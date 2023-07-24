https://ria.ru/20230724/studenty-1885858422.html
В России учатся порядка 35 тысяч студентов из Африки, сообщил Путин
В России учатся порядка 35 тысяч студентов из Африки, сообщил Путин - РИА Новости, 24.07.2023
В России учатся порядка 35 тысяч студентов из Африки, сообщил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день в России учится порядка 35 тысяч студентов из Африки, из них свыше шести тысяч – за счёт... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T02:14
2023-07-24T02:14
2023-07-24T02:14
россия
африка
владимир путин
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882775522_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_7f193fdb97fd08cd61f1970b470dd245.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день в России учится порядка 35 тысяч студентов из Африки, из них свыше шести тысяч – за счёт российских стипендий. Соответствующий текст опубликован в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" на сайте Кремля. "Продолжая сложившиеся традиции, планируем и дальше оказывать помощь в подготовке национальных кадров для африканских государств. На сегодняшний день в нашей стране учится порядка 35 тысяч студентов с континента, из них свыше шести тысяч – за счёт российских стипендий. Каждый год мы увеличиваем количество выделяемых стипендий, стимулируем обучение на коммерческой основе и получившие в последнее время широкое распространение межвузовские связи", - говорится в статье президента РФ.
https://ria.ru/20230724/statya-1885855795.html
россия
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882775522_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_3bd3b93985fc90e1ebc98927fce56776.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, владимир путин, общество, экономика
Россия, Африка, Владимир Путин, Общество, Экономика
В России учатся порядка 35 тысяч студентов из Африки, сообщил Путин
Путин: на сегодняшний день в России учится порядка 35 тысяч африканских студентов