СБУ обвинила депутата Рады в госизмене
СБУ возбудила уголовное дело о госизмене против неназванного депутата Рады
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. На Украине заведено уголовное дело по статье "госизмена" против депутата Верховной рады от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", сообщили в понедельник в Telegram-канале СБУ.
"По материалам СБУ и ГБР подозрение в государственной измене получил действующий народный депутат Украины… Этот депутат, находясь на временно оккупированной территории Запорожской области, добровольно пошел на сотрудничество с агрессором", - говорится в сообщении СБУ. В ведомстве утверждают, что депутат якобы перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству, открыл счета в местных филиалах российских банков, а также организовал производство материальных ценностей и их передачу российским войскам. По информации ведомства, подозреваемый является членом запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Его имя в СБУ не называют.
По информации одесского издания "Думская", речь идет о депутате Рады Александре Пономареве.
Позже украинское издание "Страна" сообщило, что заседание по избранию меры пресечения для Пономарева перенесли на 25 июля на 10.00 мск. "Перерыв объявлен, чтобы у защиты Пономарева было время для ознакомления с материалами дела", - пишет издание в Telegram-канале.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается крупнейший город региона, Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.