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В России учатся порядка 35 тысяч студентов из Африки, сообщил Путин - РИА Новости, 24.07.2023
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02:14 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/studenty-1885858422.html
В России учатся порядка 35 тысяч студентов из Африки, сообщил Путин
В России учатся порядка 35 тысяч студентов из Африки, сообщил Путин - РИА Новости, 24.07.2023
В России учатся порядка 35 тысяч студентов из Африки, сообщил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день в России учится порядка 35 тысяч студентов из Африки, из них свыше шести тысяч – за счёт... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T02:14
2023-07-24T02:14
россия
африка
владимир путин
общество
экономика
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день в России учится порядка 35 тысяч студентов из Африки, из них свыше шести тысяч – за счёт российских стипендий. Соответствующий текст опубликован в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" на сайте Кремля. "Продолжая сложившиеся традиции, планируем и дальше оказывать помощь в подготовке национальных кадров для африканских государств. На сегодняшний день в нашей стране учится порядка 35 тысяч студентов с континента, из них свыше шести тысяч – за счёт российских стипендий. Каждый год мы увеличиваем количество выделяемых стипендий, стимулируем обучение на коммерческой основе и получившие в последнее время широкое распространение межвузовские связи", - говорится в статье президента РФ.
https://ria.ru/20230724/statya-1885855795.html
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россия, африка, владимир путин, общество, экономика
Россия, Африка, Владимир Путин, Общество, Экономика
В России учатся порядка 35 тысяч студентов из Африки, сообщил Путин

Путин: на сегодняшний день в России учится порядка 35 тысяч африканских студентов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПамятник М. В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах
Памятник М. В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Памятник М. В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день в России учится порядка 35 тысяч студентов из Африки, из них свыше шести тысяч – за счёт российских стипендий.
Соответствующий текст опубликован в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Путин написал статью для читателей африканских СМИ
01:23
"Продолжая сложившиеся традиции, планируем и дальше оказывать помощь в подготовке национальных кадров для африканских государств. На сегодняшний день в нашей стране учится порядка 35 тысяч студентов с континента, из них свыше шести тысяч – за счёт российских стипендий. Каждый год мы увеличиваем количество выделяемых стипендий, стимулируем обучение на коммерческой основе и получившие в последнее время широкое распространение межвузовские связи", - говорится в статье президента РФ.
 
РоссияАфрикаВладимир ПутинОбществоЭкономика
 
 
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