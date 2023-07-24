https://ria.ru/20230724/ukraina-1885836200.html

Европа отдает Украине последнее

Европа отдает Украине последнее - РИА Новости, 24.07.2023

Европа отдает Украине последнее

Европа хочет убивать русских — этот вывод прямо следует сразу из нескольких заявлений, сделанных официальным Брюсселем. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T08:00

2023-07-24T08:00

2023-07-24T08:02

аналитика

европа

украина

брюссель

жозеп боррель

евросоюз

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Европа хочет убивать русских — этот вывод прямо следует сразу из нескольких заявлений, сделанных официальным Брюсселем.Для полномасштабного уничтожения нас — как нации и страны — Евросоюз намерен создать "специальный механизм военных поставок Киеву". Об этом объявил высший чин европейской дипломатии Жозеп Боррель. Персонаж с внешностью учителя рисования и черчения оказался падок на русскую кровь и на гибель русских. Удивляться может только тот, кто не в курсе, что самые жестокие массовые убийства совершали люди с чрезвычайно благообразной внешностью, тихим голосом и мягкими манерами.Итак, речь идет о довольно крупной сумме, которая пойдет на создание батарейных комплексов и ПЗРК. Номенклатура изделий широка и разнообразна, но, естественно, не специфицирована.Таких изделий Европа должна производить на пять миллиардов евро ежегодно. В течение ближайших четырех лет. То есть финальная смета массового убийства — это двадцать миллиардов евро. Общеевропейские дипломаты живут широко, а главное, ценят наши жизни довольно высоко, особенно в условиях, когда экономика континента — в глубокой рецессии, доходы тех, кто, пусть и не прямым образом, сделал этих персонажей главными "решалами" в политике, падают, а каждая десятка евро в семейных бюджетах на строгом счету.А тут — непринужденным росчерком пера отписывают двадцать миллиардов на убийство людей, которые, вообще-то, ничего плохого Европе не сделали, кроме как в свое время спасли ее от полного уничтожения и разрухи. Этого нам так и не смогли простить.Макрон, чья страна шатается под ветром бунта и экономического хаоса, дает указания секвестра бюджета на многие миллиарды (иначе дефолт, долговая яма и прочие прелести), одновременно отправляя Киеву — то есть в пустоту, в никуда, но тоже с целью убийства русских — сотни ракет. На сумму, которая проделает очередную брешь в опустевшей казне, можно было поднять пенсии, у кого они крошечные, построить больницы, нанять медперсонал, починить ветшающие не по дням, а по часам центральные городские кварталы Парижа и Марселя, где дома рушатся от старости, а под завалами гибнут люди. Помочь бездомным французам, которые живут подаянием годами, подбросить на отпуск тем, кто не может ни себе, ни своим детям оплатить каникулы (таких — речь идет о работающих людях, с ежемесячным окладом — в стране, второй экономике ЕС, треть). Но нет.Деньги пойдут туда, куда мы знаем. И знаем, на что.Ко всем вот этим "защите свободы и демократии", "противостоянию "российской агрессии", "утверждению европейских ценностей" последние решения Брюсселя и Парижа имеют то же отношение, какое имеет оргазм к приступу астмы.Мы, конечно, все профинансированное, произведенное, отгруженное и поставленное согласно плану провернем в фарш.Тут сомнений даже у упоротых скептиков нет.Но есть вопросы. Не к европейским обывателям, которые в истерике считают одной рукой деньги, оставшиеся на жизнь, а другой щелкают калькулятором, кумекая, как бы подготовиться к взрыву цен повсюду осенью и к гигантским счетам за ЖКХ. С этими все ясно — легли под Гитлера, лягут и под новый, еэсовский милитаризм.Вопросы имеются к европейским политикам.Слушайте, дамы и господа, вам хоть когда-нибудь бывает, нет, не стыдно, ну хотя бы неудобно — за вашу ложь, за ваши мелкие игры карточных шулеров, за ваши слова, когда вы нас практически без эвфемизмов и экивоков называете "убийцами и агрессорами", хотя лжецы, убийцы и агрессоры смотрят на вас из зеркала, когда вы бреетесь или причесываетесь?Вот эти новые двадцать миллиардов, которые вы отправите Киеву, — вы же понимаете, что таким образом, пусть и чужими руками, вы фактически готовитесь совершить массовое убийство?Вам там в ваших брюсселях/парижах/берлинах совсем отшибло последние мозги, а вместе с ними — и историческую память?Вы же топчете своими лоферами и "лодочками" землю только потому, что мы, русские, принесли в жертву себя — добровольно и мужественно. Пролив свою кровь, а не вами любимую минералочку, чтобы жили вы, ваши дети, ваши внуки.И если вы в итоге заставите нас принудить вас же самих изменить политическую парадигму, мы это сделаем.Не только для того, чтобы защитить нас, себя самих, но и вас — от вас же самих. Нам одинаково не хотелось бы ни нашей гибели, ни — из-за вашего дешевого авантюризма — гибели Европы. Потому что, верите или нет, но поскольку нам дорога наша страна и наши традиции, мы точно так же ценим ваши страны и ваших общеевропейских недотыкомок, вам пока доверяющих.Если и когда придет час такого выбора, мы вновь пожертвуем собой и вновь вас спасем. Но вначале, правда, разнесем ваши военные поставки в щепки. Так что поубавьте военный пыл, вам эмоции еще понадобятся.Чтобы нас поздравить с победой!

https://ria.ru/20230723/plany-1885819714.html

https://ria.ru/20230629/chudo-oruzhie-1880984339.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230723/ukraina-1885826731.html

https://ria.ru/20230715/politika-1884270928.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, европа, украина, брюссель, жозеп боррель, евросоюз