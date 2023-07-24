https://ria.ru/20230724/ugrozy-1886013197.html

ЦИК заявил об угрозах членам избиркомов новых регионов со стороны Украины

ЦИК заявил об угрозах членам избиркомов новых регионов со стороны Украины - РИА Новости, 24.07.2023

ЦИК заявил об угрозах членам избиркомов новых регионов со стороны Украины

Членам избирательных комиссий новых регионов России поступает немало угроз со стороны Украины, но задача Центризбиркома РФ сделать так, чтобы люди были уверены... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T17:39

2023-07-24T17:39

2023-07-24T18:26

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Членам избирательных комиссий новых регионов России поступает немало угроз со стороны Украины, но задача Центризбиркома РФ сделать так, чтобы люди были уверены в том, что они занимаются правильным делом, и убедить их в том, что важно сформировать там власть, заявил РИА Новости замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 24 июля официально началось выдвижение кандидатов на выборы в законодательные собрания и муниципальные органы."Мы понимаем, что сегодня в адрес членов отдельных комиссий поступают угрозы… со стороны людей, находящихся на территории Украины... Я сказал бы, что это власть разных уровней – там есть частные инициативы, и есть те люди, которые действуют по поручению власти", - рассказал Булаев.Он также отметил, что в связи с этими угрозами задача Центризбиркома – "сделать так, чтобы люди были уверены в том, что они занимаются правильным делом". "В данном случае это очень важно - сформировать власть во всех четырех субъектах. Уверен, что совместными усилиями нам это удастся сделать", - уточнил Булаев.Как утверждает Булаев, проделана большая работа по обучению членов территориальных избирательных комиссий и членов избирательных комиссий четырёх регионов, а также полностью смонтирован региональный сегмент ГАС "Выборы" - это позволит обеспечить работу в тех же условиях, как и в других субъектах РФ. "Полностью смонтирован региональный сегмент ГАС "Выборы" во всех четырех субъектах. Это значит, что в каждой территориальной комиссии есть комплекс средств автоматизации системы ГАС "Выборы", - сообщил Булаев.Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Впервые в нем будут участвовать ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская областях.

https://ria.ru/20230724/vybory-1885959230.html

https://ria.ru/20230721/ugrozy-1885397899.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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