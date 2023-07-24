https://ria.ru/20230724/telo-1885939874.html
В Калининграде во дворе дома нашли тело новорожденного
В Калининграде во дворе дома нашли тело новорожденного - РИА Новости, 24.07.2023
В Калининграде во дворе дома нашли тело новорожденного
Следователи работают на месте обнаружения тела новорожденного ребенка на улице Киевской в Калининграде, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T12:55
2023-07-24T12:55
2023-07-24T12:55
происшествия
калининград
россия
калининградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Следователи работают на месте обнаружения тела новорожденного ребенка на улице Киевской в Калининграде, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. Информация об обнаружении тела младенца во дворе одного из домов поступило в правоохранительные органы утром в понедельник от местных жителей. "По данному факту следственным отделом по Московскому району города Калининграда СУСК России по Калининградской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении. Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего и личность роженицы. "Для установления точной причины смерти новорожденного назначена судебно-медицинская экспертиза", - добавили в СУСК.
https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининград, россия, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калининград, Россия, Калининградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Калининграде во дворе дома нашли тело новорожденного
В Калининграде во дворе дома нашли тело новорожденного и ведут розыск роженицы