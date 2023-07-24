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Работу четырех светофоров изменили ради борьбы с пробками в Подмосковье
Работу четырех светофоров изменили ради борьбы с пробками в Подмосковье - РИА Новости, 24.07.2023
Работу четырех светофоров изменили ради борьбы с пробками в Подмосковье
Оптимизация работы ещё четырех светофоров в Солнечногорске, Котельниках и Пушкинском позволит увеличить пропускную способность дорожных участков и сократить... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T14:06
2023-07-24T14:06
2023-07-24T14:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
котельники
солнечногорск
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Оптимизация работы ещё четырех светофоров в Солнечногорске, Котельниках и Пушкинском позволит увеличить пропускную способность дорожных участков и сократить количество пробок в регионе, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "В деревне Андреевка (в Солнечногорске) увеличили въезд в Зеленоград по Жилинской улице на семь секунд, в Котельниках увеличили время левого поворота на Яничкин проезд с улицы Жилинской. На светофоре на пересечении Ельдигинского и Степаньковского шоссе и дороги к дачному поселку Зеленоградский в Пушкинском округе добавили программу "выходного дня" - специально для дачников увеличили время проезда по прямому ходу", - отметили в ведомстве. По данным минтранса региона, такие корректировки позволят увеличить пропускную способность дорожных участков и перекрестков на 10-15%. Всего с начала года проведено более 190 мероприятий по ликвидации пробок в Подмосковье.
https://ria.ru/20230711/dtp-1883598780.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), котельники, солнечногорск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Котельники, Солнечногорск