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СБУ обвинила депутата Рады в госизмене - РИА Новости, 24.07.2023
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12:35 24.07.2023 (обновлено: 17:47 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/ukraina-1885935582.html
СБУ обвинила депутата Рады в госизмене
СБУ обвинила депутата Рады в госизмене - РИА Новости, 24.07.2023
СБУ обвинила депутата Рады в госизмене
На Украине заведено уголовное дело по статье "госизмена" против депутата Верховной рады от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа – за жизнь",... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T12:35
2023-07-24T17:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
служба безопасности украины
верховная рада украины
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. На Украине заведено уголовное дело по статье "госизмена" против депутата Верховной рады от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", сообщили в понедельник в Telegram-канале СБУ. "По материалам СБУ и ГБР подозрение в государственной измене получил действующий народный депутат Украины… Этот депутат, находясь на временно оккупированной территории Запорожской области, добровольно пошел на сотрудничество с агрессором", - говорится в сообщении СБУ. В ведомстве утверждают, что депутат якобы перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству, открыл счета в местных филиалах российских банков, а также организовал производство материальных ценностей и их передачу российским войскам. По информации ведомства, подозреваемый является членом запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Его имя в СБУ не называют. По информации одесского издания "Думская", речь идет о депутате Рады Александре Пономареве.Позже украинское издание "Страна" сообщило, что заседание по избранию меры пресечения для Пономарева перенесли на 25 июля на 10.00 мск. "Перерыв объявлен, чтобы у защиты Пономарева было время для ознакомления с материалами дела", - пишет издание в Telegram-канале.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается крупнейший город региона, Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230623/ukraina-1879988302.html
https://ria.ru/20230712/sbu-1883778605.html
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в мире, украина, служба безопасности украины, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь, Ситуация в ДНР и ЛНР
СБУ обвинила депутата Рады в госизмене

СБУ возбудила уголовное дело о госизмене против неназванного депутата Рады

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. На Украине заведено уголовное дело по статье "госизмена" против депутата Верховной рады от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", сообщили в понедельник в Telegram-канале СБУ.
"По материалам СБУ и ГБР подозрение в государственной измене получил действующий народный депутат Украины… Этот депутат, находясь на временно оккупированной территории Запорожской области, добровольно пошел на сотрудничество с агрессором", - говорится в сообщении СБУ. В ведомстве утверждают, что депутат якобы перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству, открыл счета в местных филиалах российских банков, а также организовал производство материальных ценностей и их передачу российским войскам. По информации ведомства, подозреваемый является членом запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Его имя в СБУ не называют.
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По информации одесского издания "Думская", речь идет о депутате Рады Александре Пономареве.
Позже украинское издание "Страна" сообщило, что заседание по избранию меры пресечения для Пономарева перенесли на 25 июля на 10.00 мск. "Перерыв объявлен, чтобы у защиты Пономарева было время для ознакомления с материалами дела", - пишет издание в Telegram-канале.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается крупнейший город региона, Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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