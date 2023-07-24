https://ria.ru/20230724/ukraina-1885935582.html

СБУ обвинила депутата Рады в госизмене

СБУ обвинила депутата Рады в госизмене - РИА Новости, 24.07.2023

СБУ обвинила депутата Рады в госизмене

На Украине заведено уголовное дело по статье "госизмена" против депутата Верховной рады от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа – за жизнь",... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T12:35

2023-07-24T12:35

2023-07-24T17:47

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. На Украине заведено уголовное дело по статье "госизмена" против депутата Верховной рады от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", сообщили в понедельник в Telegram-канале СБУ. "По материалам СБУ и ГБР подозрение в государственной измене получил действующий народный депутат Украины… Этот депутат, находясь на временно оккупированной территории Запорожской области, добровольно пошел на сотрудничество с агрессором", - говорится в сообщении СБУ. В ведомстве утверждают, что депутат якобы перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству, открыл счета в местных филиалах российских банков, а также организовал производство материальных ценностей и их передачу российским войскам. По информации ведомства, подозреваемый является членом запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Его имя в СБУ не называют. По информации одесского издания "Думская", речь идет о депутате Рады Александре Пономареве.Позже украинское издание "Страна" сообщило, что заседание по избранию меры пресечения для Пономарева перенесли на 25 июля на 10.00 мск. "Перерыв объявлен, чтобы у защиты Пономарева было время для ознакомления с материалами дела", - пишет издание в Telegram-канале.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается крупнейший город региона, Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230623/ukraina-1879988302.html

https://ria.ru/20230712/sbu-1883778605.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, служба безопасности украины, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация в днр и лнр