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Депутат Госдумы считает, что киевскому режиму осталось меньше года

Депутат Госдумы считает, что киевскому режиму осталось меньше года - РИА Новости, 24.07.2023

Депутат Госдумы считает, что киевскому режиму осталось меньше года

Озвученной на Украине надежде войти в состав НАТО через год не суждено сбыться хотя бы потому, что столько времени у киевского режима нет, считает депутат... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T10:12

2023-07-24T10:12

2023-07-24T10:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Озвученной на Украине надежде войти в состав НАТО через год не суждено сбыться хотя бы потому, что столько времени у киевского режима нет, считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью телеканалу CNN предположил, что Киев могут принять в НАТО на следующем июльском саммите, который пройдет в год 75-летия альянса. По его мнению, к этому времени уже закончится военный конфликт на Украине. "До лета следующего года нынешний киевский режим, который целиком держится на коррупционных схемах американцев, не дотянет. Для них все закончится достаточно быстро и абсолютно не в том ракурсе, на который они рассчитывают. Им стоит думать о том, как сохранить свои жалкие жизни и капитулировать", - сказал РИА Новости Шеремет. "Бред силой кобылы, иначе расценивать это заявление не стоит. Как только у киевского режима начинает проседать ситуация на фронте, трещит по швам их анонсируемое хваленое контрнаступление, сразу же у представителей киевского режима появляются новые бредовые заявления", - добавил он.

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, госдума рф, михаил шеремет, алексей резников, нато, ситуация в днр и лнр