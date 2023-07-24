https://ria.ru/20230724/svo-1884804696.html
Реальные истории и люди: как снимали фильмы о Крыме, Донбассе и СВО
Реальные истории и люди: как снимали фильмы о Крыме, Донбассе и СВО - РИА Новости, 24.07.2023
Реальные истории и люди: как снимали фильмы о Крыме, Донбассе и СВО
Исторические события сейчас попадают в кино раньше, чем на страницы учебников. Зачастую их участники лично выступают авторами идеи и сценаристами. О... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T08:00
2023-07-24T08:00
2023-07-24T08:04
культура
культура
фильмы
республика крым
донбасс
донецк
сво
алексей пиманов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784790818_0:0:3242:1825_1920x0_80_0_0_aaad95b68bbef819771eb9aec4d31014.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Анастасия Силкина. Исторические события сейчас попадают в кино раньше, чем на страницы учебников. Зачастую их участники лично выступают авторами идеи и сценаристами. О художественных фильмах, посвященных событиям в Крыму и Донбассе с 2014 года, — в материале РИА Новости."Крым" Алексея Пиманова: любовь и "вежливые люди"Эту экшен-драму снимали при поддержке Министерства обороны.Севатостополец Саша (Роман Курцын) и киевская журналистка Алена (Евгения Лапова) встретились на раскопках средневекового города Мангуп-Кале в Крыму летом 2013-го и влюбились друг в друга с первого взгляда. В самый разгар Крымской весны, несмотря на разделяющие их личные и исторические обстоятельства, они пытаются сохранить чувства. Слоганом проекта выбрали фразу из знаменитого стихотворения Александра Кочеткова "С любимыми не расставайтесь"."Наши герои — в какой-то степени собирательные образы. Она — киевлянка, он — севастополец. Их личную историю мы в хорошем смысле придумали. Но тот путь, который они прошли, основан на реальных событиях", — говорил в интервью РИА Новости Пиманов.Режиссер лично застал крымские события, тогда и возникла идея фильма. Картина должна была рассказать об операции, которая не допустила войны на полуострове в 2014-м."Тот, кто не был в Крыму в тот момент, не поймет, что это значило для людей. Во-первых, их не дали убивать. Спросите у самих крымчан, в феврале 2014-го многие из них были уверены, что будет война. Во-вторых, проведя в составе Украины 23 года, они все это время задавались вопросом: почему кто-то одним росчерком пера сделал так, что мы теперь живем вне родины?" — объяснял Пиманов.Во время съемок в воинской части к исполнителю роли украинского офицера Борису Щербакову подошли настоящие офицеры, служившие в украинской армии до 2014-го, и поблагодарили за правду.Съемки были масштабными: с истребителями, вертолетами, транспортными самолетами, беспилотниками, ракетными комплексами С-300, боевыми кораблями Черноморского флота.Картина вышла в прокат 28 сентября 2017-го и уже за первые выходные собрала более 160 миллионов рублей."Донбасс. Окраина" Рената Давлетьярова: на большой родине помнятЭта военная драма также посвящена событиям 2014 года, но уже под Донецком, где кровопролитие не удалось предотвратить.Молодой солдат украинской армии Андрей Соколов направляется в зону боевых действий водителем. Спасаясь от обстрела, он спускается в подвал жилого дома, где знакомится с несколькими мирными жителями. У них разные политические взгляды, но все мечтают о скором окончании войны. Роли исполнили Гела Месхи, Евгений Михеев, Сергей Холмогоров, Ульяна Курочкина, Анна Пескова, Женя Малахова.Автор сценария — Алексей Тимошкин, который работал журналистом-волонтером в Донбассе в 2014-2015 годах.Судьбы людей в эпицентре конфликта не могут оставить равнодушными, уверен режиссер."Фильм снят на основе реальных событий. Когда меня пригласили в Донецк для показа фильма, я встречался с прообразами героев картины", — сказал Давлетьяров РИА Новости.По признанию режиссера, в фильмографии которого такие картины, как "Летчик" (2021) и "А зори здесь тихие…" (2015), это была самая волнующая премьера в его жизни. Его поразили и эмоции тех, кто пришел ее смотреть, и то, что он увидел в Донецке, особенно Аллея ангелов."Тогда ничего не было понятно. У людей там было ощущение, что они никому не нужны. Когда я приехал с фильмом, люди по-особенному встречали эту картину. Это был знак, что на большой родине о них помнят и переживают. Все это меня убедило, что я верно сделал, сняв этот фильм", — отметил режиссер.В октябре 2018-го картина представляла Россию в официальной программе Международного кинофестиваля в Риме (Rome Film Fest)."Свидетель" Давида Дадунашвили: впервые об СВОПремьера этой военной драмы намечена на 17 августа. Проект поддержали министерства культуры и обороны. Скрипач-виртуоз из Бельгии Даниэль Коэн (Карэн Бадалов) в конце февраля 2022-го приезжает на гастроли в Киев. События СВО приводят музыканта в украинский поселок Семидвери, где он становится свидетелем бесчеловечных преступлений и кровавых провокаций. Теперь его главная цель не просто выжить, а донести правду до всего мира."После краткого изложения сценария я ответил: "Да! Да, я должен принять в этом участие и остаться в титрах под своей фамилией", — рассказал РИА Новости Дадунашвили. — Вспомнил тезис: "Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильнее!" (цитата из фильма "Брат-2", в создании которого режиссер также принимал участие. — Прим. ред.)".Автор сценария Сергей Волков неоднократно бывал в Донбассе."Невозможно создавать что-либо, не зная истории, — уверен режиссер. — Это не фантастика, это то, что мы видим и слышим".Господдержка: фильмы о героизме российских солдат в приоритетеМинистерство культуры поддерживает и художественные, и документальные проекты, посвященные событиям в Донбассе. Причем не только их создание, но и показы: по запущенной в 2020-м Фондом кино программе "Фонд кинопрокат" фильмы демонстрируют в залах, переоборудованных в рамках нацпроекта "Культура"."Всего на данный момент отобрали 13 картин, посвященных жизни людей в Донбассе с 2014-го и событиям СВО", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры.Для молодежи ведомство планирует бесплатные ежемесячные показы фильмов патриотической направленности.В список тем государственной поддержки кинопроизводства в 2023-м включены противодействие современным проявлениям идеологии нацизма, популяризация героизма российских воинов в ходе СВО, а также службы в Вооруженных силах.
https://ria.ru/20230710/svo-1882630527.html
республика крым
донбасс
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784790818_493:0:3224:2048_1920x0_80_0_0_a4c28d345bee4306c9134272524c7f79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, фильмы, республика крым, донбасс, донецк, сво, алексей пиманов, ренат давлетьяров, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), фонд кино, кино, что посмотреть
Культура, Культура, фильмы, Республика Крым, Донбасс, Донецк, СВО, Алексей Пиманов, Ренат Давлетьяров, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Фонд кино, Кино, что посмотреть
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Анастасия Силкина. Исторические события сейчас попадают в кино раньше, чем на страницы учебников. Зачастую их участники лично выступают авторами идеи и сценаристами. О художественных фильмах, посвященных событиям в Крыму и Донбассе с 2014 года, — в материале РИА Новости.
"Крым" Алексея Пиманова: любовь и "вежливые люди"
Эту экшен-драму снимали при поддержке Министерства обороны.
Севатостополец Саша (Роман Курцын) и киевская журналистка Алена (Евгения Лапова) встретились на раскопках средневекового города Мангуп-Кале в Крыму летом 2013-го и влюбились друг в друга с первого взгляда. В самый разгар Крымской весны, несмотря на разделяющие их личные и исторические обстоятельства, они пытаются сохранить чувства. Слоганом проекта выбрали фразу из знаменитого стихотворения Александра Кочеткова "С любимыми не расставайтесь".
«
"Наши герои — в какой-то степени собирательные образы. Она — киевлянка, он — севастополец. Их личную историю мы в хорошем смысле придумали. Но тот путь, который они прошли, основан на реальных событиях", — говорил в интервью РИА Новости Пиманов.
Режиссер лично застал крымские события, тогда и возникла идея фильма. Картина должна была рассказать об операции, которая не допустила войны на полуострове в 2014-м.
«
"Тот, кто не был в Крыму в тот момент, не поймет, что это значило для людей. Во-первых, их не дали убивать. Спросите у самих крымчан, в феврале 2014-го многие из них были уверены, что будет война. Во-вторых, проведя в составе Украины 23 года, они все это время задавались вопросом: почему кто-то одним росчерком пера сделал так, что мы теперь живем вне родины?" — объяснял Пиманов.
Во время съемок в воинской части к исполнителю роли украинского офицера Борису Щербакову подошли настоящие офицеры, служившие в украинской армии до 2014-го, и поблагодарили за правду.
Съемки были масштабными: с истребителями, вертолетами, транспортными самолетами, беспилотниками, ракетными комплексами С-300, боевыми кораблями Черноморского флота.
Картина вышла в прокат 28 сентября 2017-го и уже за первые выходные собрала более 160 миллионов рублей.
"Донбасс. Окраина" Рената Давлетьярова: на большой родине помнят
Эта военная драма также посвящена событиям 2014 года, но уже под Донецком, где кровопролитие не удалось предотвратить.
Молодой солдат украинской армии Андрей Соколов направляется в зону боевых действий водителем. Спасаясь от обстрела, он спускается в подвал жилого дома, где знакомится с несколькими мирными жителями. У них разные политические взгляды, но все мечтают о скором окончании войны. Роли исполнили Гела Месхи, Евгений Михеев, Сергей Холмогоров, Ульяна Курочкина, Анна Пескова, Женя Малахова.
Автор сценария — Алексей Тимошкин, который работал журналистом-волонтером в Донбассе в 2014-2015 годах.
Судьбы людей в эпицентре конфликта не могут оставить равнодушными, уверен режиссер.
«
"Фильм снят на основе реальных событий. Когда меня пригласили в Донецк для показа фильма, я встречался с прообразами героев картины", — сказал Давлетьяров РИА Новости.
По признанию режиссера, в фильмографии которого такие картины, как "Летчик" (2021) и "А зори здесь тихие…" (2015), это была самая волнующая премьера в его жизни. Его поразили и эмоции тех, кто пришел ее смотреть, и то, что он увидел в Донецке, особенно Аллея ангелов.
«
"Тогда ничего не было понятно. У людей там было ощущение, что они никому не нужны. Когда я приехал с фильмом, люди по-особенному встречали эту картину. Это был знак, что на большой родине о них помнят и переживают. Все это меня убедило, что я верно сделал, сняв этот фильм", — отметил режиссер.
В октябре 2018-го картина представляла
Россию в официальной программе Международного кинофестиваля в Риме (Rome Film Fest).
"Свидетель" Давида Дадунашвили: впервые об СВО
Премьера этой военной драмы намечена на 17 августа. Проект поддержали министерства культуры и обороны.
Скрипач-виртуоз из Бельгии Даниэль Коэн (Карэн Бадалов) в конце февраля 2022-го приезжает на гастроли в Киев. События СВО приводят музыканта в украинский поселок Семидвери, где он становится свидетелем бесчеловечных преступлений и кровавых провокаций. Теперь его главная цель не просто выжить, а донести правду до всего мира.
«
"После краткого изложения сценария я ответил: "Да! Да, я должен принять в этом участие и остаться в титрах под своей фамилией", — рассказал РИА Новости Дадунашвили. — Вспомнил тезис: "Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильнее!" (цитата из фильма "Брат-2", в создании которого режиссер также принимал участие. — Прим. ред.)".
Автор сценария Сергей Волков неоднократно бывал в Донбассе.
«
"Невозможно создавать что-либо, не зная истории, — уверен режиссер. — Это не фантастика, это то, что мы видим и слышим".
Господдержка: фильмы о героизме российских солдат в приоритете
Министерство культуры поддерживает и художественные, и документальные проекты, посвященные событиям в Донбассе. Причем не только их создание, но и показы: по запущенной в 2020-м Фондом кино программе "Фонд кинопрокат" фильмы демонстрируют в залах, переоборудованных в рамках нацпроекта "Культура".
«
"Всего на данный момент отобрали 13 картин, посвященных жизни людей в Донбассе с 2014-го и событиям СВО", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры.
Для молодежи ведомство планирует бесплатные ежемесячные показы фильмов патриотической направленности.
В список тем государственной поддержки кинопроизводства в 2023-м включены противодействие современным проявлениям идеологии нацизма, популяризация героизма российских воинов в ходе СВО, а также службы в Вооруженных силах.
Привет Петросяну и осколок в подарок: о чем просят артистов в Донбассе