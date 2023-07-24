https://ria.ru/20230724/tuva-1885867583.html

В Туве проливными дождями размыло несколько участков дорог

В Туве проливными дождями размыло несколько участков дорог - РИА Новости, 24.07.2023

В Туве проливными дождями размыло несколько участков дорог

В Туве размыло несколько участков дорог проливными дождями, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T05:53

2023-07-24T05:53

2023-07-24T05:53

происшествия

ак-довурак

абакан

чадан

владислав ховалыг

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

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КРАСНОЯРСК, 24 июл – РИА Новости. В Туве размыло несколько участков дорог проливными дождями, сообщает региональное правительство. "Поднявшаяся после проливных дождей вода в реках западной части республики размыла участки дорог "Абакан – Ак-Довурак", "Чадан - Ак-Довурак", "Чадан – Ийме" и на подъезде к селу Кара-Холь. В Миндортрансе сообщили, что на всех участках проводятся ремонтные работы. Глава региона Владислав Ховалыг держит ход оперативных дорожных работ на контроле", - говорится в сообщении.По информации правительства, ко всем населенным пунктам имеется объезд кроме автодороги Абакан – Ак-Довурак. Дорожники ждут спада воды, чтобы приступить к восстановлению временной грунтовой дороги. Ранее сообщалось, что основная трасса дороги "Абакан – Ак-Довурак" была повреждена на участке мостового перехода через реку Ак еще в начале июня, когда река смыла подъезд к мосту и его часть. Данная трасса - одна из двух дорог, которая связывает Туву с Хакасией и Красноярским краем. Ранее сообщалось, что комиссия Росавтодора оценила почти в 250 миллионов рублей сумму ущерба, нанесенного июньским паводком дорогам Тувы.

https://ria.ru/20230713/tuva-1883881450.html

ак-довурак

абакан

чадан

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происшествия, ак-довурак, абакан, чадан, владислав ховалыг, федеральное дорожное агентство (росавтодор)