Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде во дворе дома нашли тело новорожденного - РИА Новости, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/telo-1885939874.html
В Калининграде во дворе дома нашли тело новорожденного
В Калининграде во дворе дома нашли тело новорожденного - РИА Новости, 24.07.2023
В Калининграде во дворе дома нашли тело новорожденного
Следователи работают на месте обнаружения тела новорожденного ребенка на улице Киевской в Калининграде, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T12:55
2023-07-24T12:55
происшествия
калининград
россия
калининградская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Следователи работают на месте обнаружения тела новорожденного ребенка на улице Киевской в Калининграде, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. Информация об обнаружении тела младенца во дворе одного из домов поступило в правоохранительные органы утром в понедельник от местных жителей. "По данному факту следственным отделом по Московскому району города Калининграда СУСК России по Калининградской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении. Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего и личность роженицы. "Для установления точной причины смерти новорожденного назначена судебно-медицинская экспертиза", - добавили в СУСК.
https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html
калининград
россия
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калининград, россия, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калининград, Россия, Калининградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Калининграде во дворе дома нашли тело новорожденного

В Калининграде во дворе дома нашли тело новорожденного и ведут розыск роженицы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Следователи работают на месте обнаружения тела новорожденного ребенка на улице Киевской в Калининграде, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Информация об обнаружении тела младенца во дворе одного из домов поступило в правоохранительные органы утром в понедельник от местных жителей.
"По данному факту следственным отделом по Московскому району города Калининграда СУСК России по Калининградской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего и личность роженицы. "Для установления точной причины смерти новорожденного назначена судебно-медицинская экспертиза", - добавили в СУСК.
Мать с ребенком возле окна - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
"Я ее ненавидела": что толкает женщин на убийство своих детей
15 октября 2021, 08:00
 
ПроисшествияКалининградРоссияКалининградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала