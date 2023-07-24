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ЦИК заявил об угрозах членам избиркомов новых регионов со стороны Украины - РИА Новости, 24.07.2023
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17:39 24.07.2023 (обновлено: 18:26 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/ugrozy-1886013197.html
ЦИК заявил об угрозах членам избиркомов новых регионов со стороны Украины
ЦИК заявил об угрозах членам избиркомов новых регионов со стороны Украины - РИА Новости, 24.07.2023
ЦИК заявил об угрозах членам избиркомов новых регионов со стороны Украины
Членам избирательных комиссий новых регионов России поступает немало угроз со стороны Украины, но задача Центризбиркома РФ сделать так, чтобы люди были уверены... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T17:39
2023-07-24T18:26
специальная военная операция на украине
украина
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
николай булаев
запорожская область
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Членам избирательных комиссий новых регионов России поступает немало угроз со стороны Украины, но задача Центризбиркома РФ сделать так, чтобы люди были уверены в том, что они занимаются правильным делом, и убедить их в том, что важно сформировать там власть, заявил РИА Новости замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 24 июля официально началось выдвижение кандидатов на выборы в законодательные собрания и муниципальные органы."Мы понимаем, что сегодня в адрес членов отдельных комиссий поступают угрозы… со стороны людей, находящихся на территории Украины... Я сказал бы, что это власть разных уровней – там есть частные инициативы, и есть те люди, которые действуют по поручению власти", - рассказал Булаев.Он также отметил, что в связи с этими угрозами задача Центризбиркома – "сделать так, чтобы люди были уверены в том, что они занимаются правильным делом". "В данном случае это очень важно - сформировать власть во всех четырех субъектах. Уверен, что совместными усилиями нам это удастся сделать", - уточнил Булаев.Как утверждает Булаев, проделана большая работа по обучению членов территориальных избирательных комиссий и членов избирательных комиссий четырёх регионов, а также полностью смонтирован региональный сегмент ГАС "Выборы" - это позволит обеспечить работу в тех же условиях, как и в других субъектах РФ. "Полностью смонтирован региональный сегмент ГАС "Выборы" во всех четырех субъектах. Это значит, что в каждой территориальной комиссии есть комплекс средств автоматизации системы ГАС "Выборы", - сообщил Булаев.Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Впервые в нем будут участвовать ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская областях.
https://ria.ru/20230724/vybory-1885959230.html
https://ria.ru/20230721/ugrozy-1885397899.html
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украина, политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, николай булаев, запорожская область, херсонская область , ситуация в днр и лнр, цик рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Николай Булаев, Запорожская область, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР, ЦИК РФ
ЦИК заявил об угрозах членам избиркомов новых регионов со стороны Украины

Замглавы ЦИК Булаев: членам избиркомов новых регионов поступают угрозы со стороны Украины

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГолосование на референдуме о присоединении Запорожской области к России
Голосование на референдуме о присоединении Запорожской области к России - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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Голосование на референдуме о присоединении Запорожской области к России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Членам избирательных комиссий новых регионов России поступает немало угроз со стороны Украины, но задача Центризбиркома РФ сделать так, чтобы люди были уверены в том, что они занимаются правильным делом, и убедить их в том, что важно сформировать там власть, заявил РИА Новости замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 24 июля официально началось выдвижение кандидатов на выборы в законодательные собрания и муниципальные органы.
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"Мы понимаем, что сегодня в адрес членов отдельных комиссий поступают угрозы… со стороны людей, находящихся на территории Украины... Я сказал бы, что это власть разных уровней – там есть частные инициативы, и есть те люди, которые действуют по поручению власти", - рассказал Булаев.
Он также отметил, что в связи с этими угрозами задача Центризбиркома – "сделать так, чтобы люди были уверены в том, что они занимаются правильным делом". "В данном случае это очень важно - сформировать власть во всех четырех субъектах. Уверен, что совместными усилиями нам это удастся сделать", - уточнил Булаев.
Как утверждает Булаев, проделана большая работа по обучению членов территориальных избирательных комиссий и членов избирательных комиссий четырёх регионов, а также полностью смонтирован региональный сегмент ГАС "Выборы" - это позволит обеспечить работу в тех же условиях, как и в других субъектах РФ. "Полностью смонтирован региональный сегмент ГАС "Выборы" во всех четырех субъектах. Это значит, что в каждой территориальной комиссии есть комплекс средств автоматизации системы ГАС "Выборы", - сообщил Булаев.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Впервые в нем будут участвовать ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская областях.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаНиколай БулаевЗапорожская областьХерсонская областьСитуация в ДНР и ЛНРЦИК РФ
 
 
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