https://ria.ru/20230724/svo-1884804696.html

Реальные истории и люди: как снимали фильмы о Крыме, Донбассе и СВО

Реальные истории и люди: как снимали фильмы о Крыме, Донбассе и СВО - РИА Новости, 24.07.2023

Реальные истории и люди: как снимали фильмы о Крыме, Донбассе и СВО

Исторические события сейчас попадают в кино раньше, чем на страницы учебников. Зачастую их участники лично выступают авторами идеи и сценаристами. О... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T08:00

2023-07-24T08:00

2023-07-24T08:04

культура

культура

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алексей пиманов

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Анастасия Силкина. Исторические события сейчас попадают в кино раньше, чем на страницы учебников. Зачастую их участники лично выступают авторами идеи и сценаристами. О художественных фильмах, посвященных событиям в Крыму и Донбассе с 2014 года, — в материале РИА Новости."Крым" Алексея Пиманова: любовь и "вежливые люди"Эту экшен-драму снимали при поддержке Министерства обороны.Севатостополец Саша (Роман Курцын) и киевская журналистка Алена (Евгения Лапова) встретились на раскопках средневекового города Мангуп-Кале в Крыму летом 2013-го и влюбились друг в друга с первого взгляда. В самый разгар Крымской весны, несмотря на разделяющие их личные и исторические обстоятельства, они пытаются сохранить чувства. Слоганом проекта выбрали фразу из знаменитого стихотворения Александра Кочеткова "С любимыми не расставайтесь"."Наши герои — в какой-то степени собирательные образы. Она — киевлянка, он — севастополец. Их личную историю мы в хорошем смысле придумали. Но тот путь, который они прошли, основан на реальных событиях", — говорил в интервью РИА Новости Пиманов.Режиссер лично застал крымские события, тогда и возникла идея фильма. Картина должна была рассказать об операции, которая не допустила войны на полуострове в 2014-м."Тот, кто не был в Крыму в тот момент, не поймет, что это значило для людей. Во-первых, их не дали убивать. Спросите у самих крымчан, в феврале 2014-го многие из них были уверены, что будет война. Во-вторых, проведя в составе Украины 23 года, они все это время задавались вопросом: почему кто-то одним росчерком пера сделал так, что мы теперь живем вне родины?" — объяснял Пиманов.Во время съемок в воинской части к исполнителю роли украинского офицера Борису Щербакову подошли настоящие офицеры, служившие в украинской армии до 2014-го, и поблагодарили за правду.Съемки были масштабными: с истребителями, вертолетами, транспортными самолетами, беспилотниками, ракетными комплексами С-300, боевыми кораблями Черноморского флота.Картина вышла в прокат 28 сентября 2017-го и уже за первые выходные собрала более 160 миллионов рублей."Донбасс. Окраина" Рената Давлетьярова: на большой родине помнятЭта военная драма также посвящена событиям 2014 года, но уже под Донецком, где кровопролитие не удалось предотвратить.Молодой солдат украинской армии Андрей Соколов направляется в зону боевых действий водителем. Спасаясь от обстрела, он спускается в подвал жилого дома, где знакомится с несколькими мирными жителями. У них разные политические взгляды, но все мечтают о скором окончании войны. Роли исполнили Гела Месхи, Евгений Михеев, Сергей Холмогоров, Ульяна Курочкина, Анна Пескова, Женя Малахова.Автор сценария — Алексей Тимошкин, который работал журналистом-волонтером в Донбассе в 2014-2015 годах.Судьбы людей в эпицентре конфликта не могут оставить равнодушными, уверен режиссер."Фильм снят на основе реальных событий. Когда меня пригласили в Донецк для показа фильма, я встречался с прообразами героев картины", — сказал Давлетьяров РИА Новости.По признанию режиссера, в фильмографии которого такие картины, как "Летчик" (2021) и "А зори здесь тихие…" (2015), это была самая волнующая премьера в его жизни. Его поразили и эмоции тех, кто пришел ее смотреть, и то, что он увидел в Донецке, особенно Аллея ангелов."Тогда ничего не было понятно. У людей там было ощущение, что они никому не нужны. Когда я приехал с фильмом, люди по-особенному встречали эту картину. Это был знак, что на большой родине о них помнят и переживают. Все это меня убедило, что я верно сделал, сняв этот фильм", — отметил режиссер.В октябре 2018-го картина представляла Россию в официальной программе Международного кинофестиваля в Риме (Rome Film Fest)."Свидетель" Давида Дадунашвили: впервые об СВОПремьера этой военной драмы намечена на 17 августа. Проект поддержали министерства культуры и обороны. Скрипач-виртуоз из Бельгии Даниэль Коэн (Карэн Бадалов) в конце февраля 2022-го приезжает на гастроли в Киев. События СВО приводят музыканта в украинский поселок Семидвери, где он становится свидетелем бесчеловечных преступлений и кровавых провокаций. Теперь его главная цель не просто выжить, а донести правду до всего мира."После краткого изложения сценария я ответил: "Да! Да, я должен принять в этом участие и остаться в титрах под своей фамилией", — рассказал РИА Новости Дадунашвили. — Вспомнил тезис: "Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильнее!" (цитата из фильма "Брат-2", в создании которого режиссер также принимал участие. — Прим. ред.)".Автор сценария Сергей Волков неоднократно бывал в Донбассе."Невозможно создавать что-либо, не зная истории, — уверен режиссер. — Это не фантастика, это то, что мы видим и слышим".Господдержка: фильмы о героизме российских солдат в приоритетеМинистерство культуры поддерживает и художественные, и документальные проекты, посвященные событиям в Донбассе. Причем не только их создание, но и показы: по запущенной в 2020-м Фондом кино программе "Фонд кинопрокат" фильмы демонстрируют в залах, переоборудованных в рамках нацпроекта "Культура"."Всего на данный момент отобрали 13 картин, посвященных жизни людей в Донбассе с 2014-го и событиям СВО", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры.Для молодежи ведомство планирует бесплатные ежемесячные показы фильмов патриотической направленности.В список тем государственной поддержки кинопроизводства в 2023-м включены противодействие современным проявлениям идеологии нацизма, популяризация героизма российских воинов в ходе СВО, а также службы в Вооруженных силах.

https://ria.ru/20230710/svo-1882630527.html

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