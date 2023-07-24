https://ria.ru/20230724/ukraina-1885893177.html
Депутат Госдумы считает, что киевскому режиму осталось меньше года
Депутат Госдумы считает, что киевскому режиму осталось меньше года - РИА Новости, 24.07.2023
Депутат Госдумы считает, что киевскому режиму осталось меньше года
Озвученной на Украине надежде войти в состав НАТО через год не суждено сбыться хотя бы потому, что столько времени у киевского режима нет, считает депутат... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T10:12
2023-07-24T10:12
2023-07-24T10:12
специальная военная операция на украине
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россия
украина
госдума рф
михаил шеремет
алексей резников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Озвученной на Украине надежде войти в состав НАТО через год не суждено сбыться хотя бы потому, что столько времени у киевского режима нет, считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью телеканалу CNN предположил, что Киев могут принять в НАТО на следующем июльском саммите, который пройдет в год 75-летия альянса. По его мнению, к этому времени уже закончится военный конфликт на Украине. "До лета следующего года нынешний киевский режим, который целиком держится на коррупционных схемах американцев, не дотянет. Для них все закончится достаточно быстро и абсолютно не в том ракурсе, на который они рассчитывают. Им стоит думать о том, как сохранить свои жалкие жизни и капитулировать", - сказал РИА Новости Шеремет. "Бред силой кобылы, иначе расценивать это заявление не стоит. Как только у киевского режима начинает проседать ситуация на фронте, трещит по швам их анонсируемое хваленое контрнаступление, сразу же у представителей киевского режима появляются новые бредовые заявления", - добавил он.
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, госдума рф, михаил шеремет, алексей резников, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Госдума РФ, Михаил Шеремет, Алексей Резников, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Депутат Госдумы считает, что киевскому режиму осталось меньше года
Шеремет: Украина не войдет в НАТО через год, столько времени у киевского режима нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Озвученной на Украине надежде войти в состав НАТО через год не суждено сбыться хотя бы потому, что столько времени у киевского режима нет, считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников
в интервью телеканалу CNN предположил, что Киев
могут принять в НАТО на следующем июльском саммите, который пройдет в год 75-летия альянса. По его мнению, к этому времени уже закончится военный конфликт на Украине.
"До лета следующего года нынешний киевский режим, который целиком держится на коррупционных схемах американцев, не дотянет. Для них все закончится достаточно быстро и абсолютно не в том ракурсе, на который они рассчитывают. Им стоит думать о том, как сохранить свои жалкие жизни и капитулировать", - сказал РИА Новости Шеремет.
"Бред силой кобылы, иначе расценивать это заявление не стоит. Как только у киевского режима начинает проседать ситуация на фронте, трещит по швам их анонсируемое хваленое контрнаступление, сразу же у представителей киевского режима появляются новые бредовые заявления", - добавил он.
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