https://ria.ru/20230724/tunberg-1886033923.html

Тунберг после суда приняла участие в новом митинге

Тунберг после суда приняла участие в новом митинге - РИА Новости, 24.07.2023

Тунберг после суда приняла участие в новом митинге

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая в понедельник была оштрафована за неповиновение полиции в ходе одной из акций, спустя несколько часов после... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T19:13

2023-07-24T19:13

2023-07-24T19:13

в мире

мальме

грета тунберг

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ЦЮРИХ, 24 июл - РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая в понедельник была оштрафована за неповиновение полиции в ходе одной из акций, спустя несколько часов после судебного заседания приняла участие в новом митинге, теперь ее снова могут привлечь к ответственности, передает агентство Франс Пресс. В понедельник Окружной суд шведского Мальмё приговорил Тунберг к штрафу размере 1,5 тысячи шведских крон (144 доллара) за неповиновение полиции в ходе протестной акции, состоявшейся в июне. Еще 1 тысячу крон (около 100 долларов) Тунберг должна заплатить в качестве взноса в шведский фонд помощи жертвам преступлений. "В понедельник шведская полиция удалила с акции протеста активистку Грету Тунберг… спустя несколько часов после того, как суд оштрафовал ее за неповиновение полиции на митинге в прошлом месяце", - говорится в сообщении. По данным агентства, как и в июне, акция вновь прошла вблизи порта Мальмё. Сообщается, что полиция увела с места проведения митинга Тунберг и еще пятерых людей. "Полиция сообщила, что "шесть человек были удалены с места событий", добавив, что на них будет составлен протокол за "неповиновение приказам полиции", - сообщило агентство, напомнив, что по этой же статье суд приговорил Тунберг к штрафу. В июне экоактивистка и ее сторонники пытались заблокировать танкеры с нефтью в порту Мальмё, участники демонстрации не подчинились требованию полиции покинуть район гавани.

https://ria.ru/20230301/tunberg-1855077998.html

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в мире, мальме , грета тунберг