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В Британии назвали неожиданную причину провала контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 24.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:51 24.07.2023 (обновлено: 15:15 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/ukraina-1885921292.html
В Британии назвали неожиданную причину провала контрнаступления ВСУ
В Британии назвали неожиданную причину провала контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 24.07.2023
В Британии назвали неожиданную причину провала контрнаступления ВСУ
Российские войска создают серьезные проблемы для украинской армии, заявил изданию Das Erste старший научный сотрудник — консультант лондонского Международного... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T11:51
2023-07-24T15:15
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российские войска создают серьезные проблемы для украинской армии, заявил изданию Das Erste старший научный сотрудник — консультант лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади."Все на Украине переключается на пехоту, на пешие операции. Каждая атака, каждое продвижение измеряется не километрами, а метрами. Боеприпасы надо подносить пешком, потому что не хочется подставлять свою технику под удар российской артиллерии или беспилотников", — говорится в публикации.По мнению эксперта, причины неудач контрнаступления следует искать в решениях командования ВСУ. "Операция была плохо спланирована и организована. Отсутствовала координация действий наступающих подразделений", — считает Гади. Кроме того, отметил он, сейчас ни одна армия в мире не имеет практического опыта преодоления такой плотной и тщательно укрепленной системы обороны, какую создали россияне. Такого в Европе не было со времен Второй мировой войны, заключил специалист.
https://ria.ru/20230724/putin-1885889621.html
https://ria.ru/20230724/ukraina-1885552698.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
В Британии назвали неожиданную причину провала контрнаступления ВСУ

Британский аналитик Гади: ВСУ перешли на пешие операции из-за выстроенной Россией обороны

© AP Photo / LIBKOSУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российские войска создают серьезные проблемы для украинской армии, заявил изданию Das Erste старший научный сотрудник — консультант лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади.
"Все на Украине переключается на пехоту, на пешие операции. Каждая атака, каждое продвижение измеряется не километрами, а метрами. Боеприпасы надо подносить пешком, потому что не хочется подставлять свою технику под удар российской артиллерии или беспилотников", — говорится в публикации.
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По мнению эксперта, причины неудач контрнаступления следует искать в решениях командования ВСУ.
"Операция была плохо спланирована и организована. Отсутствовала координация действий наступающих подразделений", — считает Гади.
Кроме того, отметил он, сейчас ни одна армия в мире не имеет практического опыта преодоления такой плотной и тщательно укрепленной системы обороны, какую создали россияне. Такого в Европе не было со времен Второй мировой войны, заключил специалист.
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