https://ria.ru/20230724/ukraina-1885552698.html

"Не хотят расширять кладбища". Солдаты ВСУ разочаровались в украинцах

"Не хотят расширять кладбища". Солдаты ВСУ разочаровались в украинцах - РИА Новости, 24.07.2023

"Не хотят расширять кладбища". Солдаты ВСУ разочаровались в украинцах

Граждане Украины все чаще жалуются на мобилизацию. Одни устали от нее прятаться, другие возмущаются, почему им нужно сидеть в окопе, пока остальные... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T08:00

2023-07-24T08:00

2023-07-24T08:02

одесская область

украина

авдеевка

ростислав ищенко

александр дудчак

владимир ковалев

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Владимир Ковалев. Граждане Украины все чаще жалуются на мобилизацию. Одни устали от нее прятаться, другие возмущаются, почему им нужно сидеть в окопе, пока остальные прохлаждаются. СМИ предупреждают: назревает социальный взрыв. Почему исчезли очереди в военкоматы — в материале РИА Новости.Сообщение с фронтаИздание Politico опубликовало письмо украинского фельдшера и экс-депутата Верховной рады Егора Фирсова из-под Авдеевки. По его словам, пока ВСУ удерживают позиции, но солдаты истощены, причем не только физически, но и морально. В отдельных подразделениях ротации не было больше года, люди "превратились в роботов", что видно по их движениям и разговорам. Даже вручение государственных наград не вызывает никаких эмоций."Некоторые ребята не выдерживают давления и ищут способы уйти. Один солдат в моей бригаде женился на инвалидке, чтобы демобилизоваться. Не все были в восторге от его выбора, но никто не осуждал", — сообщил медик. Вместе с тем автор письма привел в пример офицера, которому уже исполнилось 60, но он пытается продлить контракт с ВСУ, чтобы дождаться завершения боевых действий на передовой.При этом Фирсов подчеркнул, что многие военные разочарованы развитием событий. В частности, они не понимают, почему одни украинцы уже год безвылазно находятся на фронте, а другие ни разу там не появились. Устной поддержки ВСУ уже недостаточно, и, если ничего не изменится, неизбежен социальный конфликт, считает фельдшер. Для выхода из кризиса он предлагает расширить права участников боевых действий, тем же, кто по какой-то причине избежал мобилизации, поднять налоги.Поиск крайнегоВ украинские военкоматы давно нет очередей. Для выполнения плана военкомам зачастую приходится применять силу. Каждый месяц медиа публикуют десятки материалов на эту тему. К примеру, недавно в Закарпатье призывник в знак протеста разделся догола. В Одесской области уклониста вытащили из собственного легкового автомобиля и связали руки кабельной стяжкой. В Днепропетровске сопротивлявшегося молодого человека избили сразу шестеро военных. В Черкассах тоже пустили в ход кулаки.Примечательно, что, развернув охоту на уклонистов, военкомы сами погрязли в коррупции. Так, военный комиссар Одесской области Евгений Борисов меньше чем за год разжился тремя люксовыми автомобилями и виллой на побережье Испании. На эту роскошь он потратил больше четырех миллионов евро, выяснили журналисты.В социальных сетях множество свидетельств того, как в Одесской области избивают призывников и даже запугивают огнестрельным оружием. Но как только человек оказывался в военкомате, ему предлагали приобрести "белый билет". В первые месяцы СВО он стоил около пяти тысяч долларов, к декабрю подорожал до 15.Власти утверждают, что варварские задержания и взяточничество — единичные случаи. Но для успокоения населения все-таки решили проинспектировать военкоматы. Замминистра обороны Украины Александр Павлюк заверил, что силовики проверят законность действий военных и выявят коррупционеров.Дорога на кладбищеЭнтузиастов, готовых добровольно сражаться, на Украине почти не осталось, говорит политолог Ростислав Ищенко. Поэтому мобилизуют насильно."Последствия этого мы уже наблюдаем: мужчины на фронте, женщины уехали, детей почти не рожают. <…> Даже когда боевые действия закончатся, не факт, что беженцы вернутся. Однажды страна просто исчезнет, потому что в ней не будет людей. Явный признак — провал ротации в ВСУ, солдат некем заменить", — рассуждает эксперт.С ним согласен политолог Александр Дудчак. "Очереди в военкоматы исчезли, потому что люди узнали, что происходит на фронте. С погибшими удобно, о них можно выпустить патриотический сюжет, а раненые, возвращаясь домой, советуют никому не занимать их место", — говорит он.Вместе с тем, по его словам, киевские власти неслучайно проводят наиболее жесткие рейды на востоке и юге страны. Так они добиваются того, чтобы как можно больше людей из традиционно пророссийских регионов попали в окопы, а лояльное население отсиживалось дома и поддерживало политическую стабильность. "Поэтому на Украине митингуют из-за недостаточно быстрого расширения кладбищ, а не за прекращение боевых действий", — отметил Дудчак.Социальный взрыв из-за мобилизации все же маловероятен. СБУ терроризирует противников правящего режима, а СМИ убеждают население, что победа не за горами. Как долго это продлится — время покажет.

https://ria.ru/20230721/ukraina-1885338807.html

https://ria.ru/20230713/ukraina-1883813051.html

https://ria.ru/20230630/ukraina-1880926810.html

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