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На востоке Москвы нашли тело мужчины с ножевыми ранениями
На востоке Москвы нашли тело мужчины с ножевыми ранениями - РИА Новости, 24.07.2023
На востоке Москвы нашли тело мужчины с ножевыми ранениями
Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили на востоке Москвы, организована проверка, заявили в пресс-службе столичного главка СК РФ, при этом источник в... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T23:37
2023-07-24T23:37
2023-07-24T23:37
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили на востоке Москвы, организована проверка, заявили в пресс-службе столичного главка СК РФ, при этом источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о том, что мужчину зарезали, а затем, предположительно, сбросили из окна. По данным следствия, 24 июля на улице Сталеварова в Москве обнаружено тело мужчины 1987 года рождения с одиннадцатью ножевыми ранениями. В свою очередь в прокуратуре Москвы сообщили, что, по предварительным данным, погибший распивал спиртные напитки в квартире на одиннадцатом этаже жилого дома вместе со своим знакомым 1992 года рождения, который обнаружен в квартире пьяным. "По данному факту… проводится доследственная проверка", - сказали в ГСУ СК по столице. "Перовская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки", - заявили в прокуратуре. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что, предположительно, мужчину зарезали, а после сбросили из окна.
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происшествия, москва
На востоке Москвы нашли тело мужчины с ножевыми ранениями
СК: на востоке Москвы мужчину зарезали и, предположительно, выбросили из окна
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили на востоке Москвы, организована проверка, заявили в пресс-службе
столичного главка СК РФ, при этом источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о том, что мужчину зарезали, а затем, предположительно, сбросили из окна.
По данным следствия, 24 июля на улице Сталеварова в Москве обнаружено тело мужчины 1987 года рождения с одиннадцатью ножевыми ранениями.
В свою очередь в прокуратуре Москвы сообщили, что, по предварительным данным, погибший распивал спиртные напитки в квартире на одиннадцатом этаже жилого дома вместе со своим знакомым 1992 года рождения, который обнаружен в квартире пьяным.
"По данному факту… проводится доследственная проверка", - сказали в ГСУ СК по столице.
"Перовская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки", - заявили в прокуратуре.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что, предположительно, мужчину зарезали, а после сбросили из окна.
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