок телевизионного проекта комика Павла Воли. Свой снимок Ургант иронично подписал: "Нашел!", намекая на то, что оказался на Мосфильме ради посещения "Шоу Воли". Правда, в недавнем выпуске передачи знаменитый телеведущий так и не появился. После начала спецоперации Иван Ургант неоднозначно высказывался о ее проведении, после чего пропал из публичного пространства, а его шоу "Вечерний Ургант" исчезло из эфирной сетки Первого канала. Сообщалось, что актер уехал в Израиль. Как позже он сам признавался, это был творческий отпуск. Сейчас ведущий не появляется на российских телеэкранах и сценических площадках, однако посещает светские мероприятия. Например, этой весной он посетил премьеру фильма "Вызов" с Юлией Пересильд. Там шоумен сказал корреспонденту РИА Новости, что в ближайшее время вернется в "Вечерний Ургант". На Первом канале слова коллеги отказались комментировать, а передача пока так и не вышла.

https://ria.ru/20230622/urgant-1879758791.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

иван ургант, павел воля, россия, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, знаменитости