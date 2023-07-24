https://ria.ru/20230724/studenty-1885858422.html

В России учатся порядка 35 тысяч студентов из Африки, сообщил Путин

В России учатся порядка 35 тысяч студентов из Африки, сообщил Путин - РИА Новости, 24.07.2023

В России учатся порядка 35 тысяч студентов из Африки, сообщил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день в России учится порядка 35 тысяч студентов из Африки, из них свыше шести тысяч – за счёт... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T02:14

2023-07-24T02:14

2023-07-24T02:14

россия

африка

владимир путин

общество

экономика

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день в России учится порядка 35 тысяч студентов из Африки, из них свыше шести тысяч – за счёт российских стипендий. Соответствующий текст опубликован в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" на сайте Кремля. "Продолжая сложившиеся традиции, планируем и дальше оказывать помощь в подготовке национальных кадров для африканских государств. На сегодняшний день в нашей стране учится порядка 35 тысяч студентов с континента, из них свыше шести тысяч – за счёт российских стипендий. Каждый год мы увеличиваем количество выделяемых стипендий, стимулируем обучение на коммерческой основе и получившие в последнее время широкое распространение межвузовские связи", - говорится в статье президента РФ.

https://ria.ru/20230724/statya-1885855795.html

россия

африка

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россия, африка, владимир путин, общество, экономика