https://ria.ru/20230724/svetofory-1885956838.html

Работу четырех светофоров изменили ради борьбы с пробками в Подмосковье

Работу четырех светофоров изменили ради борьбы с пробками в Подмосковье - РИА Новости, 24.07.2023

Работу четырех светофоров изменили ради борьбы с пробками в Подмосковье

Оптимизация работы ещё четырех светофоров в Солнечногорске, Котельниках и Пушкинском позволит увеличить пропускную способность дорожных участков и сократить... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T14:06

2023-07-24T14:06

2023-07-24T14:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

котельники

солнечногорск

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Оптимизация работы ещё четырех светофоров в Солнечногорске, Котельниках и Пушкинском позволит увеличить пропускную способность дорожных участков и сократить количество пробок в регионе, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "В деревне Андреевка (в Солнечногорске) увеличили въезд в Зеленоград по Жилинской улице на семь секунд, в Котельниках увеличили время левого поворота на Яничкин проезд с улицы Жилинской. На светофоре на пересечении Ельдигинского и Степаньковского шоссе и дороги к дачному поселку Зеленоградский в Пушкинском округе добавили программу "выходного дня" - специально для дачников увеличили время проезда по прямому ходу", - отметили в ведомстве. По данным минтранса региона, такие корректировки позволят увеличить пропускную способность дорожных участков и перекрестков на 10-15%. Всего с начала года проведено более 190 мероприятий по ликвидации пробок в Подмосковье.

https://ria.ru/20230711/dtp-1883598780.html

московская область (подмосковье)

котельники

солнечногорск

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), котельники, солнечногорск