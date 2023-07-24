https://ria.ru/20230724/telo-1886064394.html

На востоке Москвы нашли тело мужчины с ножевыми ранениями

На востоке Москвы нашли тело мужчины с ножевыми ранениями - РИА Новости, 24.07.2023

На востоке Москвы нашли тело мужчины с ножевыми ранениями

Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили на востоке Москвы, организована проверка, заявили в пресс-службе столичного главка СК РФ, при этом источник в... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T23:37

2023-07-24T23:37

2023-07-24T23:37

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили на востоке Москвы, организована проверка, заявили в пресс-службе столичного главка СК РФ, при этом источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о том, что мужчину зарезали, а затем, предположительно, сбросили из окна. По данным следствия, 24 июля на улице Сталеварова в Москве обнаружено тело мужчины 1987 года рождения с одиннадцатью ножевыми ранениями. В свою очередь в прокуратуре Москвы сообщили, что, по предварительным данным, погибший распивал спиртные напитки в квартире на одиннадцатом этаже жилого дома вместе со своим знакомым 1992 года рождения, который обнаружен в квартире пьяным. "По данному факту… проводится доследственная проверка", - сказали в ГСУ СК по столице. "Перовская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки", - заявили в прокуратуре. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что, предположительно, мужчину зарезали, а после сбросили из окна.

https://ria.ru/20230724/telo-1886038669.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва