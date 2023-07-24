https://ria.ru/20230724/trevoga-1886032758.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.07.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T19:06
2023-07-24T19:06
2023-07-24T19:06
специальная военная операция на украине
украина
черниговская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, тревога в указанных региона прозвучала одновременно - в 18.39 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230724/izmail-1885861219.html
украина
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украина, черниговская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Черниговская область, Вооруженные силы РФ
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу