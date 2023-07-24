https://ria.ru/20230724/telo-1885939874.html

В Калининграде во дворе дома нашли тело новорожденного

В Калининграде во дворе дома нашли тело новорожденного - РИА Новости, 24.07.2023

В Калининграде во дворе дома нашли тело новорожденного

Следователи работают на месте обнаружения тела новорожденного ребенка на улице Киевской в Калининграде, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T12:55

2023-07-24T12:55

2023-07-24T12:55

происшествия

калининград

россия

калининградская область

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Следователи работают на месте обнаружения тела новорожденного ребенка на улице Киевской в Калининграде, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. Информация об обнаружении тела младенца во дворе одного из домов поступило в правоохранительные органы утром в понедельник от местных жителей. "По данному факту следственным отделом по Московскому району города Калининграда СУСК России по Калининградской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении. Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего и личность роженицы. "Для установления точной причины смерти новорожденного назначена судебно-медицинская экспертиза", - добавили в СУСК.

https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html

калининград

россия

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, калининград, россия, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф)